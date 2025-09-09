Chorvati se do Prahy těší: Jsme mnohem lepší než Češi, neměly by být žádné problémy

V dalším utkání se favorit skupiny L představí 9. října v Praze a legendární kapitán týmu i jeho spoluhráči věří, že v Česku již "vyřeší postup".
Letní posila AC Milán prožila emotivní večer. Modrič odehrál 190. zápas za "Ohnivé", od diváků na záhřebském stadionu Maksimir sklidil bouřlivý potlesk ve stoje a po utkání se gratulanty zaplnila celá šatna.
"Bylo to milé překvapení. Děkuji federaci i fanouškům za jejich podporu, pokaždé mě dojme. Je to pro mě výjimečný den, v úterý mám narozeniny a oni mi je udělali ještě výjimečnějšími," řekl dojatý rodák ze Zadaru.
Chorvati se v tabulce dostali díky lepšímu skóre před Česko do čela skupiny, navíc mají zápas k dobru.
Během říjnového srazu nastoupí v Praze na půdě svého největšího konkurenta a posléze přivítají Gibraltar, který je bez zisku bodu poslední.
"Bodový zisk je důležitý a pár gólů navíc se vždycky hodí. Začali jsme kvalifikaci dobře, víme, co nám může přinést další sraz. Snad budeme všichni zdraví, abychom během něj všechno vyřešili a kvalifikovali se na mistrovství světa," poukázal Modrič.
V červnu Chorvati doma tým trenéra Ivana Haška porazili vysoko 5:1, k pražské odvetě hledí s velkým sebevědomím.
"Zápas v Praze bude určitě těžký, ale naším cílem je tam všechno vyřešit. Teď jsme k cíli o krok blíž, pojedeme tam pro tři body," ujistil útočník Franjo Ivanovič, který nastupuje za Benficu Lisabon.
Podobně se vyjádřil také autor prvního gólu Kristijan Jakič.
"Doma jsme se s Čechy trochu trápili. V zahraničí je mnohem těžší hrát. Cestování, hotely a všechno kolem hráče ovlivňuje. Ale je to krok k mistrovství světa, jsme mnohem lepší, neměly by být žádné problémy," řekl záložník Augsburgu.
Předpokládá se, že start na šampionátu, který v příštím roce uspořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, bude vyvrcholením Modričovy reprezentační kariéry.
Na dvou minulých MS dovedl Chorvaty k zisku medailí, stříbru v Rusku (2018) a bronzu v Kataru (2022). "Nejdůležitější je, jak se člověk cítí. Já se pořád cítím velmi dobře. Dá-li bůh, budu zdravý," usmál se Modrič.