Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

ČTK Sport
před 30 minutami
Slavia vede ligu. Ve šlágru 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže sešívaní dokázali zvládnout bláznivý duel a vyhrát 5:3 v Plzni. Dvěma brankami k tomu přispěl bývalý hráč Viktorie Tomáš Chorý.
Plzeň - Slavia, potyčka mezi Chorým a Červem
Plzeň - Slavia, potyčka mezi Chorým a Červem | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Ve 27. minutě otevřel skóre Youssoupha Sanyang, chvíli nato srovnal domácí Tomáš Ladra, ale ještě do pauzy zajistili hostům vedení 3:1 Tomáš Chorý se Štěpánem Chaloupkem.

Bývalý útočník Viktorie Chorý po pauze skóroval znovu, poté snížili Lukáš Červ s Amarem Memičem, ale poslední slovo měl Christos Zafeiris. Osm branek padlo ve vzájemných duelech v samostatné nejvyšší soutěži poprvé.

Obhájce titulu z Edenu jako jediný nadále drží neporazitelnost v ligové sezoně a před reprezentační přestávkou vede tabulku o dva body před pražským rivalem Spartou a Jabloncem.

Plzeň se propadla na pátou příčku a na Slavii ztrácí už osm bodů.

Červenobílí zdolali v lize Viktorii popáté ze sebou, v květnu ji doma po obratu z 1:3 přestříleli 4:3. Západočeši v sedmém soutěžním utkání pod novým trenérem Martinem Hyským, který hrával v Edenu, poprvé utrpěli porážku.

Západočechů stále chyběl kvůli zranění kapitán Vydra, nově jim vypadl i klíčový zadák Jemelka. Do slávistické branky se po více než měsíci vrátil uzdravený Staněk, který přišel do Edenu z Plzně. Oba kapitáni Pražanů Bořil s Holešem už byli po zranění na lavičce, druhý z nich pak dokonce v závěru zasáhl do hry.

Utkání hned v úvodu nabralo skluz, zhruba na 10 minut ho přerušily výtržnosti hostujících fanoušků a dým ze zakázané pyrotechniky v jejich sektoru.

Vynucená přestávka pomohla Slavii, která otupila domácí nápor a brzy otevřela skóre. Provodovu přízemní střelu ještě vyrazil gólman Jedlička, ale v 27. minutě už Sanyang ze strany poslal míč přesně k zadní tyči. V dresu Pražanů si připsal první gól.

Na úvodní trefu ještě domácí stihli odpovědět. Ladra ve 32. minutě z přímého kopu z 32 metrů tvrdě napálil balon na branku a Staněk jej přes tyč překvapivě propustil do sítě. Plzeňský ofenzivní záložník se trefil skoro po dvou měsících.

Zdálo se, že Západočeši přebírají iniciativu, ale závěr poločasu nezvládli. Ve 41. minutě po prodlouženém autu Chorý s pomocí Dwehovy teče překonal Jedličku. Asistent nejprve signalizoval ofsajd, videorozhodčí však odhalil, že o postavení mimo hru nešlo a Pražané znovu vedli. Bývalý útočník Viktorie Chorý se za gól proti někdejšímu klubu gestem omluvil.

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek

Brian Priske v Konferenční lize

V páté z 16 nastavených minut první půle hosté zvýšili. Po Zimově centru z pravé strany se před Červa natlačil důrazný Chaloupek a o zem překonal Jedličku. Dvaadvacetiletý zadák dal svůj druhý gól za slávistické "áčko". Domácí marně reklamovali údajný útočný faul Chorého na Dweha. Ještě do pauzy mohl snížit Durosinmi, za překonaným Staňkem ale odvrátil Zima.

Ve 49. minutě se slávisté prosadili počtvrté. Po Spáčilově chybě ve středu pole vypálil Zafeiris, Jedlička pouze vyrazil míč před sebe a dobíhající Chorý s pomocí tyče podruhé v utkání skóroval. Český reprezentant se prosadil poprvé od konce září a v ligové sezoně si polepšil na pět branek.

Domácí nesložili zbraně a ještě dokázali zdánlivě ztracený duel zdramatizovat. Po hodině hry se dostal k odraženému míči Červ a přesným technickým pokusem k tyči snížil na 2:4. Bývalý slávistický záložník se v lize trefil poprvé od loňského prosince.

V 71. minutě už Viktoria prohrávala jen o jeden gól. Ladra z pravé strany nacentroval do vápna a Memič v pádu hlavou poslal balon obloučkem přesně pod břevno. Bosenský křídelník se trefil potřetí v ročníku nejvyšší soutěže.

Na domácích vůbec nebylo patrné, že po utkání evropských pohárů v týdnu měli o dva dny méně času na regeneraci než Slavia. Soupeře sevřeli pod drtivý tlak, ale srovnat nedokázali. Naopak v 84. minutě se po brejku dostal ve vápně k odraženému míči Zafeiris a přízemním pokusem k bližší tyči definitivně rozhodl.

Slavia dala v Plzni v samostatné nejvyšší soutěži pět gólů vůbec poprvé. Viktoria od rozdělení federace inkasovala doma v lize pětkrát teprve podruhé a premiérově od roku 1997 a debaklu 1:5 s Drnovicemi. V Doosan areně se zároveň odehrál nejgólovější zápas dosavadního průběhu tohoto ročníku nejvyšší soutěže.

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Ermin Mahmic, FC Slovan Liberec

15. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 3:5 (1:3)

Branky: 32. Ladra, 61. Červ, 71. Memič - 41. a 49. Chorý, 27. Sanyang, 45.+5 Chaloupek, 84. Zafeiris. Rozhodčí: J. Beneš - Kubr, A. Beneš - Radina (video). ŽK: Spáčil, Červ, Doski, Markovič, Memič - Sadílek, Vlček, Moses, Zima, Mbodji, Douděra, Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 11.198.

Plzeň: Jedlička - Paluska, Markovič, Dweh, Doski - Červ, Spáčil (56. Valenta) - Memič, Ladra (90.+2 Kabongo), Višinský (56. Souaré) - Durosinmi. Trenér: Hyský.

Slavia: Staněk - Vlček (76. Holeš), Zima, Chaloupek - Moses (66. Douděra), Zafeiris, Sadílek, Mbodji (76. Schranz) - Provod, Sanyang (66. Kušej) - Chorý (86. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Tabulka:

1. Slavia 15 9 6 0 29:11 33
2. Sparta 15 9 4 2 28:16 31
3. Jablonec nad Nisou 15 9 4 2 20:11 31
4. Olomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. Plzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. Liberec 15 6 5 4 25:16 23
7. Hradec Králové 15 6 5 4 24:20 23
8. Zlín 15 6 5 4 19:16 23
9. Karviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians 1905 15 5 4 6 13:16 19
11. Mladá Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. Teplice 15 2 6 7 16:23 12
13. Dukla 15 2 6 7 10:19 12
14. Pardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. Ostrava 15 2 4 9 8:19 10
16. Slovácko 15 1 5 9 6:21 8
 
