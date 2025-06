Čeští fotbalisté na mistrovství Evropy do 21 let podlehli 2:4 Německu a po druhé porážce ve skupině B přišli o šanci na postup do čtvrtfinále.

V Dunajské Stredě otevřel skóre v 34. minutě Nicoló Tresoldi, ještě do poločasu přidal další gól Paul Nebel. Krátce po přestávce zvýšili nejlepší střelec turnaje Nick Woltemade a Eric Martel. Češi alespoň snížili zásluhou vlastní branky Brighta Arreye-Mbiho a trefě Karla Spáčila. Související Seš blbec, říkal si Rosický na JIP. O Spartu nemá strach, Slavia předvedla absurditu Svěřenci trenéra Jana Suchopárka nenavázali na výhru s Německem na minulém šampionátu a po Anglii (1:3) podlehli i dalšímu favoritovi. Ve druhém dnešním utkání skupiny B remizoval anglický výběr bez gólů se Slovinskem, které bude ve středu opět v Dunajské Stredě posledním soupeřem české reprezentace. "Lvíčata" neprojdou do vyřazovací fáze na pátém mistrovství po sobě, naposledy se jim to podařilo v roce 2011. Naopak Němci mají jistotu čtvrtfinále a mohou zaútočit na třetí titul z posledních pěti šampionátů. Suchopárek udělal oproti zápasu s Anglií dvě změny, obě v záloze. Místo Daňka se Stránským nastoupili Karabec a Kričfaluši. Němci vsadili na stejnou základní sestavu jako při výhře 3:0 nad Slovinskem, kterou zařídil hattrickem útočník Woltemade. Čeští fotbalisté byli v úvodním dějství pod tlakem, přestože dlouho nepustili soupeře do velké šance. V závěru poločasu ale inkasovali hned dva údery. Nejprve se prosadil ve vápně Tresoldi a následně Woltemade po úspěšném souboji s Chaloupkem předložil míč před prázdnou bránu Nebelovi. O přestávce mohlo být skóre ještě horší, Gruda v další šanci trefil tyč. Němci se dočkali v 54. minutě, kdy se takřka dvoumetrový Woltemade prosadil hlavou v pokutovém území. O pět minut později navíc Horníček vyrazil Grudovu střelu jen před sebe a německý kapitán Martel se z dorážky nezmýlil. "Lvíčata" se navzdory hrozivému skóre dokázala vrátit do zápasu. Hned z první akce po čtvrtém inkasovaném gólu se Suchomel dostal na levé straně do vápna a jeho centr si srazil do vlastní sítě Arrey-Mbi. V 66. minutě se míč odrazil po standardní situaci ke Spáčilovi, který ho poslal o tyč do brány. Čerstvá posila Plzně zaznamenala premiérový zásah v reprezentaci do 21 let. Němci přece jen znervóznili a v obraně měli problémy, český tým ale několik nadějných náznaků nedokázal dotáhnout do zakončení. Na druhé straně mohl definitivně rozhodnout Collins, Horníček jeho střelu z bezprostřední blízkosti vykopl. Češi už na kontaktní branku nedosáhli a Suchopárek tak nepostoupil s týmem do play off ani na druhém šampionátu. V duelu se Slovinskem se po čtyřech letech rozloučí s angažmá u jednadvacítky, kde ho nahradí Michal Bílek. Mladí němečtí reprezentanti neprohráli posedmnácté v řadě, naposledy nestačili na minulém mistrovství před dvěma lety na Anglii. Související Svaz vede šéf tajné služby, za postup se rozdával luxus. Uzbekistán už vypekl i Čechy Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let na Slovensku: Skupina B: Dunajská Streda: Česko - Německo 2:4 (0:2) Branky: 60. vlastní Arrey-Mbi, 66. Spáčil - 34. Tresoldi, 41. Nebel, 54. Woltemade, 59. Martel. Rozhodčí: Herrera - Torrealba, Ponte (všichni Venez.) - Grado (video, Šp.). ŽK: Vydra, Vecheta, Koželuh - Gruda, Reitz, Rosenfelder. Diváci: 7870. Sestavy: Česko: Horníček - Chaloupek (46. Halinský), Prebsl, Spáčil (78. Vecheta) - Hadaš (46. Koželuh), Vydra, Kričfaluši (60. Sojka), Suchomel - Karabec (60. Daněk) - Sejk, Fila. Trenér: Suchopárek. Německo: Atubolu - Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown (71. Ullrich) - Nebel (90. Siebert), Martel, Reitz (90.+3 Jander) - Gruda (71. Knauff), Tresoldi (71. Weiper), Woltemade. Trenér: Di Salvo. Nitra: Anglie - Slovinsko 0:0 Tabulka: 1. Německo 2 2 0 0 7:2 6 2. Anglie 2 1 1 0 3:1 4 3. Slovinsko 2 0 1 1 0:3 1 4. Česko 2 0 0 2 3:7 0 Skupina D: Košice: Finsko - Ukrajina 0:2 (0:1) Branky: 28. Vanat, 49. Braharu. ČK: 90.+1 Bražko (Ukr.). Prešov: Nizozemsko - Dánsko 1:2 (1:1) Branky: 19. vlastní Provstgaard - 35. a 47. Osula. Tabulka: 1. Dánsko 2 2 0 0 5:3 6 2. Ukrajina 2 1 0 1 4:3 3 3. Nizozemsko 2 0 1 1 3:4 1 4. Finsko 2 0 1 1 2:4 1