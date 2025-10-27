Česká liga

Komise rozhodčích chválí Starého, penaltu v Olomouci správně odvolal

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Rozhodčí v čele s hlavním Dominikem Starým v duelu 13. kola fotbalové ligy Olomouc - Slavia správně posoudili střet Davida Mosese s Jiřím Slámou i penaltovou situaci v závěru. Komise rozhodčích to uvedla v komuniké.
Hlavní rozhodčí Dominik Starý.v ligovém zápase Olomouc - Slavia Praha
Hlavní rozhodčí Dominik Starý.v ligovém zápase Olomouc - Slavia Praha | Foto: ČTK

Hanáci v 45. minutě utkání, které skončilo bez branek, žádali červenou kartu pro Mosese, jenž po odehrání míče trefil Slámu do kotníku. Olomoucký obránce byl odnesen na nosítkách a zápas nedohrál. Podle komise však sudí správně neposoudil situaci jako faul.

"Hráč domácího družstva č. 13 (Sláma) se při pokusu zablokovat míč dostal nohou pod nohu centrujícího hráče hostujícího družstva č. 16 (Moses). Hráč hostujícího družstva č. 16 se přitom nedopustil žádného přestupku. Jeho pohyb byl přirozený a kontaktu se soupeřem se nemohl vyhnout," stojí v komuniké.

V 88. minutě Starý nařídil pokutový kop po střetu brankáře Jakuba Markoviče s domácím Jáchymem Šípem. Po konzultaci s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů ale svůj verdikt přehodnotil a olomouckému záložníkovi udělil žlutou kartu za simulování.

"Rozhodčí na základě intervence VAR správně odvolal chybně nařízený pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč domácího družstva č. 6 (Šíp) ve snaze oklamat rozhodčího upadl, aniž by došlo ke kontaktu s brankářem hostujícího družstva," uvedla komise.

Rozhodčí správně posoudili i situaci ze závěru zápasu Plzeň - Ostrava. Slezané se v nastavení chystali rozehrát rohový kop, když sudí Jan Všetečka vykázal ze hřiště stopera hostů Michala Frydrycha kvůli roztrženému dresu. Baník bez svého kapitána srovnat nedokázal a naopak vzápětí inkasoval na konečných 0:2.

"V 92. minutě utkání rozhodčí dle Pravidel fotbalu správně vykázal hráče hostujícího družstva č. 17 (Frydrych) mimo hrací plochu kvůli závadě na výstroji, roztrženému dresu. Rozhodčí sdělil hráči, že pokud úpravu výstroje (výměna dresu nebo přelepení roztrženého místa páskou) provede rychle, počká na něj s rozehráním rohového kopu. Jelikož se tak nestalo, rozhodčí dal pokyn k rozehrání rohového kopu bez hráče hostujícího družstva," napsala komise.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. V tomto případě si novináři vyžádali vysvětlení pouze tří případů. Další situace si komise vyhodnocuje interně. Program 13. kola zakončí úterní dohrávka Sparta - Bohemians 1905.

Chance Liga Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha SK Sigma Olomouc

