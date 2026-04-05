„Šílená čísla.“ V Anglii žasnou nad Krejčím, tamní legenda ale tuší průšvih

Ladislav Krejčí se do klubu vrátil jako čerstvý účastník světového šampionátu, jeho hodnota i věhlas během reprezentační přestávky dramaticky vzrostly. Český obránce v nové roli kapitána výrazně přispěl k postupu národního týmu na první MS po 20 letech a i z Britských ostrovů zamířily na jeho konto obdivné hlasy.
To, co si ve Wolverhamptonu mysleli už po loňském působivém vstupu Ladislava Krejčího do anglické Premier League, se v minulých dnech potvrdilo v ještě mnohem silnější míře: levonohý Čech je rozeným lídrem.
Český tým byl sice v baráži fotbalově horším týmem proti Irsku i s Dány, rozhodovala ale bojovnost, urputnost, touha a další specifické atributy, které nejvýrazněji zosobňoval právě Krejčí.
Jeho nakažlivý drajv a hlad byl motorem národního výběru, z pozice stopera navíc v obou zápasech skóroval. V prvních dvou bitvách v roli kapitána, navíc pro Česko nejdůležitějších za poslední roky, zcela uchvátil.
A to nejen doma, ale i v zahraničí.
„Od Čechů nelze čekat, že někoho smetou. Právě naopak. Tohle už není éra nultých let, kdy se mohli opřít o vítěze Zlatého míče Pavla Nedvěda, rekordmana Premier League v počtu čistých kont Petra Čecha nebo bývalého záložníka Arsenalu Tomáše Rosického. Tentokrát museli spoléhat na jiné faktory: motivaci, bojovnost a odolnost,“ napsal v analýze renomovaný web The Athletic.
A jmenovitě vyzdvihl právě Krejčího.
„Nejlepší hráč Česka v obou zápasech. Kromě dvou klíčových gólů byl zejména proti Dánsku brilantní po celém hřišti. Připsal si deset zisků míče a deset odvrácených míčů,“ dodal autor Eduardo Tansley.
„Tohle jsou šílená čísla,“ napsal účet Wolves na sociální sítě po vydřeném vítězství Čechů nad Irskem. Krejčí podle statistik vyhrál 20 soubojů, desetkrát odvrátil nebezpečí a sedmkrát získal míč.
Mnozí irští fanoušci se přitom na sociálních sítích Krejčímu coby novému kapitánovi české reprezentace vysmívali.
„Smáli se mu, že vypadá na čtrnáct. A podívejte se jak to dopadlo. Krejčí má obří zásluhu na postupu Čechů na šampionát. Zpochybňovaný. A pak rozhodl, když to bylo nejvíc potřeba,“ napsal na X fotbalový účet EK Scouting.
Krejčí na sebe v reprezentačním dresu značně upozornil a Wolves se nyní logicky musejí obávat, zda se jim českou oporu podaří udržet v týmu i po předpokládaném sestupu do Championship.
Odchovanec brněnské Zbrojovky v v metropolitním hrabství West Midlands stále oficiálně hostuje ze španělské Girony, už v lednu se ale měla po splnění podmínek automaticky aktivovat povinná opce na přestup.
Tahle jasná situace sice na papíře zdánlivě rozptyluje pochybnosti o Krejčího budoucnosti, zároveň ale zvyšuje tlak na to, aby si ho klub udržel v kádru.
„Bude to nesmírně důležité. Wolves potřebují hráče, kteří dokážou nést odpovědnost i v období změn, a Krejčí už takovou úroveň prokázal. Zároveň se profiluje jako možný budoucí kapitán na Molineux,“ napsal server Molineux News.
Citoval přitom někdejšího útočníka Wolverhamptonu Stevea Bulla, kterého Krejčí v českém národním dresu nadchl. Zároveň ale legenda klubu cítí letní průšvih v podobě Čechova odchodu.
„Jeho výkony v národním týmu mě do určité míry frustrují. Pro Wolves je zásadní, aby ho udrželi, protože by mohl sehrát klíčovou roli v návratu do Premier League,“ uvedl pro Evening Standard.
„Pokud zůstane Vlkem i příští sezonu, mohl by nosit pásku i u nás. Je to lídr na hřišti i mimo něj, tvrdě pracuje a dobře čte hru. Myslím si ale, že pro Wolves bude těžké ho udržet. Je to hráč na úrovni Premier League a možná nebude chtít hrát Championship,“ dodal muž, který během 13 let v žlutočerném dresu nasázel 306 branek včetně 18 hattricků, a dodnes je střeleckým rekordmanem klubu.
Pesimističtí jsou, co se týče Krejčího setrvání, také fanoušci.
„Jsem ráda, že máme v týmu hráče, který míří na mistrovství světa, ale nemůžu se zbavit pocitu, že ho příští sezonu už v dresu Wolves neuvidíme,“ glosovala na síti X Sophia Goldsmith, fanynka klubu už od roku 1983.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.