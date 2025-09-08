Hrozné, nebylo tam nic, přiznal Šulc po reprezentační bídě. Hašek se omluvil divákům

"Asi to všichni viděli, nevím, jestli má cenu k tomu něco říkat," soukal ze sebe Šulc po představení v Hradci Králové.
Pak přece jen pár vět přidal. "Upřímně, od nás tam nebylo nic, oni nás přehrávali celý zápas. Tak to na mě působilo," krčil rameny explzeňský fotbalista, který už kope francouzskou Ligue 1 v dresu Lyonu.
"Nevím, čím to bylo. Musíme si to vyhodnotit teď v kabině, já nejsem trenér," přidal Šulc.
Ten povolaný, tedy kouč Ivan Hašek, jakési vysvětlení mizerného výkonu nabídl. "Asi nebylo jednoduché pro kluky hrát poprvé takhle spolu v tomhle rozestavení," soudil reprezentační stratég.
Že se jedná o slabé stéblo, jehož se chytal, sám dobře tušil. "Většina hráčů v tomhle rozestavení hraje ve svém klubu, takže na to není žádná výmluva," uznal.
I tak si prý z duelu s arabským soupeřem odnese cenné poznatky. "Důležitý zápas pro nás, abychom viděli hráče, kteří nehrají v základu v nároďáku pravidelně," objasňoval.
"V tomhle ohledu důležitý test. Ale samozřejmě jsem očekával lepší výkon z naší strany," prohlásil Hašek. "Nebyl to úplně šlágr ke koukání, divákům se omlouváme," připojil.
A ještě k něčemu střet s účastníkem dvou posledních světových šampionátů posloužil. Premiérové starty za elitní národní mužstvo si připsali Martin Cedidla, Michal Beran a Adam Karabec.
"Jsem hrozně vděčný a děkuju, že jsem dostal takovou šanci," říkal Beran, jenž během reprezentačního srazu přestoupil z Jablonce do Olomouce.