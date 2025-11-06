Plzeň sehrála parádní bitvu s gigantem. V bláznivém závěru "Turky" rozzuřil sudí

V nastaveném čase chtěli hosté penaltu, rozhodčího dokonce zavolal VAR ke kontrole, sudí se ale přesto rozhodl pokutový kop neodpískat.
Viktoria zůstala jedním z pěti neporažených celků v soutěži a udělala další krok k postupu. Aktuálně figuruje v Evropské lize s osmi body na děleném osmém místě, Fenerbahce je nadále o bod zpět.
Po loňské změně formátu pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. V dalším kole Plzeň 27. listopadu přivítá rovněž v soutěži neporažený Freiburg.
Západočeši nezvítězili ani ve třetím vzájemném duelu, v březnu 2013 vypadli s Fenerbahce v osmifinále Evropské ligy po domácí prohře 0:1 a venkovní remíze 1:1. V neděli Viktoria před reprezentační pauzou přivítá ve šlágru nejvyšší soutěže lídra tabulky Slavii.
Trenér Hyský nadále postrádal zraněného kapitána Vydru a také Doskiho, který si odpykal druhou část disciplinárního trestu za vyloučení. Oproti nedělnímu ligovému utkání v Teplicích scházel také Spáčil a ve středu pole místo něj dostal šanci Valenta. Fenerbahce vedl jako kapitán slovenský reprezentant Škriniar.
V mlhavém počasí se od úvodu hrál opatrný zápas, v jehož první půli byli o trochu nebezpečnější domácí. Ve 14. minutě Valenta ze solidní pozice přestřelil. Po necelé půlhodině měli Západočeši úvodní vyloženou šanci, Adu se protáhl ve vápně až k zakončení, jeho pokus však zlikvidoval gólman Ederson.
Turecký vicemistr výrazně zahrozil až ve 40. minutě, kdy po Taliscově kolmici postupoval na branku Nasírí, tísněný Jemelkou ale zamířil jen slabě do Jedličky. Na opačné straně si těsně před přestávkou poradil Ederson s prodlouženým rohovým kopem i následnou Dwehovou dorážkou hlavou.
Po změně stran vypálil zpoza vápna Paluska, gólman Fenerbahce ale lehce tečovaný pokus chytil. Hosté po hodině hned třikrát vystřídali a dva čerství hráči okamžitě zahrozili. Duránovu střelu brankář Jedlička nadvakrát udržel kousek před čárou a poté nabíhající Fred sám na zadní tyči zamířil nad.
V 74. minutě mohli rozhodnout domácí. Durosinmi se nadvakrát protlačil k zakončení, Ederson však přízemní pokus do protipohybu vykopl a dorážku střídajícího Višinského tečoval obránce na roh. Před jeho exekucí neukáznění hostující fanoušci, kteří se dostali i na některá místa mimo svůj sektor, zaházeli střídajícího Havla kelímky.
V 78. minutě měli Západočeši nejblíže k vedoucí trefě. Adu se uvolnil na hranici pokutového území a technickým obstřelem zamířil do tyče. K tomu, aby skóroval ve čtvrtém soutěžním duelu po sobě a navázal na gól z minulého kola při senzačním vítězství 2:1 na stadionu AS Řím, mu scházely centimetry.
Na opačné straně vyrazil Taliscovu hlavičku po centru Jedlička.
V nastavení se pak hosté po souboji Durána s Dwehem dožadovali penalty, videorozhodčí povolal hlavního sudího k monitoru, nizozemský arbitr nicméně odhalil, že nejprve fauloval útočník Fenerbahce.
Týmy se tak rozešly smírně a protáhly neporazitelnost shodně na osm soutěžních utkání.
Utkání 4. kola fotbalové Evropské ligy:
Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul 0:0
Rozhodčí: Lindhout - Honig, Balder - Higler (video, všichni Niz.). ŽK: Valenta, Adu, Markovič - Álvarez, Yüksek, Oosterwolde, Durán, Fred. Diváci: 11.090.
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré - Červ (88. Markovič), Valenta (64. Zeljkovič) - Memič (73. Havel), Ladra (64. Višinský), Adu - Durosinmi. Trenér: Hyský.
Fenerbahce: Ederson - Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Brown - Álvarez, Yüksek (60. Fred) - Szymaňski (74. Nene), Talisca, Aydin (60. Asensio) - Nasírí (60. Durán). Trenér: Tedesco.
Fotbalová Evropská liga - 4. kolo:
Basilej - FCSB 3:1 (1:0), CZ Bělehrad - Lille 1:0 (0:0), Dinamo Záhřeb - Celta Vigo 0:3 (0:3), Malmö - Panathinaikos Atény 0:1 (0:0), Midtjylland - Celtic Glasgow 3:1 (3:0), Nice - Freiburg 1:3 (1:3), Salcburk - Deventer 2:0 (0:0), Štýrský Hradec - Nottingham 0:0, Utrecht - FC Porto 1:1 (0:0), Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2:0 (1:0), Betis Sevilla - Lyon 2:0 (2:0), Boloňa - Brann Bergen 0:0, Braga - Genk 3:4 (1:1), Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad 3:1 (1:0), PAOK Soluň - Bern 4:0 (0:0), Glasgow Rangers - AS Řím 0:2 (0:2), Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 2:0 (0:0), Viktoria Plzeň - Fenerbahce 0:0.
Tabulka:
|1.
|Midtjylland
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|2.
|Freiburg
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|3.
|Ferencváros Budapešť
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4.
|Celta Vigo
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|5.
|Braga
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|6.
|Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|6:2
|9
|7.
|Lyon
|4
|3
|0
|1
|5:2
|9
|8.
|Betis Sevilla
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|Viktoria Plzeň
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|10.
|PAOK Soluň
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|11.
|Brann Bergen
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12.
|Dinamo Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|13.
|Genk
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|14.
|FC Porto
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|16.
|Panathinaikos Atény
|4
|2
|0
|2
|7:6
|6
|17.
|Basilej
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|18.
|AS Řím
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|19.
|Lille
|4
|2
|0
|2
|6:6
|6
|20.
|Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|4:4
|6
|21.
|Deventer
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|22.
|Bern
|4
|2
|0
|2
|6:10
|6
|23.
|Nottingham
|4
|1
|2
|1
|6:5
|5
|24.
|Boloňa
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|25.
|Štýrský Hradec
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|CZ Bělehrad
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|27.
|Celtic Glasgow
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|28.
|Salcburk
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|29.
|Feyenoord Rotterdam
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|30.
|Ludogorec Razgrad
|4
|1
|0
|3
|5:9
|3
|31.
|FCSB
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|32.
|Utrecht
|4
|0
|1
|3
|1:5
|1
|33.
|Malmö
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
|34.
|Maccabi Tel Aviv
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|35.
|Nice
|4
|0
|0
|4
|4:9
|0
|36.
|Glasgow Rangers
|4
|0
|0
|4
|1:8
|0