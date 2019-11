Plzeň - Liberec. Viktorka chce proti nebezpečnému Liberci zpět na vítěznou vlnu

Plzeň to však ani dnes nebude mít úplně jednoduché. Čeká je totiž solidně rozjetý Liberec. Severočeši jsou sice v polovině tabulky na osmém místě, ale postupně se derou nahoru. Od konce srpna prohráli jen jednou, před měsícem na Slovácku. Doma zvládá Liberec své zápasy poměrně pravidelně, ale co víc, zlepšil i formu na hřištích soupeřů. Jako první tým v této sezoně totiž ve 14. kole dokázal bodovat v Mladé Boleslavi, kde všechny body nechala i Plzeň nebo Sparta. Proto by se měla mít na pozoru i Plzeň. Zvláště před vytáhlým chorvatským útočníkem Petarem Musou hostujícím ze Slavie, který chytil skvělou formu a sází nyní jeden gól za druhým. Dobře ho doplňují i Potočný a další ze Slávistů Baluta.