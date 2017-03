Nevyspalý hrdina. Frydrych má za sebou životní týden: narození dcery, pak trefa do sítě Plzně

před 1 hodinou

Na začátek března 2017 Michal Frydrych do smrti nezapomene. Pravý obránce Slavie ještě ve středu asistoval své manželce při narození dcery Michaely, o čtyři dny později pak rozhodl v 88. minutě šlágr 19. kola fotbalové ePojisteni.cz ligy proti Plzni!

Ligovou tabulku vede Slavia už o čtyři body. Co to pro vás znamená?

Dostali jsme se na špici a potvrdili jsme formu. Do konce ligy je ještě daleko, čtyřbodový náskok zatím neznamená vůbec nic. Ale nás baví vyhrávat a chceme to dotáhnout až k titulu.

Ale výrazný krok se vám povedl, že?

Velký krok to určitě je. Ale ještě je hodně zápasů, každý z nich bude rozhodovat. Nezáleží na tom, jestli jsme získali tři body s Plzní, nebo s někým jiným. Musíme jít za tím tak jako dosud.

Byl to váš nejdůležitější gól v kariéře?

Určitě ano.

Už jen kvůli tomu, že se vám ve středu narodila dcera, že?

Byl to hektický týden, dokonce jsem byl u porodu. Ale zvládl jsem odtrénovat všechny tréninky, akorát jsem spal o něco méně než obvykle.

Jak jste se s náročným programem vypořádal?

V zápase jsem se soustředil na každou maličkost, abych ji udělal dobře. Jsem rád, že to dneska dopadlo tak, jak to dopadlo. Asi to byl osud.

Patří vstřelený gól vaší dceři?

Mojí dceři i mojí ženě. Moc jsem si to užil. Jsem rád, že to takhle hezky vyšlo.

Můžete vaší trefu popsat?

Honza Sýkora kopal roh, já měl za úkol zavřít zadní tyč. Naštěstí to ke mně propadlo a já trefil bránu.

Plzeň si moc šancí nevytvořila. Báli jste se o výsledek?

Věděli jsme, že nemůžeme nic podcenit a hrát až do konce. Byli jsme připravení na to, že Plzeň bude hrát v závěru na dlouhé nákopy, což se potvrdilo. Naštěstí jsme to ubránili a naopak šli do nebezpečného brejku, mohli jsme výsledek pojistit. Ale výsledek byl zasloužený, byli jsme nebezpečnější, měli jsme víc šancí.

