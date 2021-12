Fousek odmítá pasivitu FAČR ohledně korupce: je to jako vřed, šetření bude trvat

Přijde na základě odposlechů mohutná čistka v českém fotbale? Fotbalová asociace ČR šetří informace policie ohledně korupce a údajného ovlivňování zápasů, rozhodnutí o případném trestu má na starosti etická komise. "Je to jako vřed, který praskl a stále z něj vytéká hnis. Šetření se potáhne," říká o podezření z nekalostí předseda hnutí Petr Fousek.

Právě odposlechy pomohly k zatčení a obvinění 22 osob z ovlivňování zápasů. Jedním z těch, které nyní čeká soud, je někdejší místopředseda FAČR Roman Berbr. Snaha ovlivňovat zápasy se ovšem netýká pouze jeho, podle části spisu, do něhož má možnost deník Aktuálně.cz nahlédnout, padá podezření na řadu jmen z čelných pozic českého fotbalu. Mimo jiné na sportovního ředitele Slavie Jana Nezmara, který opustil Eden již loni v srpnu a po zveřejnění kauzy nyní skončil i v poradenské společnosti Deloitte.

"Nepracujeme s tím, co zaznívá v médiích, ale se zjištěními, která máme k dispozici. Na rozdíl na našich předchůdců jsme aktivně přistoupili k tomu, abychom získali status poškozené osoby, jež nám zajistila přístup do policejního spisu. Je nesmírně objemný, jsou to tisíce a tisíce stran. Vyšetřování bude nadále probíhat, pořád se objevuje něco nového. Řešení si určitě zabere nějaký čas," prohlásil Fousek.

Prošetřit odposlechy a vynést případné tresty bude mít v kompetenci etická komise FAČR. "Ctíme její nezávislost, ctíme nezávislost odvolacího řízení. Pod koberec nic nezametáme. Bylo to i krédo nového vedení, chceme obnovovat důvěru ve fotbal. Ta zjištění pocitově vnímá každý, spousta věcí je na hraně, ale na druhou stranu se nechceme dopouštět bezpráví. Právní stránka věci je nesmírně důležitá," dodal Fousek.

Aktualizujeme.