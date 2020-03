Liberec jede. Severočeši deklasovali Opavu 4:0 a v lize zvítězili počtvrté za sebou

Slovan v nejvyšší soutěži zvítězil počtvrté za sebou a poskočil na šesté místo, navíc má k dobru odložený zápas v Teplicích. Jarní formu potvrdila i Karviná.

Fotbalisté Liberce ve 24. kole první ligy doma deklasovali předposlední Opavu 4:0. Dva góly vstřelil Jan Kuchta, jednou se trefili Tomáš Malinský a Kamso Mara z penalty. Slezané v tabulce udrželi tříbodový náskok na poslední Příbram.

"Jsem naštvaný, jakým způsobem jsme k utkání přistoupili. Prakticky jsme si všechny góly dali sami. Tak lehké vítězství Liberec už myslím v lize mít nebude. Zítra si to vyříkáme v kabině a uděláme za tím tlustou čáru," řekl opavský trenér Jiří Balcárek na tiskové konferenci.

Po opatrnějším úvodu domácí ve 27. minutě hned z první větší šance otevřeli skóre. Mara obloučkem za obranu vyslal Kuchtu, který na hranici ofsajdu převzal míč a zblízka překonal brankáře Fendricha.

Liberecká dvojice se už za tři minuty podepsala pod další gól. Kuchta v pokutovém území spadl po kontaktu s Rychlým a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Guinejec Mara. Opavští u sudího Zelinky marně reklamovali, že Kuchta pád nasimuloval, na utkání videorozhodčí nebyl.

V závěru úvodního poločasu ještě Fendrich zneškodnil Kuchtovu hlavičku a z brankové čáry míč odvrátil Hrabina. Malinského střelu z dobré pozice pak opavská obrana odvrátila na roh.

"To, že jsme dali první a pak hned druhy gól, nás uklidnilo. O poločase jsme ale v kabině nabádali hráče, aby hráli tak, jakoby to bylo 0:0, a byli maximálně koncentrovaní," uvedl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Severočechům ve 47. minutě daroval třetí gól velkou chybou Fendrich. Ten při odkopu špatně trefil míč přímo ke Kuchtovi, který ho snadno dostal do odkryté branky. Liberecký útočník podruhé za sebou vstřelil v lize dva góly.

"Nechci urážet ani nižší soutěže, ale je neskutečné, jaké chyby jsme tam udělali. Hlavně jak v obranné fázi usnadníme soupeři vstřelení gólu," nechápal Balcárek.

Kuchta o chvíli později připravil dobrou pozici pro Balutu. Rumunský záložník ale přestřelil a pak zahodil ještě několik dalších šancí, když trefil tyčku, Fendricha a pak mířil dvakrát mimo. Předtím z ojedinělé opavské možnosti Rychlý trefil břevno.

V 87. minutě uzavřel skóre Malinský, jenž obral o míč Rychlého a Fendricha překonal ranou pod břevno. Liberec v nejvyšší soutěži porazil Opavu poprvé po třech zápasech. Slezský tým venku v nejvyšší soutěži podvanácté za sebou nevyhrál a posedmé v řadě na hřištích soupeřů ani nevstřelil gól.

"Mohli jsme dát i víc branek. Výborné bylo, že přestože hráči měli ze středečního poháru (čtvrtfinále MOL Cupu na hřišti Slovácka) v nohách 120 odehraných minut, tak hráli a snažili se. Zaslouženě jsme zvítězili," prohlásil Hoftych.

Důležitý zápas zvládli Slezané

Fotbalisté Karviné ve 24. kole první ligy zvládli důležitý zápas o udržení a s poslední Příbramí si poradili 2:0. O výhře domácích rozhodli Kristi Qose s Abdulrahmanem Taiwo a Slezané vyhráli třetí z dosavadních čtyř jarních utkání, ve kterých navíc ani jednou neinkasovali.

Karviná se musela obejít bez brankářské jedničky Petra Bolka, kterého zastoupil Vladimír Neuman a nakonec si hned při prvním startu v nejvyšší soutěži připsal v důležitém zápase čisté konto. Duel z tribuny sledoval i Bohumil Páník, který by se měl podle spekulací stát novým trenérem Příbrami.

Hosté se uchýlili k tvrdé hře, se kterou si Karvinští dlouho nevěděli rady a do první šance se dostal Příbram. Ve 20. minutě šel na Neumana sám Škoda, ale domácí skvěle zasáhl. Velkou příležitost poté na druhé straně zahodil Taiwo, jenž byl po přihrávce Lingra sám před odkrytou brankou, ale minul.

Karviná se ujala vedení dvě minuty před přestávkou. Ba Louův centr odhlavičkoval Tregler pouze do Janečky, od něhož se míč odrazil ke Qosemu a ten se nemýlil. Albánský reprezentační záložník si při čtvrtém startu připsal první gól v české nejvyšší soutěži.

Po přestávce oba soupeři promarnili několik šancí, ale prosadil se až Taiwo v 75. minutě. Nigerijského útočníka našel přesným centrem Ba Loua a Taiwo, jenž přišel do Karviné v zimě z Dunajské Stredy, si se štěstím připsal už třetí branku ve čtyřech jarních zápasech.

Chvíli na to spálil další velkou šanci domácích Lingr, ale po kombinaci s Ba Louou střílel těsně vedle. Další gól mohl přidat Vukadinovič, ale ani on po úniku netrefil branku. Karviná tak bodovala i ve čtvrtém jarním utkání, ve kterých navíc stále neinkasovala. V tabulce ji patří 13. příčka s odstupem devíti bodů od poslední Příbrami.

Bod i bez kouče

Fotbalisté Slovácka i bez potrestaného trenéra Martina Svědíka ve 24. kole remizovali bez branek v Teplicích a drží páté místo v tabulce. Blíž k vítězství měli hosté, kteří už 308 minut neinkasovali. Domácí Severočeši, kteří dohrávali bez vyloučeného Aloise Hyčky, na jaře poprvé bodovali.

"Před zápasem bychom asi za bod byli rádi, ale teď s ním nemohu být spokojen. Za druhou půli bychom si určitě vítězství zasloužili, ale museli bychom výrazně vylepšit naší finální fázi, které byla špatná. Nedokážeme dotáhnout do lepší koncovky řadu dobrých akcí," uvedl asistent Jan Palinek, který na lavičce Slovácka zastoupil Svědíka.

Špatný terén nedovolil sehrát minulý domácí zápas Teplic s Libercem a ani tentokrát nebyl trávník na Stínadlech o mnoho lepší. Hluboká půda nahrávala spíše důrazné hře s velkou bojovností, fotbalovým akcím nijak nenahrával. I proto si žádný z týmů nevypracoval větší převahu - domácí byli střelecky aktivnější, ale soupeře nedokázali přehrát.

"Moc jsme si přáli vyhrát, ale po průběhu zápasu musím brát bod. V první půli jsme až na výjimky hráli co jsme chtěli, v druhé bylo v plánu bylo chodit více do otevřené obrany, ale to se nám nedařilo. Soupeř se dokázal lépe vyrovnat s trávníkem, na který se rozhodně nemůžeme vymlouvat," řekl trenér Teplic Stanislav Hejkal.

První do šance se dostali Severočeši díky trestnému kopu Kučery ve 27. minutě, který zakončil hlavičkou Shejbal, ale brankář Trmal jeho pokus vytlačil na roh. Hosté trpělivě čekali na rychlé akce a ve 37. minutě se jim podařilo protáhnout po levé straně, ale Jurečka se kličkou na Grigara nechal vytlačit z dobré střelecké pozice a domácí gólman jeho střelu vyrazil.

Podruhé Slovácko mohlo uhodit v 57. minutě, kdy se dostal k hlavičkovému pokus osamocený Zajíc, ale nebyl dostatečně důrazný, neprosadil se ani Kohút. Domácí kouč Hejkal reagoval na vývoj hry dvojím střídání, ale na stále těžším hlubokém terénu se zjevně lépe pohybovali hosté.

"Chtěl jsem něco změnit dvojím střídáním a změnou rozestavení, ale ty změny se mi vůbec nepovedly," uvedl Hejkal. "Noví hráči naprosto nesplnili moje očekávání, nic nového na hřiště nepřinesli. Soupeř naopak změnami kvalitu získal," prohlásil teplický trenér.

Závěr patřil favorizovanému Slovácku, které se stále více tlačilo před teplickou branku, převahu ještě zvýraznil příchod Petržely. Zkušený záložník hned při své akci připravil v 78. minutě šanci pro Navrátila, ale ten se mezi tyče trefit nedokázal. Velkou možnost spálil i další náhradník Zahustel, a tak Slovácko nakonec může litovat, že v Teplicích nevyhrálo.

Slovácku nepomohlo ani vyloučení Hyčky v 90. minutě, které domácí záložník těžce nesl. "Při otáčení jsem zavadil o Petrželu snad malíčkem, žádný chtěný zákrok, žádný úmysl a přijde druhá karta a vyloučení. Moc to nechápu - sám takových nechtěných ran dostanu pět za zápas a ještě mi rozhodčí říkají, že mám smůlu díky malé postavě," prohlásil.

Slovan Liberec - SFC Opava 4:0 (2:0)

Branky: 27. a 47. Kuchta, 30. Mara z pen., 87. Malinský. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hurych. ŽK: Chaluš, Baluta - Jursa, Schaffartzik. Diváci: 3891.

Liberec: Nguyen - Mikula, Chaluš, Karafiát, Hybš - Mara, Hromada (71. Kačaraba) - Malinský, Baluta, Pešek (61. Zeman) - Kuchta (52. Rondič). Trenér: Hoftych.

Opava: Fendrich - Hrabina (80. Sus), Rychlý, Hošek, Žídek - Zavadil, Mondek - Jursa, Texl (62. Schaffartzik), Dordič (46. Zapalač) - Juřena. Trenér: Balcárek.

MFK Karviná - FK Příbram 2:0 (1:0)

Branky: 43. Qose, 75. Taiwo. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. ŽK: Šindelář, Moravec, Qose - Soldát, Tregler, Michal Škoda, Zorvan. Diváci: 3116.

Karviná: Neuman - Ndefe, Šindelář, Rundič, Moravec - Smrž, Qose (85. Bukata), Janečka (73. Hanousek) - Ba Loua, Lingr (79. Vukadinovič), Taiwo. Trenér: Jarábek.

Příbram: Kočí - Pazdera, Šimek, Tregler, Cmiljanovič - Voltr (53. Kříž), Soldát (85. Slepička), Polidar, Zorvan, Rezek (75. Jindráček) - Škoda. Trenér: Čuhel.