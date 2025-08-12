Fotbal

Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily

ČTK Sport ČTK, Sport
před 2 hodinami
Fotbalista Adam Karabec odešel z pražské Sparty na roční hostování do Lyonu, kam minulé pondělí přestoupil z Plzně jiný český ofenzivní hráč Pavel Šulc. Dohoda zahrnuje opci na přestup. Kluby o tom informovaly na svých webech, Olympique přidal i finanční detaily.
Adam Karabec
Adam Karabec | Foto: Milan Kammermayer

Sedminásobný francouzský mistr uvedl, že ho hostování vyjde na 300.000 eur (přes 7,3 milionu korun). Výše opce je stanovena na 3,5 milionu eur (zhruba 85,6 milionu korun), s bonusy by se transfer mohl navýšit o dalších 800.000 eur (více než 19,5 milionu korun). Sparta by zároveň z dalšího možného prodeje Karabce inkasovala patnáctiprocentní podíl.

Dvaadvacetiletý Karabec strávil minulou sezonu na hostování v Hamburku, jemuž pomohl k návratu do bundesligy. Slavný klub z přístavního města ale opci na sparťanského odchovance nevyužil.

S reprezentací do 21 let absolvoval červnové mistrovství Evropy na Slovensku a poté se zapojil do přípravy Pražanů. Následně se však zranil a Spartě nebyl k dispozici, jen úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu-Armenia strávil minulý čtvrtek na lavičce. V nominaci na nedělní ligový zápas s OIomoucí už chyběl a dnes se Spartou neodcestoval k odvetě v Jerevanu.

Karabec odehrál za Spartu 107 ligových zápasů, v nichž dal 12 branek. Dvakrát s ní ovládl ligu i domácí pohár, v sezoně 2023/24 se s ní dostal do osmifinále Evropské ligy.

Lyon obsadil v minulé sezoně francouzské ligy šestou příčku a zajistil si postup do ligové fáze Evropské ligy. Sedminásobný francouzský mistr pak byl v červnu kvůli finančním problémům původně přeřazen do druhé ligy. Uspěl ale s odvoláním, a tak bude i nadále hrát nejvyšší domácí soutěž.

Minulé pondělí přivedl Olympique Šulce. Viktoria obdrží za čtyřiadvacetiletého ofenzivního univerzála 7,5 milionu eur (skoro 184 milionů korun), i s bonusy může odstupné vyšplhat až na 10 milionů eur (téměř 245 milionů korun). Z případného dalšího Šulcova přestupu by Plzeň inkasovala patnáctiprocentní podíl stejně jako Sparta u Karabce.

 
Mohlo by vás zajímat

Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy

Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy

Manchester City za něj dal 100 milionů, Guardiola ho zazdil. Hvězdu teď získal Moyes

Manchester City za něj dal 100 milionů, Guardiola ho zazdil. Hvězdu teď získal Moyes

Nespokojenost s rozhodčími roste. Stěžuje si už i Baník

Nespokojenost s rozhodčími roste. Stěžuje si už i Baník

Zázraky se staly, hecují se v Plzni. Koubek ale ví, že je potřeba heroický výkon

Zázraky se staly, hecují se v Plzni. Koubek ale ví, že je potřeba heroický výkon
Fotbal sport Obsah Adam Karabec Pavel Šulc AC Sparta Praha Olympique Lyon

Právě se děje

Aktualizováno před 36 minutami
Obrazem

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní
Prohlédnout si 11 fotografií
Rozsáhlé škody po izraelském úderu na stan u nemocnice Šífa v Gaze, kde 11. srpna 2025 zahynuli novináři Al Džazíry.
Reportér Anas al‑Šaríf (druhý zleva) na nedatovaném snímku zveřejněném mluvčím izraelské armády (IDF) na síti X, spolu se zabitým vůdcem Hamásu Jahjou Sinvárem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu
Tenis

Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu

Barbora Krejčíková se v Cincinnati nebezpečně rozjíždí, zvládla už tři těžké bitvy na tři sety a začíná se o ní mluvit stále hlasitěji.
Aktualizováno před 1 hodinou

Požár trolejového vedení u České Třebové komplikuje provoz na železničním koridoru

Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikuje provoz na železničním koridoru. Trať byla déle než hodinu zcela neprůjezdná, po 21:00 byl obnoven provoz po dvou ze čtyř traťových…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy
Fotbal

Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy

Fotbalisté Plzně si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola porazili Glasgow Rangers 2:1, ztrátu 0:3 z úvodního duelu ale nesmazali.
před 2 hodinami
"Někteří pacienti jsou fanaticky odolní vůči zdravému rozumu," říká lékař-rekordman
Zahraničí

"Někteří pacienti jsou fanaticky odolní vůči zdravému rozumu," říká lékař-rekordman

Celý život pracoval jako všeobecný lékař v Banské Bystrici, kde měl svého času na starosti nejvíce pacientů v celém Československu.
před 2 hodinami
Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily
Fotbal

Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily

Fotbalista Adam Karabec odešel z pražské Sparty na roční hostování do Lyonu, kam minulé pondělí přestoupil jiný český ofenzivní hráč Pavel Šulc.
Aktualizováno před 2 hodinami
Stáhnout se z Donbasu? Vyloučeno, přišli bychom o obranné linie, řekl Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Stáhnout se z Donbasu? Vyloučeno, přišli bychom o obranné linie, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy