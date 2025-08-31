"Česká liga je wrestling, zastavme to." Višinský byl v bezvědomí, skončil v nemocnici

Česká liga

Trenér fotbalistů Plzně Miroslav Koubek zkritizoval po remíze 1:1 v Liberci přílišnou tvrdost české ligy. Soutěž mu připomíná spíš wrestling, uvedl na tiskové konferenci kouč, který v pondělí oslaví 74. narozeniny. Vyzval všechny, aby takové směřování českého fotbalu společnými silami zastavili.
Trenérovi Plzně Miroslavu Koubkovi se nelíbí herní styl české ligy.
Trenérovi Plzně Miroslavu Koubkovi se nelíbí herní styl české ligy. | Foto: Reuters

Už je toho na zkušeného trenéra příliš. V poslední době utrpěli zranění hlavy brankář Martin Jedlička, stoper Karel Spáčil a dnes také záložník Denis Višinský.

"Jsem zděšený, kam to směřuje. Takový fotbal se mi nelíbí, neuznávám ho. Je to o tom, jak to kdo řídí, co pustí a jak to potom trestá," řekl Koubek po zápase 7. ligového kola.

"Bylo to nebezpečné utkání. Člověk musí reagovat a v každém souboji se prát. Taky nejsme beránci, ale to jsou lokty, teče krev… Česká soubojová liga je spíš wrestling, přetlačovaná, tohle není fotbal," ohradil se aktuálně nejstarší trenér v nejvyšší soutěži.

Višinský ještě na jaře hrál za Liberec. V 19. minutě ho jeho bývalý spoluhráč Aziz Kayondo ve výskoku tvrdě zasáhl loktem. Plzeňský hráč zůstal ležet bezvládně na trávníku.

Hřiště opustil na nosítkách, musel střídat a zafixovaný pak zamířil do liberecké nemocnice na vyšetření. Sudí Karel Rouček zákrok neposoudil ani jako faul.

"Čekáme na zprávy z nemocnice, kam odjel záchrannou službou. Bohužel byl chvíli i v bezvědomí. Po zákroku byl silně otřesený, takže věříme, že přijdou lepší zprávy," řekl na úvod tiskové konference mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Višinský zůstane na pozorování přes noc.

"Denis zůstává po utkání hospitalizován v liberecké nemocnici s otřesem mozku. Pokud bude vše v pořádku, bude v pondělí propuštěn a předán do péče klubových lékařů," uvedla Viktoria později na sociální síti X.

S ovázanou hlavou dohrával zápas po souboji Angem N’Guessanem také reprezentant Václav Jemelka. Zranil se a odstoupil i kapitán Matěj Vydra, který byl v pátek téměř po čtyřech letech znovu povolán do českého národního týmu.

"To je zápas o souboji a odraženém míči. Tímto směrem to nemůže pokračovat. Musíme to nějakými společnými silami zastavit. Nechci, aby se tímto směrem český fotbal vyvíjel," vyzval Koubek.

Viktorii se daří na pohárové scéně. Srovnání s Evropou vyznívá podle trenéra pro českou ligu negativně.

"Jemelka dohrál ofačovaný. Dostal loktem a rozhodčí to nepotrestá. Viděli jsme video. Do klubů vstupují vlivní lidé, jsme nahecovaní, každý chce být úspěšný, ale hrajme fotbal. Souhlasím se slovy trenéra Trpišovského, že se nám lépe hraje v Evropě," dodal Koubek.

