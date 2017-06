Malíka mrzí nezvolení předsedy kvůli sponzorům. Fousek ale tragédii v patové situaci nevidí

před 1 hodinou

Na valné hromadě fotbalové asociace nebyl zvolen nový předseda. Dva kandidáti, kteří postoupili do druhého, respektive třetího kola, zatím neví, zda se zúčastní i dalších voleb. Zatímco Martina Malíka mrzí, že se situace ve vedení asociace nevyjasnila, tak Petr Fousek v konečném rozhodnutí tragédii nevidí.

Praha - Delegáti dnešní valné hromady v Praze nezvolili nové vedení Fotbalové asociace ČR. Souboj Martina Malíka s Petrem Fouskem o funkci šéfa asociace skončil i po třetím kole bez vítěze.

Malík výsledek voleb považuje za špatný signál. Patová situace podle něj není dobrá ani s ohledem na UEFA, která přislíbila FAČR finanční pomoc v době, kdy měl fotbal pozastavené dotace.

Naopak Fousek nevidí výsledek jako tragédii. Věří, že to dá fotbalovému prostředí před mimořádnou valnou hromadou šanci najít dohodu mezi profesionálním a výkonnostním fotbalem jak v Čechách, tak na Moravě.

"Komerční partneři čekali, že z valné hromady vzejde předseda, totéž očekávala i UEFA. Některé finanční prostředky, které fotbal potřebuje na tu dobu, než obdržíme případné dotace ze strany ministerstva školství, UEFA podmínila tím, že bude zvoleno nové vedení. O těchto věcech se bude muset začít jednat," vysvětlil svůj postoj Malík.

Během voleb se zdálo, že proti sobě stojí moravská a česká komora, ale takový soud Fousek odmítl. "Není to ničí vina, není to tak, že by někdo něco zkazil. Je to legitimní postoj zástupců, kteří sledovali své vize a cíle a měli své kandidáty. Nevidím to jako boj mezi Čechami a Moravou, já měl některé podporovatele z Čech a pan Malík zas na Moravě."

Malík ve všech třech volebních kolech jasně vládl české komoře, Fousek zase kraloval na Moravě. Jako vzpouru proti kontroverznímu místopředsedovi FAČR Romanu Berbrovi, který jej údajně podporoval, to však Malík nebral. "Tak to nevnímám. Řešil jsem, jestli nebylo něco špatně na mé straně směrem k moravské komoře. Snažil jsem se dělat maximum a neznám důvod, proč se moravská komora rozhodla tak, jak se rozhodla," dodal Malík.

Fousek připomněl, že podobnou patovou situaci už FAČR zažila v roce 2005, kdy byl Pavel Mokrý zvolen předsedou až na třetí valné hromadě: "Vítěze nemáme, poraženi jsou všichni, ale v roce 2005 byla podobná situace, kdy předsedu nezvolily hned dvě valné hromady. Je to daň za systém, ale to nekritizuji dvoukomorovost. Naopak dostane fotbal více času se zorientovat po vypuknutí kauzy dotací pro sport."

"Za dobu pana Pelty byl fotbal stabilizován a od 3. května to byl krátký úsek, aby proběhly některé věci. Samozřejmě signál k UEFA a partnerům to není dobrý a bylo by lepší mít silného předsedu. Ale před mimořádnou valnou hromadou je třeba zintenzivnit dialog mezi LFA, českou i moravskou komorou a vést diskuzi o jménech, postech i programech. Ukázalo se, že tři týdny na to je málo času a je třeba o tom lépe diskutovat," řekl Fousek.

Zatím netuší, zda bude i příště kandidovat na předsedu. "Teď na to nelze odpovědět a není na to ani situace. Celý kandidátský proces bude muset proběhnout znovu," připomněl.

Rovněž bývalý marketingový ředitel Slavie zatím neví, zda bude kandidovat na mimořádné valné hromadě. Ta bude svolána do konce roku. "Je to příliš čerstvé, musím si udělat nějakou analýzu," doplnil Malík.