Zavřená tribuna, neoblíbený Jablonec. I přes to Slavia může slavit titul už dnes

včera

Pokud červenobílí získají ve večerním domácím zápase s Jabloncem více bodů než Plzeň v předchozím duelu se Spartou, zajistí si s předstihem titul.

Slavia v neděli ve skupině o titul porazila Plzeň 3:1 a tři kola před koncem nadstavby vede tabulku před obhájcem trofeje o pět bodů. Červenobílým stačí k mistrovskému primátu získat bez ohledu na výsledky Viktorie čtyři body.

Slávisté mají na dosah pátý titul v samostatné historii, ligu dosud ovládli v letech 1996, 2008, 2009 a 2017. Navíc je ještě čeká finále domácího poháru, a mohou tak poprvé dosáhnout na double.

Žádný vítězný scénář ovšem připraven není, případné oslavy se odehrají spontánně. "Nechceme v ničem předbíhat. Soustředíme se na výkon na hřišti," nechala se Slavia slyšet ústy tiskového mluvčího Michala Býčka.

I kvůli tomu, že proti Jablonci se slávistům v poslední době moc nedařilo. V prosinci na severu Čech sice vyhráli 2:0 a na konci minulé sezony soupeře zdolali ve finále poháru, v Edenu ho ale neporazili šestkrát za sebou. Jablonec Pražanům v srpnu připravil jedinou domácí prohru v ligové sezoně. Slávisté navíc budou mít kvůli trestu uzavřenou severní tribunu, kde sídlí "kotel".

I proto zůstává kouč Pražanů Jindřich Trpišovský opatrný. "Výhra s Plzní je důležitý krok, ale rozhodnuto určitě není. Čekají nás tři velice těžké zápasy, na Jablonec se Slavii tady poslední dobou nedařilo. Musíme výhru nad Plzní potvrdit, poslední kroky bývají nejtěžší," řekl kouč.

Jablonec si po výhře 2:0 nad Ostravou definitivně zajistil čtvrté místo. Severočeši v poslední době střídají úspěchy doma s porážkami venku, kde v lize šestkrát za sebou nezvítězili a dali jediný gól.

"Na 100 procent jsme čtvrtí, ale pro nás se nic nemění. Přistupujeme k zápasu na Slavii stejně zodpovědně jako ke každému utkání. Jedeme k týmu, který má titul na dosah. Ale nemáme důvod se někoho bát, ověřili jsme si, že můžeme hrát s každým," řekl jablonecký trenér Petr Rada, který v minulosti vedl Slavii. V Edenu bude opět mimo lavičku a odpyká si druhou část disciplinárního trestu.

Plzni se porážkou na Slavii vzdálila obhajoba titulu. Západočeši si chtějí aspoň trochu zlepšit náladu výhrou nad Spartou, s kterou doma v lize sedmkrát za sebou neprohráli. Na jaře ale na Letné utrpěli debakl 0:4. Bodovým ziskem by si Viktoria definitivně zajistila druhou příčku.

"Jestli je rozhodnuto? Nemyslím si to. Ale samozřejmě Slavia má obrovský náskok na to, že se hrají už jen tři kola. Zápas se Slavií nám nevyšel, takže doufám, že si trošku spravíme chuť. Vždy musíme chtít hrát až do konce, určitě budeme chtít vyhrát," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

"Jarní prohra 0:4 na Spartě ponaučení je, na druhou stranu na podzim jsme Spartu porazili, takže domácí prostředí hraje nějakou roli," dodal Vrba, jehož celek je doma v ligové sezoně nejlepší a ztratil tam jen dva body.

Sparta po výhře nad Libercem získala jistotu nejméně třetí příčky. Pod trenérem Michalem Horňákem vyhrála všechny tři zápasy a neinkasovala v nich. "Plzeň je úřadující mistr, pod mým vedením nás čeká první mužstvo, které je v tabulce před námi. Doma jsme je porazili 4:0, ale víme, že v posledních letech nemáme v Plzni dobrou bilanci. Chtěli bychom tam tentokrát uspět. Uděláme maximum pro to, abychom vyhráli," řekl Horňák.

Zápas v Plzni má ve středu výkop v 17.30 (online ZDE), utkání na Slavii začne ve 20.00 (online ZDE).