Nejrizikovější zápas za deset let. Do Opavy se chystá 2000 fanoušků Baníku, policistů budou stovky

V sobotu se bude v Opavě hrát šlágr druhé ligy mezi Slezským FC a Baníkem. Na výjimečnou událost se chystají i policisté, do akce jich budou povolány stovky.

Ostrava - Moravskoslezská policie na zvládnutí sobotního rizikového druholigového fotbalového zápasu Opavy s Baníkem nasadí pořádkové jednotky hned z několika krajů České republiky, zásahovou jednotku i jízdní policii ze Zlína. Podle dostupných informací se do Opavy chystá až 2000 příznivců Baníku Ostrava. Celkem do akce půjde několik stovek policistů, řekl ČTK ředitel krajské policie Tomáš Kužel. Primátor Opavy Radim Křupala k tomu řekl, že jde z pohledu rizikovosti o zápas desetiletí.

"Existují signály, že hrozí velké riziko problémů. Ostravští fanoušci chtějí ukázat svou nevoli," řekl Křupala. Reagoval tak na fakt, že příznivci ostravského celku mají k dispozici jen 340 vstupenek. Proto chtějí samotný zápas údajně bojkotovat. Setkat se chtějí před branami stadionu a tam i fandit.

Předseda představenstva opavského klubu Marek Hájek dnes novinářům řekl, že nepochybili, když Ostravě nabídli 340 vstupenek. Později množství sice zvýšili na 700, to ale zástupci ostravského klubu odmítli, protože jejich požadavek byl 1500 míst. "Proto jsme se vrátili k číslu 340 míst. Máme alespoň garanci, že budeme schopni zápas zajistit," uvedl Hájek. Dodal, že derby je vyprodané a kapacita stadionu byla z bezpečnostních důvodů snížena z 6800 na 5690 míst.

Policie se na dění na stadionu i kolem něj připravuje. Do Opavy přijedou členové několika pořádkových jednotek. "Počítáme s pomocí pořádkových jednotek z Prahy i Brna. Přijedou specialisté ze Zlína. Pokud to umožní počasí, nasadíme i vrtulník. Připravena bude i zásahová jednotka," uvedl Kužel. Dodal, že policisté budou fanoušky Baníku doprovázet i ve vlacích. Pokud to bude nutné, zajistí početnější skupině volný průchod městem od nádraží ke stadionu. Kolik policistů do akce nasadí, nechtěl specifikovat. Podle něj ale půjde o stovky lidí.

Policisté radí obyvatelům opavské části, kde je stadion, aby se lokalitě vyhnuli, pokud nemají zájem sledovat dění na stadionu. Park sousedící se stadionem by v období zápasu neměli využívat například ani k procházkám. I ten ale budou policisté hlídat. "Může tam dojít ke konfliktům s těmi, kteří by chtěli narušit veřejný pořádek. Například se poprat," dodal Kužel.

Podle něj přesně nejde určit trasa pohybu fanoušků při cestě z nádraží a na stadion. Přesto by lidé v této lokalitě měli zvažovat, zda tam nechají zaparkované své automobily. "Doporučujeme všem majitelům vozidel, kteří parkují poblíž stadionu či městských sadů, aby v sobotu zaparkovali auta mimo tuto oblast, nebo je mohou výjimečně zaparkovat v areálu Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici," uvedla mluvčí Opavy Lada Dobrovolná.

Naposledy se tyto druholigové kluby i jejich agresivní fanoušci střetli loni v září v Ostravě. Ani tehdy se zápas neobešel bez násilností, policie už obvinila nejméně deset lidí. Všichni vnikli během zápasu na hrací plochu, obžalováni byli z výtržnictví. Kriminalisté dál vyhodnocují kamerové záznamy a snaží se identifikovat další agresivní fanoušky.

autor: ČTK

