Senzace v Římě. Heroická Plzeň dvakrát rychle udeřila a veze slavné vítězství

před 2 hodinami
Premiéra trenéra Martina Hyského v pohárové Evropě skončila senzačním triumfem. Viktoria Plzeň dokázala v rámci Evropské ligy vyhrát 2:1 na hřišti AS Řím. Západočechům přinesly výhru dvě rychlé trefy Prince Adua a Cheicka Souarého. Ve druhé půli jen snížil z penalty Paulo Dybala.
Fotbalisté Plzně ve 3. kole Evropské ligy senzačně zvítězili v Římě nad AS 2:1. Český vicemistr zůstal v hlavní fázi soutěže neporažen a výrazně zvýšil své šance na postup do vyřazovacích bojů.

Viktoria dala obě branky už v první půli, ve 20. a 22. minutě se trefili Prince Adu a Cheick Souaré. V 54. minutě snížil z penalty Paulo Dybala, srovnat ale už vítěz Konferenční ligy z roku 2022 nedokázal.

Viktoria po sobotním triumfu 1:0 v domácí soutěži na stadionu Bohemians 1905 vyhrála i druhý zápas pod novým koučem Martinem Hyským. Padesátiletý bývalý obránce prožil snový debut v roli hlavního trenéra v evropských pohárech. Plzeň vyhrála teprve druhý z dosavadních osmi zápasů na italské půdě v soutěžích UEFA, v roce 2013 podobně nečekaně zvítězila 3:0 v Neapoli.

Západočeši mají po třech kolech sedm bodů a vyhoupli se na páté místo tabulky. V příštím utkání za dva týdny přivítají Fenerbahce Istanbul. Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.

Trenér Hyský stejně jako v utkání na stadionu Bohemians vsadil na rozestavení se čtyřmi obránci. Zraněného kapitána Vydru na pozici pod hrotem nahradil Ladra, obvyklý bek Spáčil znovu naskočil na postu defenzivního záložníka. Kouč AS Řím Gasperini postavil ofenzivní hvězdy Dovbyka s Dybalou, naopak jen na lavičce začal kapitán Cristante.

Viktoria odehrála na Olympijském stadionu, kde se představila půl roku od osmifinálové odvety s Laziem Řím (1:1), vynikající první půli. Západočeši proti aktuálně čtvrtému celku Serie A nastoupili nebojácně a těsně před polovinou úvodního dějství dvakrát udeřili.

Nejprve ve 20. minutě po dlouhém nákopu od gólmana Jedličky přetlačil Adu u postranní čáry Ziolkowského, natlačil se do vápna a technickým pokusem z úhlu na zadní tyč otevřel skóre. Ghanský útočník se prosadil v této sezoně evropských pohárů poprvé.

Za necelé tři minuty šokovali hosté Olympijský stadion znovu. Dweh před vápnem přenesl míč na Souarého a ten skákavou přízemní střelou k tyči zpoza šestnáctky překonal Svilara. Francouzský univerzál se v pohárech trefil poprvé.

Trenér Římanů už ve 30. minutě střídal, místo chybujícího Ziolkowského nasadil ofenzivně laděného El Shaarawyho. Domácí se ale dál trápili a za celé úvodní dějství neměli vyloženou šanci, Jedlička čelil pouze několika pokusům ze střední vzdálenosti.

Po změně stran se nicméně italský favorit výrazně zvedl a brzy snížil. V 51. minutě trefil střídající Pisilli hlavičkou ve vápně Jemelkovu ruku a turecký sudí po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu. Dybala z pokutového kopu nezaváhal, Jedličku poslal na opačnou stranu.

Římané výrazně přidali a zatlačili Viktorii před její šestnáctku. V 65. minutě Soulé jen těsně minul. Západočechům s blížícím se závěrem viditelně docházely síly a domácí měli několik šancí na vyrovnání. V 85. minutě těsně minul Bailey, už v nastavení další střídající hráč Ndicka hlavičkoval jen do středu branky, kde stál Jedlička. Když už Pisilli v šesté minutě nastavení přece jen dostal balon do sítě, zkazil mu radost ofsajd.

Západočeši potvrdili pozici nejlepšího českého týmu v pohárech za poslední dva roky a připsali si jeden z nejcennějších výsledků v klubové historii. Viktoria v pátém vzájemném duelu s AS Řím podruhé za sebou zvítězila, v prosinci 2018 ho zdolala v Doosan areně v Lize mistrů. Slavný celek z italské metropole v pátém domácím utkání s českým soupeřem poprvé nevyhrál.

Utkání 3. kola fotbalové Evropské ligy:

AS Řím - Viktoria Plzeň 1:2 (0:2)

Branky: 54. Dybala z pen. - 20. Adu, 22. Souaré. Rozhodčí: Meler - Özkara, Duran (všichni Tur.) - San (video, Švýc.). ŽK: Celik, Mancini - Durosinmi, Souaré, Spáčil, Červ, Dweh, Hyský (trenér). Diváci: 52.263.

AS Řím: Svilar - Ziolkowski (30. El Shaarawy), Mancini, Hermoso - Celik (67. Bailey), Ajnauí, Koné (46. Pisilli), Wesley Franca - Soulé (74. Ndicka), Dybala - Dovbyk (74. Ferguson). Trenér: Gasperini.

Plzeň: Jedlička - Paluska (68. Havel), Dweh, Jemelka (65. Markovič), Souaré - Spáčil (81. Zeljkovič) - Memič, Červ, Ladra (65. Višinský), Adu (81. Bello) - Durosinmi. Trenér: Hyský.

Ostatní výsledky:

Braga - CZ Bělehrad 2:0 (1:0), Brann Bergen - Glasgow Rangers 3:0 (1:0), FCSB - Boloňa 1:2 (0:2), Fenerbahce - Stuttgart 1:0 (1:0), Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Atény 3:1 (1:1), Deventer - Aston Villa 2:1 (1:1), Genk - Betis Sevilla 0:0, Lyon - Basilej 2:0 (1:0), Salcburk - Ferencváros Budapešť 2:3 (1:0), Celta Vigo - Nice 2:1 (1:1), Celtic Glasgow - Štýrský Hradec 2:1 (0:1), Freiburg - Utrecht 2:0 (2:0), Lille - PAOK Soluň 3:4 (0:3), Maccabi Tel Aviv - Midtjylland 0:3 (0:1), Malmö - Dinamo Záhřeb 1:1 (1:0), Nottingham - FC Porto 2:0 (1:0), Bern - Ludogorec Razgrad 3:2 (1:1).

Tabulka:

1. Midtjylland 3 3 0 0 8:2 9
2. Braga 3 3 0 0 5:0 9
Lyon 3 3 0 0 5:0 9
4. Dinamo Záhřeb 3 2 1 0 7:3 7
5. Viktoria Plzeň 3 2 1 0 6:2 7
6. Freiburg 3 2 1 0 5:2 7
7. Ferencváros Budapešť 3 2 1 0 5:3 7
8. Brann Bergen 3 2 0 1 5:2 6
9. Celta Vigo 3 2 0 1 6:4 6
10. Aston Villa 3 2 0 1 4:2 6
11. Lille 3 2 0 1 6:5 6
12. Deventer 3 2 0 1 4:3 6
13. Bern 3 2 0 1 6:6 6
14. Fenerbahce 3 2 0 1 4:4 6
15. FC Porto 3 2 0 1 3:3 6
16. Betis Sevilla 3 1 2 0 4:2 5
17. Nottingham 3 1 1 1 6:5 4
18. Boloňa 3 1 1 1 3:3 4
19. Genk 3 1 1 1 1:1 4
20. PAOK Soluň 3 1 1 1 5:6 4
21. Celtic Glasgow 3 1 1 1 3:4 4
22. Panathinaikos Atény 3 1 0 2 6:6 3
23. Feyenoord Rotterdam 3 1 0 2 3:4 3
AS Řím 3 1 0 2 3:4 3
Basilej 3 1 0 2 3:4 3
26. Ludogorec Razgrad 3 1 0 2 4:6 3
27. Štýrský Hradec 3 1 0 2 3:5 3
28. Stuttgart 3 1 0 2 2:4 3
FCSB 3 1 0 2 2:4 3
30. CZ Bělehrad 3 0 1 2 2:5 1
31. Malmö 3 0 1 2 2:6 1
32. Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1:6 1
33. Nice 3 0 0 3 3:6 0
34. Salcburk 3 0 0 3 2:6 0
35. Utrecht 3 0 0 3 0:4 0
36. Glasgow Rangers 3 0 0 3 1:6 0
 
