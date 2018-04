Naši hráči se neumí orientovat v soubojích, zlobil se Hapal. Remíza s Plzní ho neuspokojila

před 1 hodinou

Podle sparťanského kouče dostal jeho celek vyrovnávací gól po faulu na Šurala.

Opět jste přišli o náskok, podobně jako v derby. Cítíte se stejně?

Pocity jsou oproti derby rozdílné. Dneska jsme závěr zápasu odehráli dobře, proti Slavii ne. Náš vstup do zápasu byl vynikající, dali jsme dva góly. Poté jsme Plzni dovolili zbytečně vyrovnat, i když si myslím, že druhý gól jsme dostali po faulu na Šurala. Ale to není omluva, my tu standardku měli hlavně ubránit. V závěru jsme ještě měli šance a mohli jsme to otočit na svou stranu. Bohužel se tak nestalo.

Ukázaly vám dva obdržené góly po rohu, že váš výškový handicap je příliš velký?

Není to jen o tom, že máme menší hráče. Třeba Plavšić je sice drobnější, ale umí výskokem vyhrát hlavičku. Bohužel my máme také hráče, kteří se neumí orientovat v soubojích. Proto inkasujeme.

Jak tedy zabránit dalším takovým gólům ve sparťanské síti?

Musíme to hráče naučit. Po mém příchodu jsme nejprve bránili zónově, nyní kombinovaně. Dnes byla chyba v tom, že Plzeň měla spoustu prostoru na zakončení.

Jste s bodem ze zápasu spokojený?

My chceme zvítězit, vždycky. Jsem proto zklamaný, že se nám to nepovedlo. I když jsme hráli s lídrem tabulky a byl to těžký zápas. Ale já osobně jsem zklamaný, chci vyhrát.

Byl to nejlepší výkon Sparty pod vaším vedením?

Dopředu asi ano. Ofenzivně jsme hráli výborně, i ve druhé půli jsme měli střelecké možnosti.

Čím si vysvětlujete, že jste přišli o nadějně rozehraný zápas?

Mrzí to hodně, utkání se opravdu vyvíjelo výborně. Kontrolovali jsme hru, pak jsme Plzni dovolili snížit a následně vyrovnat. Koncovku zápasu jsme ale zvládli, jen jsme v závěru měli přidat třetí gól a vyhrát.

Na hřiště jste po dlouhé pauze poslal Jonathana Biabianyho. Proč?

Biabiany vypadá dobře v tréninku. Mysleli jsme si, že by mohl platit na Limberského, což se také potvrdilo. Utíkal mu, ale bohužel to neskončilo gólem.

V závěru jste kromě Biabianyho poslal na hřiště ještě Lafatu. Proč jste sáhl po těchto hráčích?

Střídali jsme, protože jsme chtěli vyhrát. Šural toho hodně naběhal, ale v šestnáctce se umí prosadit i Lafata. Biabiany šel na trávník, protože jsme logicky chtěli využít jeho rychlostních předpokladů.

Čím to, že vás Plzeň začala v první půli přehrávat?

Hodně zjednodušili hru. Poslali na hřiště vysokého útočníka a začali všechno nakopávat dopředu.

Trefil se také Václav Kadlec. Nakopne ho to?

Věřím tomu, že Kadlecovi gól pomůže. Dnes byl pro nás platný, dal gól a předvedl kvalitní výkon. Doufám, že to bude pokračovat.