"Česká liga je wrestling, zastavme to." Višinský byl v bezvědomí, skončil v nemocnici

Už je toho na zkušeného trenéra příliš. V poslední době utrpěli zranění hlavy brankář Martin Jedlička, stoper Karel Spáčil a dnes také záložník Denis Višinský.
"Jsem zděšený, kam to směřuje. Takový fotbal se mi nelíbí, neuznávám ho. Je to o tom, jak to kdo řídí, co pustí a jak to potom trestá," řekl Koubek po zápase 7. ligového kola.
"Bylo to nebezpečné utkání. Člověk musí reagovat a v každém souboji se prát. Taky nejsme beránci, ale to jsou lokty, teče krev… Česká soubojová liga je spíš wrestling, přetlačovaná, tohle není fotbal," ohradil se aktuálně nejstarší trenér v nejvyšší soutěži.
Višinský ještě na jaře hrál za Liberec. V 19. minutě ho jeho bývalý spoluhráč Aziz Kayondo ve výskoku tvrdě zasáhl loktem. Plzeňský hráč zůstal ležet bezvládně na trávníku.
Hřiště opustil na nosítkách, musel střídat a zafixovaný pak zamířil do liberecké nemocnice na vyšetření. Sudí Karel Rouček zákrok neposoudil ani jako faul.
"Čekáme na zprávy z nemocnice, kam odjel záchrannou službou. Bohužel byl chvíli i v bezvědomí. Po zákroku byl silně otřesený, takže věříme, že přijdou lepší zprávy," řekl na úvod tiskové konference mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.
Višinský zůstane na pozorování přes noc.
"Denis zůstává po utkání hospitalizován v liberecké nemocnici s otřesem mozku. Pokud bude vše v pořádku, bude v pondělí propuštěn a předán do péče klubových lékařů," uvedla Viktoria později na sociální síti X.
S ovázanou hlavou dohrával zápas po souboji Angem N’Guessanem také reprezentant Václav Jemelka. Zranil se a odstoupil i kapitán Matěj Vydra, který byl v pátek téměř po čtyřech letech znovu povolán do českého národního týmu.
"To je zápas o souboji a odraženém míči. Tímto směrem to nemůže pokračovat. Musíme to nějakými společnými silami zastavit. Nechci, aby se tímto směrem český fotbal vyvíjel," vyzval Koubek.
Viktorii se daří na pohárové scéně. Srovnání s Evropou vyznívá podle trenéra pro českou ligu negativně.
"Jemelka dohrál ofačovaný. Dostal loktem a rozhodčí to nepotrestá. Viděli jsme video. Do klubů vstupují vlivní lidé, jsme nahecovaní, každý chce být úspěšný, ale hrajme fotbal. Souhlasím se slovy trenéra Trpišovského, že se nám lépe hraje v Evropě," dodal Koubek.