Bílek: Nemám týmu co vytknout, narazili jsme na kvalitu. Proti Interu to bude lepší

Přestože fotbalisté Plzně na úvod skupiny Ligy mistrů v Barceloně utrpěli debakl 1:5, trenér Michal Bílek neměl svým svěřencům co vytknout, neboť narazili na silnějšího soupeře.

Podle kouče ani takový výsledek s Viktorii nezamává, protože je mentálně silná. Autora hattricku polského kanonýra Roberta Lewandowského označil Bílek za nejlepšího hráče na pozici hrotového útočníka.

"Narazili jsme na obrovskou kvalitu, s tím jsme počítali. Věděli jsme, že budeme pod obrovským tlakem. Co můžu hráčům vytknout? Odpracovali to výborně, dělali, co mohli. Bohužel na tak kvalitního soupeře to nestačilo," řekl Bílek na tiskové konferenci.

"V minulé sezoně jsme vyhráli ligu, dostali jsme se z předkol do Champions League, už to je obrovský úspěch. To, že hrajeme skupinu, je trošku nadstavba. Těžko hráčům budu něco vyčítat," doplnil sedmapadesátiletý trenér.

Úřadující čeští šampioni prohráli po 34 soutěžních zápasech a poprvé od loňské říjnové porážky 0:2 na Slavii. "Vůbec nechceme dopustit, aby tahle porážka s týmem zamávala. Když jsme sem jeli, věděli jsme, že pro nás bude nesmírně těžké udělat dobrý výsledek. Věděli jsme, že můžou přijít situace, které pro nás budou nepříjemné, a nějaké góly dostaneme," uvedl Bílek.

"S hráči budu mluvit, že taková porážka ve skupině Ligy mistrů nás v žádném případě nemůže položit. Tenhle tým je mentálně silný. Narazili jsme na soupeře, který je lepší než my," dodal bývalý kouč české a kazachstánské reprezentace.

Ocenil hvězdného Lewandowského, jenž na stadionu Camp Nou před 77.411 fanoušky vstřelil tři branky. "Na tomhle postu je to pravděpodobně nejlepší útočník na světě a zase to prokázal. Jeho výběr místa v pokutovém území, rychlost s balonem i zakončení jsou fenomenální. Po právu patří mezi nejlepší hráče. Není jednoduché ho bránit, v pokutovém území jsou jeho důraz a kvalita zakončení klíčové," prohlásil Bílek.

Západočeši ve druhém utkání skupiny C už příští úterý přivítají Inter Milán, který na úvod elitní soutěže doma podlehl Bayernu Mnichov 0:2. "Teď úplně nemyslíme na Inter Milán. V sobotu nás čeká ligové utkání v Olomouci, což je pro nás také nesmírně důležité zvládnout. Co se týká Interu, tak hrajeme doma, kde neprohráváme. Věříme, že jsme schopní proti Interu odehrát dobrý zápas s lepším výsledkem," dodal Bílek.