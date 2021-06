Němci až na hraně zoufalství. Tohle už se nesmí opakovat, varuje jejich vysvoboditel

Že budou takhle trnout, aby jejich účast na fotbalovém Euru neskončila s ostudou už v základní skupině, si Němci určitě vůbec nepřipouštěli. Nakonec je šest minut před koncem duelu s nadšeně bojujícím outsiderem z Maďarska vysvobodil Leon Goretzka, jenž alespoň vyrovnal na 2:2 a zachránil postup.

Favorit v Mnichově rychle prohrával 0:1 a Maďaři náskok dlouho drželi. A když soupeř po hodině hry přece jen vyrovnal, bleskově mu dali druhý gól a vedení měli zpátky. Senzace byla na dosah.

Jenže šest minut před koncem se Goretzka, jenž se stále zotavuje ze svalového zranění a na trávník přišel za stavu 0:1 místo Ilkaye Gündogana, opřel do odraženého míče a s dvojí tečí maďarských hráčů vyrovnal na 2:2. To jeho výběr vyšvihlo z nepostupového čtvrtého místa až na druhou pozici ve skupině F a k posunu do osmifinále. V něm se Němci střetnou s Anglií.

"Za stavu 1:1 jsme udělali velkou chybu a dostali zase gól po rychlém protiútoku. Pokud chceme něčeho na turnaji dosáhnout, tohle už nesmíme opakovat," varoval Goretzka. "Nicméně jsme o sobě nepochybovali a věřili, že to zvládneme. Máme velké sebevědomí," doplnil záložník Bayernu Mnichov.

Při oslavě gólu vytvořil rukama srdce na podporu boje proti rasismu a komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob). "Tenhle zápas byl velmi těžký, protože jsme čelili skutečně dobré obraně soupeře. Jsme ale rádi, že jsme to před vlastními fanoušky dokázali," oddechl si Goretzka.

Šestadvacetiletý záložník vynechal úvodní zápas s Francií (0:1) kvůli rekonvalescenci po svalových potížích. Proti Portugalsku (4:2) nastoupil na posledních 17 minut a nyní odehrál více než půlhodinu.

"Před utkáním jsem Leonovi říkal, že není snadné jen tak po šestitýdenní pauze hrát. Je dobře, že tedy nastoupil na dalších 30 nebo 40 minut. Vstřelený gól mu pomůže. Leon je náš důležitý hráč, protože odvádí skvělou práci v obraně i v útoku," chválil ho trenér Joachim Löw.

Německý kouč, který po Euru na postu reprezentačního trenéra skončí, vedl tým ve 197. zápase a dlouho se zdálo, že to bude i jeho poslední utkání.

"Byl to jeden z nejtěžších zápasů vůbec, ale dalo se to čekat. Maďaři díky své organizované hře tlačí soupeře někdy až na hranu zoufalství," přiznal kouč.

"Nenašli jsme v jejich obraně skoro žádný prostor, a když ještě dostanete dva góly, je to nesmírně obtížné. Tým však ukázal silnou morálku a mentalitu," ulevil si Löw.

Možné nepříjemné překvapení si odmítal na lavičce připustit. "Nemyslel jsem na to, že bychom mohli vypadnout. Pro mě se pořád hrálo a neměl jsem čas přemýšlet o tom, co bude. Díky naší morálce jsme věřili, že ten gól dáme. Před druhým poločasem jsem i hráčům říkal, aby neztráceli nervy a hráli dál koncentrovaně," prozradil Löw.

V osmifinále tak na Německo čeká Anglie, která vyhrála skupinu D a zatím na turnaji neprohrála, ani neinkasovala.

"Naše výkony byly v základní skupině velmi proměnlivé. Pokud hrajeme tak, jako třeba proti Portugalsku, jsme silní. Pokud ne, dostáváme se do problémů. Je třeba myslet na to, že se nám podařilo postoupit z velmi těžké skupiny a proti Anglii chceme předvést to nejlepší," burcoval Löw.