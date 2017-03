Chvílemi jsme se báli o nohy. Ale dva góly jsou bomba, jásal po vítězství Barák

před 16 minutami

Dvěma góly a přihrávkou v prvním poločase nasměroval Antonín Barák české fotbalisty k drtivé výhře 6:0 na půdě San Marina. "Vůbec jsem to nečekal," smál se záložník Slavie po zápase.

Serravalle - Záložník Antonín Barák si ve včerejším zápase kvalifikace na MS vylepšil si bilanci v národním týmu na tři starty a tři branky. K dnešnímu produktivnímu výkonu mu pomohlo i to, že hrál na pozici pod hrotem.

"Je to bomba, vůbec jsem to nečekal. Nechci mluvit o San Marinu špatně, ale se vší úctou bohužel nemá kvalitu jiných týmů ve skupině. Je to jeden z nejslabších týmů. Takže beru jako povinnost v těchto zápasech dávat góly," řekl novinářům Barák.

V Serravalle nejprve v 17. minutě otevřel skóre a ve 24. minutě zvýšil na 3:0. "Obě situace jsem měl docela jednoduché, byl jsem sám před gólmanem někde u malého vápna. Kluci mi to výborně připravili a mně už nezbývalo než to proměnit," konstatoval.

"Je to skvělé, dva góly pomohou sebevědomí. Ale já jsem hlavně rád, že jsme to zvládli. Fotbalista moc nemá tyhle zápasy rád, může v nich jen ztratit. My jsme jen potvrdili roli favorita," dodal slávistický záložník.

Proti San Marinu nastoupil v reprezentaci nezvykle na pozici podhrota. "Trenér nás na to připravil. Měl jsem za sebou dva konstruktivní hráče Bořka Dočkala a Vláďu Daridu, kteří mi to prostrkávali. Měl jsem hodně prostoru do finální fáze," řekl Barák.

Zatímco první půli Češi vyhráli rekordně 5:0, po pauze přidali už jen jeden gól. "Chtěli jsme dát co nejvíc gólů, protože každý gól může být do budoucna, do koeficientu důležitý. Ale druhá půle byla paradoxně trochu těžší. San Marino se zatáhlo, navíc přitvrdili hru. Hráli na hraně zákeřnosti a chvílemi jsme se báli o nohy," uvedl Barák.

Češi mají po polovině skupiny osm bodů a aspoň do večerního zápasu v Severním Irsku se dostali na druhé místo, které může znamenat baráž. "To je krásné, to je baráž. Dělám si srandu," usmál se Barák.

"Určitě ta první půlka skupiny mohla být lepší, ale i horší. Jsme rádi, že jsme to dnes zvládli, a budeme se připravovat na další sraz, kdy nás čeká těžký zápas v Norsku. Tam se ukáže, jestli skupina bude úspěšná, nebo ne," dodal.

