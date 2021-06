Horečka mezi fanoušky. Češi zahltili systém, o lístky na Nizozemce je obrovský zájem

O nedělní osmifinálový zápas mistrovství Evropy mezi českými fotbalisty a Nizozemskem v Budapešti je mezi fanoušky obrovský zájem. Reprezentační fanklub kvůli tomu dokonce musel s předstihem zastavit systém žádostí o speciální kódy, které jsou potřeba při nákupu vstupenek v předprodeji.

Čeští fanoušci na zápase Chorvatsko - Česko na ME 2020 | Foto: Reuters

Zájemci ještě mohou získat lístky v běžném prodeji pro veřejnost, jejich přesný počet ale Fotbalová asociace ČR (FAČR) nezná. Jisté je, že národní tým budou v Budapešti, kde může být stadion jako jediný na Euru zcela vyprodaný, podporovat tisíce příznivců.

V první vlně prodeje mohou získat vstupenky členové reprezentačního fanklubu, kteří mohou od dnešního poledne nakupovat v předprodeji na portálu www.euro2020.com/tickets. Potřebují k tomu speciální přístupový kód, ke kterému se mohli dostat po vyplnění čekající listiny na webu fanklubu.

"Zájem o vstupenky je tak velký, že fanklub musel s předstihem zastavit systém žádostí o speciální kódy. Ty začnou fanoušci postupně dostávat ve čtvrtek po poledni a následně s nimi na internetových stránkách UEFA nakoupí vstupenky. Na jeden kód mohou koupit až čtyři lístky," uvedla FAČR.

Po předprodeji pro členy fanklubu začne na ticketingovém portálu UEFA prodej i pro veřejnost, ke kterému nebude potřeba speciální kód. "Nicméně FAČR neví, kolik vstupenek bude pro české fanoušky přesně k dispozici, protože exkluzivním prodejcem lístků je přímo UEFA jako pořadatel šampionátu. FAČR a fanklub slouží v tomto případě pouze jako servisní a informační kanál," uvedla asociace.

"Podle našich informací by se ještě měly nějaké lístky pro naše fanoušky uvolnit. Přesnou informaci o počtu vstupenek pro české fanoušky ale nemáme. Čísla zná UEFA, my do nich přístup nemáme," řekl mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

"Jisté je, že v Budapešti budou český tým podporovat tisíce českých fanoušků. To bude rozdíl proti základní skupině, protože kvůli přísným koronavirovým opatřením vyrazily do Velké Británie jen stovky příznivců národního týmu," dodala FAČR.

V Budapešti může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst při zápasech Eura zaplněn stadion na 100 procent. Kapacita Puskás Arény je přes 60 tisíc míst, na dosavadní tři duely v maďarské metropoli dorazilo pokaždé okolo 55 tisíc fanoušků.

V Maďarsku navíc panují mírnější opatření proti koronaviru. Podle informací na webu UEFA fanouškům k návštěvě utkání postačí negativní PCR test na covid-19, který v čase výkopu nebude starší než 72 hodin, nebo potvrzení o dokončení očkování proti nemoci.

Všechny tři zápasy skupiny odehrál národní tým v Glasgow a Londýně a návštěvu zahraničním příznivcům výrazně komplikovala povinná desetidenní karanténa. Duely sledovali většinou jen Češi žijící v Británii, dorazil například brankář Zdeněk Zlámal, jemuž po sezoně vypršela smlouva v Heart of Midlothian.

Lístky na osmifinále se dají nakupovat ve třech cenových kategoriích od 50 eur (1277 korun) do 185 eur (4724 korun). Utkání v Budapešti má v neděli výkop v 18:00.