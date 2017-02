Češi s přehledem udrží klíčovou 11. příčku v koeficientech a tím i naději na skupinu Ligy mistrů

před 10 minutami

Sparta ve čtvrtek uzavřela letošní pouť českých týmů fotbalovou Evropou, ale hojně přispěla do koeficientu. Češi v žebříčku národů skončí na 11. místě, což jim garantuje pozici "náhradníka" pro přímý postup do Ligy mistrů v sezoně 2018/19.

Praha - Nebyla to opět špatná pohárová sezona. Do Evropské ligy se probojovali rovnou tři čeští zástupci Plzeň, Liberec a Sparta, ta udělala svým čtvrtečním vyřazením v boji o osmifinále poslední tečku za letošním sběrem fotbalového koeficientu. České kluby tak udržely důležitou 11. příčku v pořadí národů, která by ligovému mistrovi mohla pro sezonu 2018/19 zaručit přímý postup do skupiny Ligy mistrů.

Podle nových regulí, které v lednu nastínila UEFA, by minimálně jedno místo mezi evropskou smetánkou v Champions League mělo mít garantováno prvních deset soutěží podle žebříčku. Ta česká je momentálně jedenáctá před dvanáctým Švýcarskem, které už na jaře žádný tým v pohárech nemělo.

Teoretickou naději na posun před české kluby mělo třinácté Nizozemsko, které ale potřebovalo, aby se zbývající dva celky, Alkmaar a Ajax, probojovaly do finále Evropské ligy. Což se už nemůže podařit, protože dál pokračuje jen celek z Amsterdamu. Oranjes tak zaostávají za českou vlaječkou o čtyři body.

Češi tak mají teoretickou naději na přímý postup do skupiny Ligy mistrů. Pokud si vítěz Champions League z roku 2018 zajistí postup do soutěže také ze své ligy, pak český mistr ze sezony 2017/18 půjde přímo do hlavní fáze milionářské soutěže.

V letošním ročníků pohárů přispěla do koeficientu hlavně Sparta, která nasbírala do 11 bodů a jako jediná postoupila i do jarních bojů v Evropské lize. Až v posledním kole skupin zabrala i Plzeň, poprvé v sezoně zaznamenala vítězství, čímž si polepšila na 6,5 bodu. Stejně jako Liberec (7 bodů) ale ze soutěže vypadla.

Výhled do první desítky pro další sezonu není moc růžový. Desáté Turecko má v tuto chvíli téměř o pět bodů víc a v Evropské lize ještě Besiktas Istanbul, který může koeficient na jaře dál navyšovat.

I tak je jedenáctá pozice v koeficientech nejlepší umístění od roku 2004, kdy byli Češi devátí. Potom následoval propad až na osmnáctou příčku a nyní pokračuje postupný vzestup. Historickým maximem je pak osmé místo.

Přímo do Ligy mistrů se navíc může probojovat i letošní český šampion, protože bude figurovat v pozici náhradníka za 13. místo v koeficientech z předchozí sezony, kdy ještě jistotu účasti v základních skupinách měl první tucet ligových soutěží.

