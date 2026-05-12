Chorý i Douděra jsou v předběžné nominaci na mistrovství světa

V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý.
Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Jmenný seznam musel národní tým odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci (FIFA) do pondělí.
Obránce Douděra a útočník Chorý dostali v sobotním ligovém derby se Spartou, které se kvůli předčasnému vběhnutí domácích příznivců na hřiště a napadení hostujících hráčů nedohrálo, červenou kartu.
V součtu s předchozími excesy je vedení Slavie vyřadilo z A-týmu a oba dostali svolení k letnímu přestupu. Předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík uvedl, že už si za Slavii nezahrají.
Jednatřicetiletý Chorý byl nedávno vyloučen proti Plzni za údajné plivnutí na protihráče a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně.
Podle statistického serveru OptaJakub se český reprezentant stal prvním útočníkem v samostatné lize s tímto nelichotivým zápisem.
Douděra z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.
"Téma předběžné nominace jsme podrobně řešili v rámci gesční skupiny pro sport se Zdeňkem Grygerou, Adolfem Šádkem a Pavlem Nedvědem. Detailní debata samozřejmě proběhla také s hlavním trenérem Miroslavem Koubkem. Předběžná nominace reprezentace vzniká na základě komplexního posouzení celé řady sportovních i týmových faktorů, které hlavní trenér a realizační tým dlouhodobě vyhodnocují u všech hráčů. Tento jmenný seznam musel být povinně odevzdán na příslušné orgány FIFA do 11. května 2026. Každý účastník mistrovství světa smí uvést až 55 hráčů," uvedl předseda FAČR David Trunda.
Z této širší předběžné nominace vznikne konečný výběr, v němž může být maximálně 26 hráčů.
"S generálním sportovním manažerem Pavlem Nedvědem, hlavním trenérem Miroslavem Koubkem i v rámci gesční skupiny panuje názorová shoda nad čtyřiapadesátičlenným výběrem hráčů," prohlásil Trunda.
Česká reprezentace postoupila na světový šampionát poté, co v březnových domácích zápasech play off porazila po penaltách Irsko i Dánsko.
Na mistrovství světa, které hostí USA, Kanada a Mexiko, se kvalifikovala teprve podruhé v samostatné historii a poprvé po 20 letech.
Do turnaje vstoupí 11. června v Guadalajaře proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou a skupinové boje zakončí v Mexiko City proti domácímu výběru.
Předběžná nominace českých fotbalistů na mistrovství světa:
Brankáři: Lukáš Horníček (Braga/Portug.), Martin Jedlička (Ostrava), Antonín Kinský (Tottenham/Angl.), Jan Koutný (Olomouc), Matěj Kovář (Eindhoven/Niz.), Jakub Markovič, Jindřich Staněk (oba Slavia Praha).
Obránci: Vladimír Coufal (Hoffenheim/Něm.), David Douděra (Slavia Praha), Matěj Hadaš (Olomouc), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Robin Hranáč (Hoffenheim/Něm.), Štěpán Chaloupek (Slavia Praha), Václav Jemelka (Plzeň), David Jurásek (Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton/Angl.), Karel Spáčil (Plzeň), Adam Ševínský (Sparta Praha), Martin Vitík (Boloňa/It.), Tomáš Vlček (Slavia Praha), Jaroslav Zelený (Sparta Praha), David Zima (Slavia Praha).
Záložníci: Lukáš Ambros (Zabrze/Pol.), Michal Beran (Olomouc), Pavel Bucha (Cincinnati/MLS), Lukáš Červ (Plzeň), Kryštof Daněk (LASK Linec/Rak.), Vladimír Darida (Hradec Králové), Patrik Hellebrand (Zabrze/Pol.), Adam Karabec (Lyon/Fr.), Ondřej Kričfaluši (Ostrava), Tomáš Ladra (Plzeň), David Planka (Ostrava), Lukáš Provod (Slavia Praha), Matěj Ryneš (Sparta Praha), Lukáš Sadílek (Zabrze/Pol.), Michal Sadílek (Slavia Praha), Hugo Sochůrek (Sparta Praha), Alexandr Sojka (Plzeň), Tomáš Souček (West Ham/Angl.), Pavel Šulc (Lyon/Fr.), Denis Višinský (Plzeň).
Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim/Něm.), Tomáš Chorý, Mojmír Chytil (oba Slavia Praha), Christophe Kabongo (Mladá Boleslav), Jan Kliment (Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Praha), Vasil Kušej (Slavia Praha), Ondřej Mihálik (Hradec Králové), Vojtěch Patrák (Pardubice), Václav Sejk (Olomouc), Patrik Schick (Leverkusen/Něm.), Matěj Vydra (Plzeň).
Čechů bez práce ubývá, nezaměstnanost klesla pod pět procent
Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta z březnových pěti procent. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o 8000 méně než o měsíc dříve. Počet volných míst stoupl zhruba o 3000 na 94 483. Údaje v úterý zveřejnil Úřad práce České Republiky (ÚP ČR).
ŽIVĚ Rusko ukončilo příměří, v noci zaútočilo více než 200 drony, uvedl Zelenskyj
Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl v úterý ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně čtyřech zabitých.
Národní muzeum vystavuje výběr 800 snímků z Czech Press Photo 2025
V Nové budově Národního muzea mohou lidé od úterý 12. května vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a fotografů, porota hodnotila celkem 5250 snímků. Výstava představuje výběr asi 800 z nich.
Po staletí si toho nikdo nevšiml. Skrytý detail v Dantově Infernu teď fascinuje vědce
Peklo, jak ho před více než 700 lety popsal Dante Alighieri, možná nebylo jen náboženskou metaforou. Nová interpretace slavného Inferna naznačuje, že středověký básník ve skutečnosti intuitivně popsal jev, který moderní věda začala chápat až o staletí později — ničivý dopad obřího vesmírného tělesa na Zemi.