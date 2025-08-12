Fotbal

Nadšený Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu dál. Sen už se mi ale nenaplní

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Podle trenéra Miroslava Koubka si fotbalisté Plzně prohráli dvojzápas 3. předkola Ligy mistrů už před týdnem v úvodním duelu v Glasgow, kde s Rangers utrpěli vysokou porážku 0:3. Po dnešním vítězství 2:1 v domácí odvetě složil třiasedmdesátiletý kouč svým svěřencům velký kompliment a věřil, že mužstvo si bude výkon pamatovat a opakovat ho.
Miroslav Koubek
Miroslav Koubek | Foto: Reuters

Na tiskové konferenci uvedl, že Viktoria po odchodu opor našla určitou cestu.

Plzeňští ani napodruhé v klubové historii neotočili pohárové dvojutkání, v němž na úvod prohráli venku o tři branky.

"Samozřejmě, že jsme si to prohráli v Glasgow, tam jsme dvojutkání ztratili, 3:0 bylo moc. Včera jsem říkal, že bychom museli podat heroický výkon, ten se dostavil. Taky jsem říkal, že do sebe musí zapadnout několik faktorů, aby se ještě podařil obrat. Na prvním místě samozřejmě bylo nedostat branku, což se nepodařilo. Na dalších místech to bylo využít šance. Bylo jich dost, minimálně pět šest vyložených," řekl Koubek.

"A třetí faktor byl samozřejmě způsob hry - celoplošný presink, obrovská intenzita, vzadu jeden na jednoho. Dařilo se to, ale dostali jsme branku, která to už potom zastavila. Cením si vítězství, to byl ten hlavní úkol. Glasgow Rangers je samozřejmě značka, která se neporáží každý den. Obrovský kompliment před hráči, zároveň se objevila i určitá osvícená cesta dál. A ještě jsme taky přispěli českému koeficientu," doplnil Koubek.

Viktoria před odvetou s Rangers vyhrála jediné z posledních pěti soutěžních utkání, jako by se hledala po odchodu opor Pavla Šulce a Lukáše Kalvacha. Dnes však podala nejlepší výkon v sezoně.

"Musíme touto cestou pokračovat a přibližovat se k těmto výkonům i v dalších zápasech, pokud to síly dovolují. Měli jsme asi 27 střel, což je nebývalé proti mužstvu jako Glasgow Rangers. To jsou potěšitelná zjištění. Na mužstvo jsem dnes strašně pyšný, přesvědčili jsme se, že můžeme jít dál i bez těch hráčů, kteří odešli. Za pochodu hledáme cesty a dnes se určitá otevřela," uvedl Koubek.

"Tohle by byla pěkná cesta, kdyby se nám dařilo v tom pokračovat. My si budeme pamatovat ten zápas a budeme si to připomínat v dalším průběhu vývoje tohohle mužstva, které prošlo už třetí rekonstrukcí, co jsem tady přišel s kolegy. První vlna byla, hned když jsme přišli, pak vlna odchodů borců jako Hranáče, Chorého. A teď máme třetí rekonstrukci, vždy za pochodu probíhá ten proces. Dnes jsme viděli, že tu třetí rekonstrukci můžeme zvládnout," doplnil Koubek.

Český tým opět nedokázal přejít přes papírově silnější nemistrovskou část kvalifikace Ligy mistrů. Koubkovi v jeho bohaté kariéře dosud účast v hlavní fázi milionářské soutěže schází.

"Před kvalifikací jsem říkal, že to z mého pohledu nemůže být cíl. Takhle nemůžeme hovořit, nejsme mužstvo, které může říct - hrajeme Ligu mistrů. Říkal jsem, že to je sen. Ten sen se nenaplnil a už se mi nenaplní," připustil nejstarší kouč české ligy.

Související

Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily

Sparta - Plzeň

"Musí se to sejít. Když se na to zpětně podívám, tak v Glasgow bylo v sestavě několik hráčů mezinárodně nezkušených. To byl možná taky jeden z důvodů, proč jsme to nezvládli. Byl to vývoj, v tu chvíli prostě takové rozhodnutí. Dnes to zase bylo jiné rozhodnutí. Nemyslím si, že by to bylo nad naše síly dostat se do play off. Prostě nám to v Glasgow nějak nevyšlo, trošku jsme podlehli prostředí, byla tam ta situace okolo Pavla Šulce. V neděli dopoledne jsem ho měl v sestavě, odpoledne už ne. Bylo to trošku hektické," doplnil kouč českého vicemistra.

Jeho svěřenci stejně jako v minulé sezoně budou hrát hlavní fázi Evropské ligy, v níž na jaře došli do osmifinále.

"Kam bych se chtěl podívat? Takhle nepřemýšlím. To přinese los, jaké to budou stadiony. Těšíme se, kdo by se netěšil na to hrát v Evropě a opakovaně tuto tour absolvovat? Ve spojení s ligou je to obrovsky náročné. Kdyby se nám to podařilo dohromady zvládat jako třeba loňský rok, tak bych byl spokojený," řekl Koubek.

 
Mohlo by vás zajímat

Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy

Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy

Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily

Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily

Manchester City za něj dal 100 milionů, Guardiola ho zazdil. Hvězdu teď získal Moyes

Manchester City za něj dal 100 milionů, Guardiola ho zazdil. Hvězdu teď získal Moyes

Nespokojenost s rozhodčími roste. Stěžuje si už i Baník

Nespokojenost s rozhodčími roste. Stěžuje si už i Baník
Fotbal sport Obsah Liga mistrů FC Viktoria Plzeň Miroslav Koubek

Právě se děje

před 3 hodinami

Sigma Olomouc zná evropského soupeře, z Ligy mistrů k ní propadlo Malmö

Fotbalisté Malmö po debaklu 0:5 na hřišti FC Kodaň v odvetě 3. předkola Ligy mistrů vypadli a ve 4. předkole Evropské ligy narazí na Olomouc. Hanáci sehrají první zápas 21. srpna ve Švédsku, odvetu…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Nadšený Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu dál. Sen už se mi ale nenaplní
Fotbal

Nadšený Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu dál. Sen už se mi ale nenaplní

Po vítězství Plzně nad Rangers 2:1 v odvetě složil třiasedmdesátiletý kouč svým svěřencům velký kompliment.
před 3 hodinami
Krejčíková přežila peklo, v Cincinnati jde dál. Menšík vzdal Italovi kvůli nemoci
Tenis

Krejčíková přežila peklo, v Cincinnati jde dál. Menšík vzdal Italovi kvůli nemoci

Barbora Krejčíková vyřadila v Cincinnati sedmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou po setech 6:4, 3:6, 6:2 a postoupila už do osmifinále.
Aktualizováno před 4 hodinami
Obrazem

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní
Prohlédnout si 11 fotografií
Rozsáhlé škody po izraelském úderu na stan u nemocnice Šífa v Gaze, kde 11. srpna 2025 zahynuli novináři Al Džazíry.
Reportér Anas al‑Šaríf (druhý zleva) na nedatovaném snímku zveřejněném mluvčím izraelské armády (IDF) na síti X, spolu se zabitým vůdcem Hamásu Jahjou Sinvárem.
Aktualizováno před 5 hodinami
Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu
Tenis

Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu

Barbora Krejčíková se v Cincinnati nebezpečně rozjíždí, zvládla už tři těžké bitvy na tři sety a začíná se o ní mluvit stále hlasitěji.
Aktualizováno před 5 hodinami

Požár trolejového vedení u České Třebové komplikuje provoz na železničním koridoru

Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikuje provoz na železničním koridoru. Trať byla déle než hodinu zcela neprůjezdná, po 21:00 byl obnoven provoz po dvou ze čtyř traťových…
Přečíst zprávu
před 6 hodinami
Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy
Fotbal

Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy

Fotbalisté Plzně si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola porazili Glasgow Rangers 2:1, ztrátu 0:3 z úvodního duelu ale nesmazali.
Další zprávy