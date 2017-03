Vábení slávistického magnetu neodolal ani Kellner, jinde góly zakázali. A co teď bude s Pivarníkem?

před 1 hodinou

Duel fotbalistů Slavie a Plzně přilákal premiéra Bohuslava Sobotku i známé podnikatele jako Petra Kellnera či Marka Dospivu.

Glosář - Ten kontrast už snad ani nemohl být větší. Na jedné straně se tu v neděli nabízela fotbalová fiesta, která do Edenu na boj o titul Slavia-Plzeň přivábila 19 000 příznivců, mezi nimiž nescházel ani premiér Bohuslav Sobotka a několik českých miliardářů. Včetně toho nejbohatšího z nich, tedy Petra Kellnera.

A mezitím… Ve stejné galaxii, či spíše v 19. kole epojisteni.cz ligy, se odehrálo hned několik utkání, za která by se ve slušném světě možná vracelo vstupné. Co se dělo? Rozhodily hráče nekvalitní terény? Nebo skvrny na slunci? Nebo že by snad až příliš mnoha týmům právě v tomto kole stačila k dobrému pocitu při odchodu do kabin remíza?

Zde je každopádně důkaz, že se mi to celé nezdálo: V osmi zápasech tohoto kola se urodilo všehovšudy sedm gólů, což je nový smutný rekord české ligy. I v dosavadních, na góly nejchudších ligových víkendech, naposledy před sedmi lety, jich nikdy nespočetli méně než devět. Teď tedy sedm.

I v tak nabité konkurenci na mě dojmem nejgrotesknějším zapůsobil sestřih utkání Jablonec-Bohemians. Pokud by se snad to představení mělo někdy ještě reprízovat, navrhoval bych zdarma malý zlepšovák.

Co takhle obšťastnit příchozí děti do 10 let včetně kojenců, stejně jako penzisty, volným lístkem do tomboly? A v ní by se pak losovalo, kteří šťastlivci se obohatí o velký zážitek. Postavte je do ligové branky! Lhostejno, zda pětiletou holčičku s panenkou, či penzistku o holi. Protože chytat tyhle dvě o víkendu zápas Jablonec-Bohemians, čistá konta by v něm asi udržely taky.

Ani ostatní zápasy by moc ocenění kvality neposbíraly. Fajn, stalo se, tečka, zapomeňme. Pokud se tedy dodatečně neprokáže, že šlo o spiknutí směřující k obecnému ohrožení českých sítnic.

Miliardáři, kam se podíváš

Úplně jiná atmosféra pulzovala v pražském Edenu. Ohlásili přesně 19 084 příchozích, největší ligovou návštěvu od derby "S" z dubna 2014, kdy na Letné napočítali jen o pět diváků víc.

Vyprodáno! Tuhle cedulku by si přál mít vyvěšenou na kase prezident každého klubu. Po derby "S", jemuž svou vahou v boji o titul začalo v posledních letech konkurovat měření sil sparťanských s plzeňskými, se teď příběh uzavřel do (ne zrovna milostného) trojúhelníku. Tentokrát si nikdo nechtěl nechat ujít ani duel červenobílých s viktoriány.

A to včetně Petra Kellnera, šéfa skupiny PPF. Majetnějšího Čecha nyní na planetě nepotkáte. A kdybyste to chtěli spojit s fotbalem, největší šanci můžete mít nejspíš v jeho skyboxu na Stamford Bridge, tedy na londýnském stadionu Chelsea.

Ale pozor! Zhruba před dvěma desítkami let býval Kellner zastižitelný i ve starém Edenu. Tehdy Slavii prostřednictvím PPF spoluvlastnil a v letech 1995-98 zasedal v jejím představenstvu. Vyjevit mu tehdy kartářka, že mu pro rok 2016 napočítá časopis Forbes majetek v hodnotě 255 miliard korun, asi by nebyl proti.

V Edenu navíc byla pro něj tentokrát dobrá příležitost potkat se i s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, logicky nescházel ani slávistický boss Jaroslav Tvrdík, který je zároveň šéfem Česko-čínské obchodní komory. A není tajemstvím, že Kellner nyní v Číně rozšiřuje působení své společnosti Home Credit, která milým Číňanům ochotně půjčí na cokoli.

V Edenu Kellnera vítal jeho bývalý manažer Karel Pražák, který sice léta tvrdí, že s vlastnictvím stadionu nemá pranic společného, ale buď z dobré vůle, nebo z nudy už několik měsíců vyjednává s Tvrdíkem konkrétní podmínky, za kterých Eden převedou do majetku CEFC, čínského vlastníka Slavie. Spekuluje se o částce 1,3 miliardy korun

Kývnout na sebe mohl Kellner i s miliardářem Markem Dospivou z Penty nebo Jiřím Šimáněm, čestným prezidentem Slavie. No a šéfy českého fotbalu Miroslava Peltu s Dušanem Svobodou jistě zajímalo, kolik by si O2 TV, která také patří do Kellnerova impéria, byla ochotná za vysílací práva k lize napřesrok připlatit.

Vrba viděl z tribuny Řezníkův zkrat

Vedle miliardářů vítal Eden v neděl ii řadu dalších celebrit, po jednom muži se však lidé kolem něj otáčeli možná ještě častěji, než po kapitánech finančního světa. A nejen proto, že si Pavel Vrba pořídil tak elegantní vous.

Jak známo, Vrba je po zimním odchodu z Machačkaly volný. A minulý týden s ním jednal sparťanský šéf Daniel Křetínský. Plzeň byla se svým vstupem do sezony také nespokojena, leč její vlastník, tedy Tomáš Paclík, možnou výměnu trenéra Romana Pivarníka v minulém týdnu oficiálně odmítal. Dokud tedy před týdnem na setkání se studenty nezavtipkoval slovy: "Ale uvidíme v pondělí."

Ano, uvidíme. Tým trenéra Romana Pivarníka totiž na Slavii prohrál 0:1 a cestu za obhajobou titulu už si zkomplikoval. Ztrácí na Slavii 4 body, byť se může utěšovat tím, že má ještě nesehraný zápas na Bohemians k dobru.

Slavia a Plzeň se na hřišti dlouho navzájem vykrývaly tak dobře, že šancí se rodilo opravdu poskrovnu. Plzeň se věnovala maximální možnou měrou pozorné defenzivě, možná i proto nehrál v základní sestavě Ivanschitz, Pivarník raději vyztužil střed defenzivnějšími hráči.

Utkání by nejspíš dospělo k remíze 0:0. Kdyby krajní obránce Plzně Radim Řezník dvakrát nesáhl ke zbytečnému žlutému faulu, načež byl vyloučen.

V přesilovce pak slávisté viktoriány přitlačili a po standardní situaci obránce Frydrych zaznamenal po středečním narození dcery Michaely další úspěch svého života. Zatím dílčí, ale ve Slavii logicky věří, že je tenhle vítězný gól posune za titulem o výrazný krůček víc.

A co bude s Pivarníkem? Toť otázka. Pavel Vrba s manželkou a svým kolegou a manažerem Dušanem FItzelem nebyl v Moskvě o víkendu, jak jsme nepřesně uvedli, ale zamířit tam mají až dnes, tedy v pondělí.

Nakupovat, projít se… A potkat se i s lidmi od fotbalu. Že by snad ale na stole ležela nějaká připravená smlouva, se nyní nezdá. V sobotu Pavel Vrba navštívil druholigové utkání Baníku - čili nebyl na Spartě. V neděli pak v Edenu sledoval utkání Slavie s Plzní. Pro zajímavost: Vstupenky a parkovací kartu mu u slávistů vyřizoval klub Viktoria Plzeň.

Počkají všichni až do reprezentační pauzy?

Je tu rozehrána partie o mnoha neznámých. Pokud by se teď v Plzni rozhodli Pivarníka odvolat, je možné, že Vrba by v rozehrané sezoně svůj návrat odmítl. Stejně tak se prý příliš vstřícně a optimisticky netvářil ani na jednáních se Spartou.

Letenští dokázali o víkendu, byť s jazykem na vestě ale přeci jen, porazit Duklu 1:0. Hra byla opět nepřesvědčivá, ale tři body zapsané v tabulce mohou situaci kapku zklidnit. .

Všichni jako by se teď tak trochu drželi v šachu Dokud Vrba nekývne Spartě či Plzni, mohly by kluby odvolání svých současných koučů oddalovat. Anebo už se Plzeň rozhodne na nic nečekat a osloví jiného, třeba Radoslava Látala.

V zákulisí se spekuluje, že klíčová rozhodnutí se teď možná o dva týdny odloží.

V sobotu hraje Plzeň s Libercem, v neděli Sparta v Mladé Boleslavi. Ve středu 15. března pak má Viktoria v kalendáři náhradní termín ligové dohrávky na Bohemians. V dalším kole pak Sparta hostí Zlín a Plzeň jede do Karviné.

Načež vypukne reprezentační přestávka, která může případným rošádám nabídnout potřebný čas a klid.

