Česká liga

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Fotbalisté pražské Sparty po porážce v Karviné ztratili další body. Na domácím hřišti na Letné pouze remizovali s Teplicemi 2:2. Duel měl vypjatý závěr, ve kterém domácí podlehli vzteku po sporných situacích a nedostali se k obratu. Tým kouče Briana Priskeho vyhrál jediné z posledních sedmi soutěžních utkání. Přesto vede tabulku o skóre před Jabloncem.
Brian Priske, trenér Sparty
Brian Priske, trenér Sparty | Foto: Reuters

Pražané šli do vedení díky vlastnímu gólu Daniela Marečka, za hosty vyrovnal Dalibor Večerka a po přestávce otočil skóre Matěj Radosta. Střídající Patrik Vydra rozhodl o dělbě bodů.

Letenští ve čtvrtek remizovali v Konferenční lize doma s Čenstochovou 0:0 a vyhráli jediné z posledních sedmi soutěžních utkání. V nejvyšší soutěži zvítězili v jediném z posledních pěti zápasů.

Sparta doma v ligovém ročníku v osmi duelech neprohrála a s 20 body je tam nejlepším týmem, podruhé z posledních tří zápasů nejvyšší soutěže tam však uhrála pouze nerozhodný výsledek. Teplice zvítězily v jediném z minulých 13 ligových utkání a jsou dvanácté.

Domácí se rychle ujali vedení. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu a Haraslínově centru hlavičkoval Kuchta před branku, míč jemně tečoval Pulkrab a Daniel Mareček si jej před dobíhajícím Birmančevičem v tísni srazil do vlastní branky.

Také Severočeši však svůj první rohový kop využili. Rozehrál ho Bílek, míč na zadní tyč prodloužil Halinský a Večerka už měl snadnou práci doklepnout ho do sítě. Bývalý hráč Sparty, který se na Letné neprosadil, právě tady vstřelil svůj první ligový gól.

Tepličtí mohli skóre i otočit, když po další Bílkově standardce zůstal u vzdálenější tyče znovu zcela volný Danihel, ale ve velké šanci hlavou branku vůbec netrefil. Sparta byla bezradná, Kuchta v ojedinělé šanci netrefil míč hlavou dobře a hráče vyprovázel do kabin pískot nespokojených diváků.

Sparta začala druhý poločas náporem, do velkých šancí se však nedostávala. Hosté byli produktivní. Halinský vyhrál souboj před vlastním pokutovým územím, výborným pasem vysunul do brejku Radostu, který se po zemi trefil přesně ke vzdálenější tyči. Halinský si připsal druhou asistenci v utkání a Radosta první trefu v ligové sezoně.

Domácí sice odvrátili porážku, ale stačili už jen vyrovnat. Do Haraslínova centru z přímého kopu vložil hlavu Vydra a zamířil do protipohybu brankáře Trmala. V nejvyšší soutěži skóroval poprvé od loňského října.

Sparta se v závěru nedostala do očekávaného drtivého tlaku, i kvůli tomu, jak tepličtí kouskovali hru. Domácí se navíc často rozčilovali na rozhodčího po neodpískaných faulech.

Sparta doma v lize prohrála jediné z posledních 15 utkání s Teplicemi, podruhé za sebou tam však s nimi remizovala. Severočeši venku v nejvyšší soutěži vyhráli jediný z osmi duelů v sezoně, pětkrát po sobě tam ale bodovali, přičemž čtyřikrát uhráli nerozhodný výsledek.

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Ermin Mahmic, FC Slovan Liberec

15. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - FK Teplice 2:2 (1:1)

Branky: 6. vlastní D. Mareček, 76. Vydra - 18. Večerka, 64. Radosta. Rozhodčí: Volek - Paták, Váňa - Petřík (video). ŽK: Preciado, Vindahl - Pulkrab, Bílek, Auta, Nyarko. Diváci: 16.145.

Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák (78. Kuol), Zelený - Preciado, Kairinen, Mannsverk (59. Vydra), Mercado (46. Ryneš) - Birmančevič, Haraslín - Kuchta (59. Rrahmani). Trenér: Priske.

Teplice: Trmal - Danihel (82. Audinis), Halinský, Večerka - L. Mareček - Radosta, Bílek (82. Jukl), D. Mareček (62. Krejčí), Riznič - Auta (75. Trubač), Pulkrab (62. Nyarko). Trenér: Frťala.

Tabulka:

1. Slavia 15 9 6 0 29:11 33
2. Sparta 15 9 4 2 28:16 31
3. Jablonec nad Nisou 15 9 4 2 20:11 31
4. Olomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. Plzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. Liberec 15 6 5 4 25:16 23
7. Hradec Králové 15 6 5 4 24:20 23
8. Zlín 15 6 5 4 19:16 23
9. Karviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians 1905 15 5 4 6 13:16 19
11. Mladá Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. Teplice 15 2 6 7 16:23 12
13. Dukla 15 2 6 7 10:19 12
14. Pardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. Ostrava 15 2 4 9 8:19 10
16. Slovácko 15 1 5 9 6:21 8
 
