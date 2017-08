Těch posil už je celkem dost, bude těžké se sehrát, tuší Hušbauer

před 20 minutami

Záložník Slavie Josef Hušbauer rozhodl gólem z penalty páteční zápas proti Jihlavě. "Pořád je ještě znát, že nejsme sehraní. Proti Jihlavě hráli v základní sestavě jen čtyři Češi, takže je vidět, že ta komunikace trochu vázne. Chce to čas," přiznal záložník.

Praha - Záložník Josef Hušbauer vystřelil Slavii druhé ligové vítězství v sezoně. S Jihlavou vyhrál tým Jaroslava Šilhavého v Edenu 2:0. Sešívaní se tak minimálně do sobotního večera usadili na vedoucí příčce v šestnáctičlenné tabulce.

Rozhodující branka proti Jihlavě padla z pokutového kopu. "Viděl jsem, že byl faul na Milana Škodu, když si bral míč, tak jsem se ho zeptal, jestli to chce kopat. On mi penaltu nabídl, tak jsem si ji vzal. Nemyslím si ale, že nyní začnu kopat penalty. Nechám to na Milanovi, který si na ně věří," vysvětlil na úvod Hušbauer.

Slavia si vypracovala mnoho gólových příležitostí, ale nakonec přidala ze hry jen branku na 2:0. "Gólů mohlo být více. Hlavně v první půli. Škoda, že jsme nevyhráli větším rozdílem," věděl Hušbauer. "Druhá půle už z naší strany nebyla moc dobrá, asi jsme šetřili síly na play off o Ligu mistrů. Tohle by se nám se silným soupeřem mohlo trochu vymstít. Čeká nás klíčový zápas s APOELem a musíme k tomu přistoupit lépe než ke druhé půli proti Jihlavě," dodal sedmadvacetiletý záložník.

Jen těsně po vítězném zápase Slavia oficiálně oznámila už osmou letní posilu. Z Fenerbahce Istanbul přestoupil do pražského klubu Miroslav Stoch. "Těch posil už je celkem dost. Je těžké se sehrát, když přijde tolik nových hráčů. Pořád je ještě znát, že nejsme sehraní. Proti Jihlavě hráli v základní sestavě jen čtyři Češi, takže je vidět, že ta komunikace trochu vázne. Chce to čas. Doufám, že nám výhra zvýší sebevědomí před zápasem na Kypru," přiznal Hušbauer obavy z počtu nových hráčů.

Hušbauer chválil novou posilu do obrany

Naopak sedmá posila Eduard Sobol si proti Jihlavě odbyl premiéru v sešívaném dresu. "Předvedl dobrý výkon, poctivý dozadu a snažil se i směrem dopředu, kde měl nebezpečné centry, takže za mě určitě dobrá posila," pochválil Hušbauer dvaadvacetiletého levého obránce z Ukrajiny.

Proti Jihlavě odehráli svěřenci trenéra Šilhavého už pátý soutěžní zápas nového ročníku. Proti Vysočině už nastoupila silnější sestava, která hrála v úvodu hlavně v pohárové Evropě.

"Asi všichni cítí, že je důležité, aby se ten tým sehrál . Je důležité, aby hráli co nejvíce hráči té základní sestavy. Pro mě je lepší, když budu hrát co nejvíce i pro ostatní, abychom se co nejdříve sehráli. Fyzických sil musíme mít hodně, protože je teprve začátek sezony. Myslím, že není potřeba se příliš šetřit," řekl bývalý záložník pražské Sparty.

Slavia odlétá v pondělí na Kypr, kde rozehraje úvodní duel o postup do základní skupiny Ligy mistrů proti APOELu Nikósie. "Ještě jsme neprobírali, co by na ně mohlo platit. Máme ještě tři dny, abychom se u videa na soupeře připravili. Abychom věděli, jakým systémem teď hrají. Chceme u nich vstřelit gól a udržet minimálně remízový výsledek. Víme ale, že nemůžeme hrát jen z obrany," naznačil Hušbauer.