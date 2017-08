Fotbalový drak ztrácí dech. Další hvězdy v Číně nepřibyly, kluby nechtějí platit stoprocentní daň

před 3 hodinami

Čínské kluby patřily v posledních letech mezi nejaktivnější během přestupových období, ale letos v létě se žádná fotbalová pecka spojená s nejlidnatější zemí na světě neudála. Na vině jsou rozhodnutí vedení Čínského fotbalového svazu (CFA).

Praha - Fotbalová veřejnost si během minulých let zvykla, že ty největší přestupové bomby odpálily čínské kluby. V zimě se postarala Šanghaj SIPG o nejdražší přestup, když vykoupila Brazilce Oscara z londýnské Chelsea za neuvěřitelných 51 milionů liber (1,5 miliardy korun).

V létě se očekávalo, že hvězdy typu Oscara, Axela Witsela, Carlose Tevéze, Pata, Hulka, Ramirese, Ezequila Lavezziho nebo Jacksona Martineze, kteří už v Číně působí, doplní další hvězdní fotbalisté především z evropských elitních soutěží.

Ale během probíhajícího přestupového okna se do nejlidnatější země na světě příliš fotbalistů z evropských soutěží nevydalo. Jména jako Benjamin Moukandjo, Adrián Ramos, Frank Acheampong nebo Anthony Modeste už znamenají významný ústup ze slávy.

Od začátku kalendářního roku probíhaly mediálním prostorem spekulace, že by se do Číny mohl přesunout také Wayne Rooney nebo dokonce jeden z nejžádanějších útočníků současnosti Pierre-Emerick Aubameyang.

Vedení čínského fotbalu stoplo bezhlavé posilování

Jenže do Číny nakonec velká hvězda nepřišla. Alespoň zatím. Důvod je jednoduchý: vedení čínského fotbalového svazu uvalilo stoprocentní daň na jakýkoliv příchod zahraničního hráče. Pokud by tedy Šanghaj přivedla Oscara až během léta, tak by musela k přestupní částce poslat ještě další 1,5 miliardy korun čínskému svazu na rozvoj fotbalu v zemi.

Britská televize Skysports přišla s informací, že právě na stoprocentní dani ztroskotal přestup Diega Costy z Chelsea do Čínské superligy. Vedení čínského fotbalu tuto změnu zavedlo 19. června. Na začátku fotbalového se zase v čínské fotbalové lize zavedlo pravidlo o maximálním počtu cizinců.

"Peníze z přestupů zahraničních hráčů budeme využívat pro rozvoj fotbalu. Prostředky půjdou na trénink mládeže, chceme také zvyšovat kredit fotbalu ve společnosti," zní z vedení CFA (Čínský fotbalový svaz).

Dluží téměř celá liga?

K podobnému kroku se tamní fotbalový svaz odhodlal také z důvodu, že během bezhlavého posilování o mnohdy vyčpělé evropské a jihoamerické hvězdy se čínské kluby zadlužily.

Na konci července se objevily zprávy, že hned třináct z šestnácti týmů čínské nejvyšší soutěže může nuceně soutěž opustit z důvodu neuhrazených závazků vůči hráčům a nejen zahraničním klubům. Britský deník Mirror napsal, že pokud nebudou mít kluby dluhy zaplaceny do poloviny srpna, tak mohou přijít o start v příští sezoně.

Jedním z klubů, který má bodle britských médií finanční trable, je i Che-nan. Tedy tým, který na začátku kalendářního roku vykoupil z pražské Sparty Bořka Dočkala za částku okolo 230 milionů korun.

Nesrovnalosti v účetnictví přiznaly i ty nejlepší čínské kluby. "Po ověření jsme během loňského říjnu doplatili závazky v plné výši. Tímto potvrzujeme, že nemáme žádné finanční závazky," uvedl mluvčí Šanghaje SIPG, za kterou hraje mimo jiné brazilské duo Hulk a Oscar.

Podobné finanční restrikce mají čínskému fotbalu pomoci, aby začal být v mezinárodním měřítku více konkurenceschopný. Čína chce uspořádat domácí mistrovství světa nejdříve v roce 2030. V té době už chce nejlidnatější země na světě patřit k elitním světovým týmům.

Během kvalifikace na mistrovství světa 2018 do Ruska se Číňané dostali až do závěrečné fáze asijské kvalifikace, ve které ale v konkurenci, mimo jiné Íránu a Jižní Koree, neuspěli. Momentálně se Čína nachází v žebříčku FIFA na 77. příčce.