Chorvati v "české" skupině opět nezaváhali. Itálie zvládla divoký zápas s Izraelem

před 18 minutami
Chorvatští fotbalisté v kvalifikaci o postup na mistrovství světa opět neztratili ani bod, porazili Černou Horu 4:0 a dostali se díky lepšímu skóre před Česko do čela skupiny L, navíc mají zápas k dobru. S výběrem Ivana Haška se utkají během dalšího reprezentačního srazu 9. října v Praze.
Kristian Jakič slaví první gól Chorvatska v duelu s Černou Horou
Kristian Jakič slaví první gól Chorvatska v duelu s Černou Horou | Foto: Reuters

Chorvaty poslal do vedení krajní bek Jakič, který se prosadil zpoza vápna slabší levou nohou po uvolnění přes dva protihráče.

Svěřencům trenéra Zlatka Daliče zápas usnadnilo vyloučení černohorského záložníka Bulotoviče, který během devíti minut obdržel dvě žluté karty.

Po změně stran zvýšil Kramarič a se šesti brankami se znovu osamostatnil v čele tabulky kvalifikačních střelců před Nizozemcem Depayem.

V závěrečných minutách si dal vlastní gól stoper Kuč a v nastavení se ještě prosadil Perišič.

Černá Hora po dvou porážkách s Českem prohrála potřetí za sebou a v tabulce klesla na čtvrté místo za Faerské ostrovy, které zvítězily v Gibraltaru 1:0.

Černohorce čeká v říjnu cesta právě do severské země. Na hřištích soupeřů čekají na vítězství už devět zápasů od března 2023.

Italové porazili na neutrální půdě v Debrecínu Izrael po divoké přestřelce 5:4. Nejprve dvakrát dotáhli ztrátu, pak sami přišli dokonce o dvougólové vedení, ale zásluhou Tonaliho v nastavení nakonec získali tři body.

Kouč Gennaro Gattuso se i ve druhém utkání po nástupu k týmu dočkal výhry a jeho svěřenci vystřídali Izrael na druhém místě skupiny I s tříbodovým mankem na zatím stoprocentní Nory.

O dva góly se v italském dresu postaral Kean a třemi asistencemi se blýskl Retegui. Skóroval i Raspadori, který navázal na páteční trefu proti Estonsku.

Ve skupině B Kosovo na domácí půdě v Prištině překvapivě zvítězilo nad Švédskem 2:0.

Trefili se záložník Rexhebecaj a také nejlepší střelec v historii kosovského národního týmu Muriqi, kterému přihrál útočník Sparty Rrahmani.

Švédové na úvod kvalifikace nepotvrdili roli favoritů a po remíze ve Slovinsku i podruhé ztratili body. Od Kosova dostali vůbec první gól ve vzájemných zápasech a poprvé v historii s ním prohráli.

Ve skupině jsou po dvou zápasech nadále stoprocentní Švýcaři, kteří porazili Slovinsko 3:0. Při páté výhře v řadě se opět trefil útočník Embolo.

Popáté za sebou dal švýcarský výběr alespoň tři branky a bez inkasovaného gólu vede tabulku před Kosovem, se kterým si v pátek poradil 4:0.

Skupinu C vede Dánsko o skóre před Skotskem. Po páteční vzájemné bezbrankové remíze dnes Dánové zvítězili v Řecku 3:0, Skotové v Zalaegerszegu porazili Bělorusko 2:0.

Fotbalisté Tuniska postoupili na mistrovství světa, které v příštím roce uspořádají USA, Kanada a Mexiko. Definitivní potvrzení získali po dnešní výhře 1:0 na hřišti Rovníkové Guineje a po Maroku se stali druhým jistým africkým účastníkem turnaje.

Tunisané mají dvě kola před koncem kvalifikace jisté první místo ve skupině H. Na vrcholné akci se výběr severoafrické země představí posedmé a nebude na ní chybět potřetí za sebou. Tunisko dosud nikdy nepostoupilo ze základní skupiny.

Ve finálové fázi kvalifikace Tunisané vybojovali v 8. kole sedmé vítězství, body dosud ztratili jen za bezbrankovou remízu s Namibií, které v neúplné tabulce patří druhé místo s desetibodovým mankem. O rozhodující výhře v Malabu dnes rozhodl až v nastaveném čase Muhammad Alí bin Rumzání.

MS v roce 2026 bude poprvé hrát 48 týmů a Tunisko je 18. jistým účastníkem.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:

Skupina L:

Chorvatsko - Černá Hora 4:0 (1:0)

Branky: 35. Jakič, 51. Kramarič, 86. vlastní Kuč, 90.+2 Perišič.

Gibraltar - Faerské ostrovy 0:1 (0:0)

Branka: 68. Agnarsson.

1. Chorvatsko 4 4 0 0 17:1 12
2. Česko 5 4 0 1 11:6 12
3. Faerské ostrovy 5 2 0 3 4:5 6
4. Černá Hora 5 2 0 3 4:9 6
5. Gibraltar 5 0 0 5 2:17 0

Skupina B:

Kosovo - Švédsko 2:0 (2:0)

Branky: 26. Rexhbecaj, 42. Muriqi.

Švýcarsko - Slovinsko 3:0 (3:0)

Branky: 18. Elvedi, 33. Embolo, 38. Ndoye.

1. Švýcarsko 2 2 0 0 7:0 6
2. Kosovo 2 1 0 1 2:4 3
3. Švédsko 2 0 1 1 2:4 1
4. Slovinsko 2 0 1 1 2:5 1

Skupina C:

Řecko - Dánsko 0:3 (0:1)

Branky: 32. Damsgaard, 62. Christensen, 81. Höjlund.

Bělorusko - Skotsko 0:2 (0:1)

Branky: 43. Adams, 65. vlastní Volkov.

1. Dánsko 2 1 1 0 3:0 4
2. Skotsko 2 1 1 0 2:0 4
3. Řecko 2 1 0 1 5:4 3
4. Bělorusko 2 0 0 2 1:7 0

Skupina I:

Izrael - Itálie 4:5 (1:1)

Branky: 52. a 89. Peretz, 16. vlastní Locatelli, 87. vlastní Bastoni - 40. a 54. Kean, 59. Politano, 81. Raspadori, 90.+1 Tonali.

1. Norsko 4 4 0 0 13:2 12
2. Itálie 4 3 0 1 12:7 9
3. Izrael 5 3 0 2 15:11 9
4. Estonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. Moldavsko 4 0 0 4 2:14 0
 
