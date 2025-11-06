Sparta proti polskému fenoménu pálila mraky šancí. Priske naštval Haraslína

Pražané podruhé za sebou v soutěži nezvítězili a v polovině ligové fáze mají na kontě čtyři body. V součtu všech soutěží vyhráli svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho jediný z posledních šesti zápasů.
Kapitán Lukáš Haraslín, který není stoprocentně fyzicky připravený, musel na hřiště za indisponovaného Albiona Rrahmaniho už ve 24. minutě. A Spartu výrazně pozvedl.
V 76. minutě ho ale Priske zase stáhl, aby ho šetřil, což slovenský křídelník nesl nelibě. "Cítil jsem se dobře, bylo tam takové to sportovní naštvání, ale s veškerým respektem k rozhodnutí trenéra. Emoce k tomu patří," vysvětlil Haraslín ve vysílání Nova Sport po utkání.
Sparťané v úvodu Konferenční ligy, kam se probojovali přes tři předkola, zdolali na Letné irský Shamrock Rovers 4:1. Pak ale prohráli 0:1 v Rijece, kde se vinou špatného počasí dohrával druhý poločas o den později.
Čenstochová je na tom oproti Pražanům o bod lépe, před dvěma týdny v Olomouci rovněž uhrála nerozhodný výsledek (1:1).
Letenští se v dalších dvou utkáních představí na stadionech Legie Varšava a Universitatey Craiova. Ligovou fázi zakončí v prosinci doma proti Aberdeenu.
Priske udělal oproti nečekané nedělní ligové porážce 1:2 v Karviné šest změn v sestavě. Po třech soutěžních zápasech nastoupil od začátku Kadeřábek, dokonce v roli kapitána. Po čtvrthodině hry vypálil zdálky Struski, jenže domácí brankář Vindahl bez problémů zasáhl.
Po 24 minutách zřejmě zdravotně indisponovaného Rrahmaniho nahradil Haraslín. S příchodem slovenského reprezentanta, který po Kadeřábkovi převzal kapitánskou pásku, začala Sparta výrazně hrozit.
Ve 33. minutě Haraslín po průnikovém pasu Zeleného skóroval, kvůli ofsajdu však stav zůstal bezbrankový. O chvíli později se zbavil dvou protihráčů, Mercadovo přízemní zakončení vychytal Zych, Birmančevič na vyražený míč nedosáhl a Vydra z vápna přestřelil.
Haraslínův přízemní pokus Zych vyrazil na roh, po němž brankáři vypadl míč z rukavic, jeho spoluhráči ho však odvrátili do bezpečí. Mercado pak hlavičkoval pouze do Zychových rukavic.
Po hodině hry se v jasné šanci a navíc nikým neatakován objevil Milla, jenže zakončil výrazně vedle. Na druhé straně neplatil gól Rakówa kvůli ofsajdu. Sparta měla i nadále územní převahu, očekávaný tlak v závěru ale nepřišel.
Ke třem bodům měl nakonec velmi blízko úřadující polský vicemistr, Konstantopoulos však naštěstí pro Spartu hlavičkoval po rohu do tyče.
Priskeho tým v aktuální sezoně neprohrál na Letné ani dvanáctý soutěžní zápas, z toho podruhé remizoval. V pátém utkání Konferenční ligy tam ale poprvé nezvítězil. České celky vyhrály jen dva z posledních devíti pohárových duelů s polskými soupeři.
Na druhé straně polské kluby na české půdě od sezony 1971/72 v 11 pohárových zápasech po sobě nezvítězily. Čenstochová neuspěla na hřišti českého mužstva ani na třetí pokus.
Utkání 3. kola fotbalové Konferenční ligy:
Sparta Praha - Raków Čenstochová 0:0
Rozhodčí: Jaanovits - Härsing, Mötsnik - Liiva (video, všichni Est.). ŽK: Racovitan (Raków). Diváci: 17.688.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Ševínský, Zelený - Kadeřábek, Kairinen, Vydra (62. Eneme), Mercado (76. Preciado) - Birmančevič, Rrahmani (24. Haraslín, 76. Ryneš) - Milla (62. Kuchta). Trenér: Priske.
Raków: Zych - Tudor, Racovitan, Svarnas - Ameyaw (79. Konstantopulus), Struski, Repka, Pieňko (62. Amorim) - Makuch (46. Diaby-Fadiga), Bulat (62. Baráth) - Brunes (82. Rondič). Trenér: Papszun.
Tabulka:
|1.
|Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2.
|Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3.
|Mohuč
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4.
|AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5.
|Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|6.
|Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7.
|Šachtar Doněck
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|8.
|Kuopio
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9.
|Čenstochová
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|10.
|AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|11.
|Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|Sparta Praha
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|13.
|Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|14.
|Bialystok
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|15.
|Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|16.
|Sigma Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|17.
|Zrinjski Mostar
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|18.
|Lech Poznaň
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|19.
|Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|20.
|Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|21.
|Legia Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22.
|Škendija Tetovo
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|23.
|Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|24.
|Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|25.
|Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|27.
|Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28.
|Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|29.
|Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30.
|Shamrock Rovers
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|31.
|Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|32.
|Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|33.
|Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34.
|Dynamo Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36.
|Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0