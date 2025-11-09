Česká liga

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Aktualizováno před 3 hodinami
Fotbalisté Liberce rozstříleli v 15. ligovém kole Karvinou 6:0, dorovnali svou nejvyšší výhru v lize a v neúplné tabulce poskočili na šesté místo. Olomouc si poradila s Pardubicemi 2:0, v závěru padly tři červené karty.
Ermin Mahmic, FC Slovan Liberec
Ermin Mahmic, FC Slovan Liberec | Foto: ČTK / Petrášek Radek

K první domácí výhře Slovanu Liberec v nejvyšší soutěži od konce srpna a pěti zápasech přispěli dvěma góly rakouský záložník Ermin Mahmic a střídající Lukáš Mašek, po jednom dali lotyšský útočník Raimonds Krollis a Vojtěch Stránský.

Rakouský reprezentant do 21 let Mahmic přidal i jednu asistenci a do druhé půle už nenastoupil.

Hosté hráli od 13. minuty bez vyloučeného Aboubacara Traorého a utrpěli nejhorší ligovou porážku. Pod novým trenérem Markem Jarolímem prohráli v pátém soutěžním zápase poprvé a klesli na devátou příčku.

Fotbalisté Olomouce porazili Pardubice 2:0. O výhře domácích rozhodli mezi 78. až 89. minutou Daniel Vašulín a střídající Dominik Janošek z penalty, dvě branky hostů neplatily kvůli ofsajdu.

V závěru padly tři červené karty, z toho dvě pro Východočechy. Sigma bodovala v nejvyšší soutěži posedmé za sebou a v neúplné tabulce je čtvrtá. Pardubice pod vedením trenéra Jana Trousila ve čtvrtém ligovém duelu poprvé nebodovaly a jsou čtrnácté.

15. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - MFK Karviná 6:0 (4:0)

Branky: 29. a 43. Mahmic, 83. a 90.+2 Mašek, 9. Krollis, 39. Stránský. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Antoníček - Zelinka (video). ŽK: Koželuh, Plechatý (oba Liberec). ČK: 13. Traoré (Karviná). Diváci: 2206.

Liberec: Koubek - Icha, Plechatý, N'Guessan, Kayondo (16. Koželuh) - Diakité (68. Hlavatý), Stránský - Dulay (68. Rus), Mahmic (46. Mašek), Soliu (60. Hodouš) - Krollis (59. Letenay). Trenér: Kováč.

Karviná: Lapeš - Traoré, Camara, Boháč, Fleišman - Bužek, Labík (82. Křišťan) - Ayaosi (82. Kačor), Samko (59. Štorman), Šigut (46. Singhateh) - Gning (46 Ezeh). Trenér: Jarolím.

Sigma Olomouc - FK Pardubice 2:0 (0:0)

Branky: 78. Vašulín, 89. Janošek z pen. Rozhodčí: Orel - Ratajová, Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Kostadinov, Král - Lurvink, Šerák, Surzyn, Trédl. ČK: 90.+10 Dolžnikov - 88. Lurvink, 90.+10 Mahuta. Diváci: 3255.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král (72. Huk), Slavíček - Kostadinov (68. Janošek), Beran - Šíp (72. Dolžnikov), Mikulenka (90.+2 Langer), Ghali - Vašulín (90.+2 Tijani). Trenér: Janotka.

Pardubice: Šerák - Surzyn (90. D. Šimek), Bammens, Lurvink, Mahuta - Botos (56. Trédl), S. Šimek (90. Lexa), Patrák - Saarma (46. Solil), Krobot (75. Vecheta), Tanko. Trenér: Trousil.

Tabulka:

1. Slavia 15 9 6 0 29:11 33
2. Sparta 15 9 4 2 28:16 31
3. Jablonec nad Nisou 15 9 4 2 20:11 31
4. Olomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. Plzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. Liberec 15 6 5 4 25:16 23
7. Hradec Králové 15 6 5 4 24:20 23
8. Zlín 15 6 5 4 19:16 23
9. Karviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians 1905 15 5 4 6 13:16 19
11. Mladá Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. Teplice 15 2 6 7 16:23 12
13. Dukla 15 2 6 7 10:19 12
14. Pardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. Ostrava 15 2 4 9 8:19 10
16. Slovácko 15 1 5 9 6:21 8
 
