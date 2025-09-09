Fotbal

Chorvati se do Prahy těší: Jsme mnohem lepší než Češi, neměly by být žádné problémy

před 8 minutami
Pondělní výhra 4:0 nad Černou Horou v kvalifikaci mistrovství světa byla pro chorvatské fotbalisty nejen dalším krůčkem k účasti na šampionátu. Vítězný duel byl také ideální oslavou dnešních 40. narozenin Luky Modriče.
Luka Modrič a spol. plánují, že v říjnu v Praze "vyřeší" postup na MS.
Luka Modrič a spol. plánují, že v říjnu v Praze "vyřeší" postup na MS.

V dalším utkání se favorit skupiny L představí 9. října v Praze a legendární kapitán týmu i jeho spoluhráči věří, že v Česku již "vyřeší postup".

Letní posila AC Milán prožila emotivní večer. Modrič odehrál 190. zápas za "Ohnivé", od diváků na záhřebském stadionu Maksimir sklidil bouřlivý potlesk ve stoje a po utkání se gratulanty zaplnila celá šatna.

"Bylo to milé překvapení. Děkuji federaci i fanouškům za jejich podporu, pokaždé mě dojme. Je to pro mě výjimečný den, v úterý mám narozeniny a oni mi je udělali ještě výjimečnějšími," řekl dojatý rodák ze Zadaru.

Chorvati se v tabulce dostali díky lepšímu skóre před Česko do čela skupiny, navíc mají zápas k dobru.

Během říjnového srazu nastoupí v Praze na půdě svého největšího konkurenta a posléze přivítají Gibraltar, který je bez zisku bodu poslední.

"Bodový zisk je důležitý a pár gólů navíc se vždycky hodí. Začali jsme kvalifikaci dobře, víme, co nám může přinést další sraz. Snad budeme všichni zdraví, abychom během něj všechno vyřešili a kvalifikovali se na mistrovství světa," poukázal Modrič.

V červnu Chorvati doma tým trenéra Ivana Haška porazili vysoko 5:1, k pražské odvetě hledí s velkým sebevědomím.

"Zápas v Praze bude určitě těžký, ale naším cílem je tam všechno vyřešit. Teď jsme k cíli o krok blíž, pojedeme tam pro tři body," ujistil útočník Franjo Ivanovič, který nastupuje za Benficu Lisabon.

Podobně se vyjádřil také autor prvního gólu Kristijan Jakič.

"Doma jsme se s Čechy trochu trápili. V zahraničí je mnohem těžší hrát. Cestování, hotely a všechno kolem hráče ovlivňuje. Ale je to krok k mistrovství světa, jsme mnohem lepší, neměly by být žádné problémy," řekl záložník Augsburgu.

Předpokládá se, že start na šampionátu, který v příštím roce uspořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, bude vyvrcholením Modričovy reprezentační kariéry.

Na dvou minulých MS dovedl Chorvaty k zisku medailí, stříbru v Rusku (2018) a bronzu v Kataru (2022). "Nejdůležitější je, jak se člověk cítí. Já se pořád cítím velmi dobře. Dá-li bůh, budu zdravý," usmál se Modrič.

Další zprávy