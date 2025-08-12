Nadšený Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu dál. Sen už se mi ale nenaplní

Na tiskové konferenci uvedl, že Viktoria po odchodu opor našla určitou cestu.
Plzeňští ani napodruhé v klubové historii neotočili pohárové dvojutkání, v němž na úvod prohráli venku o tři branky.
"Samozřejmě, že jsme si to prohráli v Glasgow, tam jsme dvojutkání ztratili, 3:0 bylo moc. Včera jsem říkal, že bychom museli podat heroický výkon, ten se dostavil. Taky jsem říkal, že do sebe musí zapadnout několik faktorů, aby se ještě podařil obrat. Na prvním místě samozřejmě bylo nedostat branku, což se nepodařilo. Na dalších místech to bylo využít šance. Bylo jich dost, minimálně pět šest vyložených," řekl Koubek.
"A třetí faktor byl samozřejmě způsob hry - celoplošný presink, obrovská intenzita, vzadu jeden na jednoho. Dařilo se to, ale dostali jsme branku, která to už potom zastavila. Cením si vítězství, to byl ten hlavní úkol. Glasgow Rangers je samozřejmě značka, která se neporáží každý den. Obrovský kompliment před hráči, zároveň se objevila i určitá osvícená cesta dál. A ještě jsme taky přispěli českému koeficientu," doplnil Koubek.
Viktoria před odvetou s Rangers vyhrála jediné z posledních pěti soutěžních utkání, jako by se hledala po odchodu opor Pavla Šulce a Lukáše Kalvacha. Dnes však podala nejlepší výkon v sezoně.
"Musíme touto cestou pokračovat a přibližovat se k těmto výkonům i v dalších zápasech, pokud to síly dovolují. Měli jsme asi 27 střel, což je nebývalé proti mužstvu jako Glasgow Rangers. To jsou potěšitelná zjištění. Na mužstvo jsem dnes strašně pyšný, přesvědčili jsme se, že můžeme jít dál i bez těch hráčů, kteří odešli. Za pochodu hledáme cesty a dnes se určitá otevřela," uvedl Koubek.
"Tohle by byla pěkná cesta, kdyby se nám dařilo v tom pokračovat. My si budeme pamatovat ten zápas a budeme si to připomínat v dalším průběhu vývoje tohohle mužstva, které prošlo už třetí rekonstrukcí, co jsem tady přišel s kolegy. První vlna byla, hned když jsme přišli, pak vlna odchodů borců jako Hranáče, Chorého. A teď máme třetí rekonstrukci, vždy za pochodu probíhá ten proces. Dnes jsme viděli, že tu třetí rekonstrukci můžeme zvládnout," doplnil Koubek.
Český tým opět nedokázal přejít přes papírově silnější nemistrovskou část kvalifikace Ligy mistrů. Koubkovi v jeho bohaté kariéře dosud účast v hlavní fázi milionářské soutěže schází.
"Před kvalifikací jsem říkal, že to z mého pohledu nemůže být cíl. Takhle nemůžeme hovořit, nejsme mužstvo, které může říct - hrajeme Ligu mistrů. Říkal jsem, že to je sen. Ten sen se nenaplnil a už se mi nenaplní," připustil nejstarší kouč české ligy.
"Musí se to sejít. Když se na to zpětně podívám, tak v Glasgow bylo v sestavě několik hráčů mezinárodně nezkušených. To byl možná taky jeden z důvodů, proč jsme to nezvládli. Byl to vývoj, v tu chvíli prostě takové rozhodnutí. Dnes to zase bylo jiné rozhodnutí. Nemyslím si, že by to bylo nad naše síly dostat se do play off. Prostě nám to v Glasgow nějak nevyšlo, trošku jsme podlehli prostředí, byla tam ta situace okolo Pavla Šulce. V neděli dopoledne jsem ho měl v sestavě, odpoledne už ne. Bylo to trošku hektické," doplnil kouč českého vicemistra.
Jeho svěřenci stejně jako v minulé sezoně budou hrát hlavní fázi Evropské ligy, v níž na jaře došli do osmifinále.
"Kam bych se chtěl podívat? Takhle nepřemýšlím. To přinese los, jaké to budou stadiony. Těšíme se, kdo by se netěšil na to hrát v Evropě a opakovaně tuto tour absolvovat? Ve spojení s ligou je to obrovsky náročné. Kdyby se nám to podařilo dohromady zvládat jako třeba loňský rok, tak bych byl spokojený," řekl Koubek.