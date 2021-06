Anglie - Německo. Bitva gigantů, o čtvrtfinále se utká Albion a výběr trenéra Löwa

Úvodní sestavy:



Anglie: Pickford - Walker, Maguire, Stones - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Saka, Kane (C), Sterling.

Náhradníci: Ramsdale, Johnstone - Grealish, J. Henderson, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Mount, Foden, R. James, Bellingham.



Německo: Neuer (C) - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, T. Müller - Werner.

Náhradníci: Leno, Trapp - Halstenberg, Volland, Gnabry, Musiala, Süle, Neuhaus, Sané, Gündoğan, Can, Koch.



Rozhodčí: Makkelie (NED) - Steegstra (NED), de Vries (NED).