Plzeň v euforii. Hyský a Šádek svlékli trička: Skvělý krok dopředu, tohle si užijeme

Padesátiletý bývalý obránce nynější triumf zařadil ještě o trochu výše než památný postup v barvách Slavie přes stejného soupeře ze čtvrtfinále v roce 1996.
Na tiskové konferenci označil zápas za největší v trenérské kariéře, vzpomínat na něj bude do konce života. Při oslavě s fanoušky nečekaně svlékl triko.
Před téměř 30 lety byl coby člen základní sestavy u toho, když Slavia slavně postoupila přes AS do semifinále Poháru UEFA. Po úvodním domácím vítězství 2:0 stačila Pražanům venkovní porážce 1:3 po prodloužení.
Tentokrát Hyský v roli trenéra na Olympijském stadionu připravil s Plzní Římanům historicky první domácí prohru s českým soupeřem.
"Pro mě jsou to oba dva ohromné zápasy v mé kariéře. Ten první byl v hráčské. Ale já byl tehdy mladý hráč, který ještě nedokázal ocenit a zařadit si ten výsledek, který jsme tady předvedli," přemýšlel Hyský.
"Možná tenhle (čtvrteční) zápas řadím trošku výš, protože před těmi 30 lety jsme měli obrovské štěstí. Prohrávali jsme tady 0:3 gólem v prodloužení a šťastným gólem Jirky Vávry jsme nakonec zápas dostali do výsledku 3:1. V té době gól na soupeřově hřišti znamenal postup," řekl.
"Byla trošku jiná situace, hrály se odvetné zápasy. Takže bych řekl, že dnes to pro nás nebo pro mě je o trošku větší výsledek. Myslím, že žádné české mužstvo tady nad AS Řím ještě nikdy nevyhrálo. Takže si toho cením o trošku víc než toho zápasu před 30 lety," doplnil kouč.
Plzeňský tým po nedávném konci Miroslava Koubka převzal teprve v minulém týdnu. V sobotu s ním v soutěžní premiéře zvítězil 1:0 v lize na stadionu 1905 a nyní senzačně uspěl i při ostrém debutu v roli kouče v pohárech.
"Samozřejmě, pro mě to byl v mé trenérské kariéře největší zápas. Myslím, že o tom ani není potřeba se nějak bavit. Přišel strašně rychle, vlastně hned po týdnu, co jsem s mužstvem. Mockrát mu děkuju, je to velká zásluha kluků, kteří na hřišti podali heroický výkon. Hlavně v prvním poločase, kdy jsme domácí zaskočili aktivitou, byli efektivní a dali jsme dva krásné góly. Odjíždíme odsud s hlavou nahoře a tenhle zápas si budeme pamatovat do konce života," podotkl Hyský.
"Chtěl bych poděkovat i těm lidem, kteří jsou kolem mě. Bez nich by nebylo možné se připravit na tenhle zápas. Je to pro mě velký výsledek, velký zápas a rozhodně v té trenérské kariéře skvělý krok dopředu," uvedl Hyský, který před příchodem do Plzně vedl z prvoligových týmů jen Karvinou.
Po zápase při oslavách u sektoru hostujících fanoušků si stejně jako všichni hráči i členové realizačního týmu svlékl triko, nečekaně se pak připojil i šéf klubu Adolf Šádek.
"Bylo to hodně spontánní, to sundání trika. Ale myslím, že speciální výsledky a speciální zápasy si to zaslouží. Takže jsem s radostí na žádost fanoušků svlíknul triko," řekl Hyský s úsměvem.
„Sundej triko!“ Adolf Šádek? Bez váhání. 😎#NovaSport | #UEL pic.twitter.com/YbcCsQiCNR— Nova Sport (@novasport_cz) October 23, 2025
Jeho tým rozhodl zápas slepenými góly ve 20. a 22. minutě, trefili se Prince Adu a Cheick Souaré.
"Jsou to oba skvělí hráči. Přidal bych k nim ještě Rafu Durosinmiho, podali výborný výkon. Myslím, že pro ně je teď trošku změna v tom, že spolu komunikujeme v angličtině," uvedl kouč.
"Já se snažím vůbec s celým týmem hodně mluvit v angličtině a ti kluci se cítí možná trošku více zainteresovaní. Jsou při poradách a při taktických věcech mnohem koncentrovanější. Vždy je to lepší, než když sedí někde v klubíčku, někdo jim překládá a neslyší ty věci přímo od trenéra. Vím, že tihle hráči mají extra kvalitu, kterou vždy potřebujete, obzvlášť v takhle těžkých zápasech," doplnil.
Plzeň po třech z osmi kol Evropské ligy zůstává neporažena, se sedmi body je na lichotivém pátém místě tabulky pro 36 účastníků a má výrazně nakročeno k postupu do vyřazovacích bojů.
"My si teď musíme užít dnešní zápas, výsledek. Je to něco neskutečného, co si zaslouží trošku prožitku. Ale dobře víme, že v neděli hrajeme doma důležitý zápas s Baníkem Ostrava. Od zítřka se začínáme koncentrovat na ten nejbližší zápas. Samozřejmě jsme šťastní za to, že máme sedm bodů po těch třech kolech, ale nejdůležitější je ten příští zápas v neděli," řekl Hyský.