Sparta proti polskému fenoménu pálila mraky šancí. Priske naštval Haraslína

Fotbalisté Sparty remizovali ve 3. kole Konferenční ligy doma s Čenstochovou 0:0. V 88. minutě střídající hráč hostů Apostolos Konstantopoulos trefil hlavou tyč.
Pražané podruhé za sebou v soutěži nezvítězili a v polovině ligové fáze mají na kontě čtyři body. V součtu všech soutěží vyhráli svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho jediný z posledních šesti zápasů.

Kapitán Lukáš Haraslín, který není stoprocentně fyzicky připravený, musel na hřiště za indisponovaného Albiona Rrahmaniho už ve 24. minutě. A Spartu výrazně pozvedl.

V 76. minutě ho ale Priske zase stáhl, aby ho šetřil, což slovenský křídelník nesl nelibě. "Cítil jsem se dobře, bylo tam takové to sportovní naštvání, ale s veškerým respektem k rozhodnutí trenéra. Emoce k tomu patří," vysvětlil Haraslín ve vysílání Nova Sport po utkání.

Sparťané v úvodu Konferenční ligy, kam se probojovali přes tři předkola, zdolali na Letné irský Shamrock Rovers 4:1. Pak ale prohráli 0:1 v Rijece, kde se vinou špatného počasí dohrával druhý poločas o den později.

Čenstochová je na tom oproti Pražanům o bod lépe, před dvěma týdny v Olomouci rovněž uhrála nerozhodný výsledek (1:1).

Letenští se v dalších dvou utkáních představí na stadionech Legie Varšava a Universitatey Craiova. Ligovou fázi zakončí v prosinci doma proti Aberdeenu.

Priske udělal oproti nečekané nedělní ligové porážce 1:2 v Karviné šest změn v sestavě. Po třech soutěžních zápasech nastoupil od začátku Kadeřábek, dokonce v roli kapitána. Po čtvrthodině hry vypálil zdálky Struski, jenže domácí brankář Vindahl bez problémů zasáhl.

Po 24 minutách zřejmě zdravotně indisponovaného Rrahmaniho nahradil Haraslín. S příchodem slovenského reprezentanta, který po Kadeřábkovi převzal kapitánskou pásku, začala Sparta výrazně hrozit.

Ve 33. minutě Haraslín po průnikovém pasu Zeleného skóroval, kvůli ofsajdu však stav zůstal bezbrankový. O chvíli později se zbavil dvou protihráčů, Mercadovo přízemní zakončení vychytal Zych, Birmančevič na vyražený míč nedosáhl a Vydra z vápna přestřelil.

Haraslínův přízemní pokus Zych vyrazil na roh, po němž brankáři vypadl míč z rukavic, jeho spoluhráči ho však odvrátili do bezpečí. Mercado pak hlavičkoval pouze do Zychových rukavic.

Po hodině hry se v jasné šanci a navíc nikým neatakován objevil Milla, jenže zakončil výrazně vedle. Na druhé straně neplatil gól Rakówa kvůli ofsajdu. Sparta měla i nadále územní převahu, očekávaný tlak v závěru ale nepřišel.

Ke třem bodům měl nakonec velmi blízko úřadující polský vicemistr, Konstantopoulos však naštěstí pro Spartu hlavičkoval po rohu do tyče.

Priskeho tým v aktuální sezoně neprohrál na Letné ani dvanáctý soutěžní zápas, z toho podruhé remizoval. V pátém utkání Konferenční ligy tam ale poprvé nezvítězil. České celky vyhrály jen dva z posledních devíti pohárových duelů s polskými soupeři.

Na druhé straně polské kluby na české půdě od sezony 1971/72 v 11 pohárových zápasech po sobě nezvítězily. Čenstochová neuspěla na hřišti českého mužstva ani na třetí pokus.

Utkání 3. kola fotbalové Konferenční ligy:

Sparta Praha - Raków Čenstochová 0:0

Rozhodčí: Jaanovits - Härsing, Mötsnik - Liiva (video, všichni Est.). ŽK: Racovitan (Raków). Diváci: 17.688.

Sparta: Vindahl - Uchenna, Ševínský, Zelený - Kadeřábek, Kairinen, Vydra (62. Eneme), Mercado (76. Preciado) - Birmančevič, Rrahmani (24. Haraslín, 76. Ryneš) - Milla (62. Kuchta). Trenér: Priske.

Raków: Zych - Tudor, Racovitan, Svarnas - Ameyaw (79. Konstantopulus), Struski, Repka, Pieňko (62. Amorim) - Makuch (46. Diaby-Fadiga), Bulat (62. Baráth) - Brunes (82. Rondič). Trenér: Papszun.

Tabulka:

1. Samsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. Celje 3 3 0 0 7:2 9
3. Mohuč 3 3 0 0 4:1 9
4. AEK Larnaka 3 2 1 0 5:0 7
5. Fiorentina 3 2 0 1 6:2 6
6. Lausanne 2 2 0 0 4:0 6
7. Šachtar Doněck 3 2 0 1 6:4 6
8. Kuopio 3 1 2 0 4:2 5
9. Čenstochová 3 1 2 0 3:1 5
10. AEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
11. Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
Sparta Praha 3 1 1 1 4:2 4
13. Štrasburk 2 1 1 0 3:2 4
14. Bialystok 2 1 1 0 2:1 4
15. Noah 3 1 1 1 3:3 4
16. Sigma Olomouc 3 1 1 1 3:4 4
17. Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
18. Lech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
19. Crystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
20. Rijeka 2 1 0 1 1:1 3
21. Legia Varšava 3 1 0 2 3:4 3
22. Škendija Tetovo 2 1 0 1 1:2 3
23. Alkmaar 2 1 0 1 1:4 3
24. Lincoln 2 1 0 1 2:6 3
25. Häcken 2 0 2 0 2:2 2
Drita 2 0 2 0 2:2 2
27. Omonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
28. Shelbourne 2 0 1 1 0:1 1
29. Universitatea Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. Shamrock Rovers 3 0 1 2 2:7 1
31. Breidablik 3 0 1 2 0:5 1
32. Aberdeen 3 0 1 2 2:9 1
33. Slovan Bratislava 3 0 0 3 2:6 0
34. Dynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
Hamrun 3 0 0 3 0:5 0
36. Rapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0
 
