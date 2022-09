Gólem na Barceloně si Sýkora splnil sen. Debaklem si ho zkazit nenechal

Plzeňský fotbalista Jan Sýkora odmala fandí Barceloně. Osmadvacetiletý záložník snil o tom, že si jednou v katalánské metropoli zahraje, ale na to, že dá na slavném stadionu Camp Nou gól, by nepomyslel. Radost ze vstřelené branky v úvodním utkání skupiny Ligy mistrů mu ale trochu kazila vysoká porážka 1:5, a tak měl smíšené pocity.

"Barceloně odmala fandím. Odmalička jsem snil o tom, že tady jednou budu hrát. Už když jsem se tu byl podívat před pár lety, tak jsem v to doufal. Teď se mi to splnilo, k tomu jsem dal ještě gól. To je něco neskutečného, takový sen jsem snad ani neměl a nečekal. Jenom to podtrhuje to, co jsem fotbalu dal," řekl novinářům Sýkora.

"Bohužel mi tu radost trochu kazí ten výsledek, prohra 1:5 je docela krutá. Takže pocity jsou smíšené. Myslím, že jsme makali, hráli jsme, na co jsme měli. Nechali jsme na hřišti maximum. Mohli jsme některé situace vyřešit líp, ale Barcelona je prostě extratřída a ukázala to," doplnil plzeňský univerzál.

Ve 44. minutě si naskočil na centr od Václava Jemelky a hlavou snížil na 2:1. "Byl to skvělý balon. Stačilo mi jen nastavit hlavu a uklidit to tam. Hlavou góly dávat umím, v lize už jsem nějaké hlavou dal. Že bude na Barceloně, to bych asi nevěřil. Ale sny jsou od toho, aby se plnily," poznamenal Sýkora.

"Ani nevím, co mi proběhlo hlavou. V první chvíli jsem byl zavařený. Ve druhé chvíli mi proběhlo to, že je to kontaktní gól na 2:1 a že nějaká šance určitě je. Bohužel jsme pak před poločasem nešťastně dostali ještě třetí gól. Ve druhém poločase nám pak Barcelona ukázala lekci z produktivity a zaslouženě vyhrála," doplnil bývalý hráč pražské Slavie či Liberce.

Navzdory vysoké porážce označil branku na Camp Nou za životní. Nevyloučil, že si jako památku na něj nechá udělat tetování podobně jako po nejrychlejším gólu v historii Evropské ligy, který zaznamenal před šesti lety v dresu Liberce proti Karabachu. "Určitě o tom popřemýšlím. Teď na to není čas, asi až po sezoně," podotkl Sýkora.

Ocenil hvězdného útočníka Roberta Lewandowského, který proti Plzni zaznamenal hattrick. "Styl, jakým si hledá balon, jak ho udrží a jak řeší finální situace… Je vidět, že je to extratřída. Asi po právu dal dnes tři góly," řekl Sýkora.

Věří, že si Plzeň vezme ze zápasu poučení do domácí odvety. "To, že mají individuální kvalitu a tím rozhodnou zápasy, je jedna věc. Na druhou stranu jsme si ukázali, že skulinky tam mají. Kdybychom vyřešili některé situace po zisku balonu líp, zápas by byl možná malinko jiný. Ukázalo nám to, že i Barcelona má nějaké slabiny," uvedl Sýkora.

"Do příštího zápasu je to pro nás motivace se ukázat ještě líp než tady. Proč hledat negativa? Pro nás je to zkušenost a ponaučení. Většina z nás hrála takový zápas poprvé. Takže v hlavě to mám spíš tak, co si z toho můžeme vzít a jak se můžeme dál zlepšit," dodal Sýkora.