Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily

Sedminásobný francouzský mistr uvedl, že ho hostování vyjde na 300.000 eur (přes 7,3 milionu korun). Výše opce je stanovena na 3,5 milionu eur (zhruba 85,6 milionu korun), s bonusy by se transfer mohl navýšit o dalších 800.000 eur (více než 19,5 milionu korun). Sparta by zároveň z dalšího možného prodeje Karabce inkasovala patnáctiprocentní podíl.
Dvaadvacetiletý Karabec strávil minulou sezonu na hostování v Hamburku, jemuž pomohl k návratu do bundesligy. Slavný klub z přístavního města ale opci na sparťanského odchovance nevyužil.
S reprezentací do 21 let absolvoval červnové mistrovství Evropy na Slovensku a poté se zapojil do přípravy Pražanů. Následně se však zranil a Spartě nebyl k dispozici, jen úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Armenia strávil minulý čtvrtek na lavičce. V nominaci na nedělní ligový zápas s OIomoucí už chyběl a dnes se Spartou neodcestoval k odvetě v Jerevanu.
Karabec odehrál za Spartu 107 ligových zápasů, v nichž dal 12 branek. Dvakrát s ní ovládl ligu i domácí pohár, v sezoně 2023/24 se s ní dostal do osmifinále Evropské ligy.
Lyon obsadil v minulé sezoně francouzské ligy šestou příčku a zajistil si postup do ligové fáze Evropské ligy. Sedminásobný francouzský mistr pak byl v červnu kvůli finančním problémům původně přeřazen do druhé ligy. Uspěl ale s odvoláním, a tak bude i nadále hrát nejvyšší domácí soutěž.
Minulé pondělí přivedl Olympique Šulce. Viktoria obdrží za čtyřiadvacetiletého ofenzivního univerzála 7,5 milionu eur (skoro 184 milionů korun), i s bonusy může odstupné vyšplhat až na 10 milionů eur (téměř 245 milionů korun). Z případného dalšího Šulcova přestupu by Plzeň inkasovala patnáctiprocentní podíl stejně jako Sparta u Karabce.