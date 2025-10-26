Česká liga

Znovu remíza. Slávisté už podruhé v řadě v lize neskórovali

ČTK Sport ČTK, Sport
před 5 hodinami
Fotbalisté pražské Slavie remizovali ve 13. kole první ligy v Olomouci 0:0 a nezvítězili v pátém soutěžním utkání po sobě. Napříč všemi soutěžemi uhráli počtvrté v řadě nerozhodný výsledek, z toho třikrát v lize. Obhájce titulu zůstal v sezoně nejvyšší soutěže jako jediný tým bez porážky, pošesté ale hrál nerozhodně a je tak remízovým "králem" ligy.
Choreo fanoušků Slavie před zápasem v Olomouci
Choreo fanoušků Slavie před zápasem v Olomouci | Foto: ČTK

Vršovičtí jsou v neúplné tabulce druzí o bod za vedoucím Jabloncem a o skóre před třetí Spartou. Letenští ale mají k dobru úterní dohrávku s Bohemians 1905. Slavia, která ve středu v Lize mistrů remizovala bez branek v Bergamu, neskórovala ve třetím soutěžním utkání za sebou. Její střelecký půst trvá už 345 minut.

Olomouc zakončila anglický týden další remízou, ve čtvrtek na Andrově stadionu hrála v Konferenční lize s Čenstochovou 1:1. V nejvyšší soutěži zvítězila v jediném z posledních šesti utkání, zároveň ale v lize pětkrát v řadě neprohrála a je čtvrtá.

Domácí oproti čtvrtku nastoupili se třemi změnami, hostující trenér Trpišovský z úspěšné sestavy z Bergama posadil pouze Mbodjiho a místo něj poslal na hřiště Zmrzlého.

Už v první minutě pádil po rychlé akci Kušej na Koutného, který vyloženou šanci slavistického útočníka nadvakrát zlikvidoval. Pro Sigmu to bylo varováním pro zpevnění zadních řad. To fungovalo u postupných útoků Slavie, ale méně už u rychlých přechodů. Ve 12. minutě si dvojice Kušej - Koutný zopakovala situaci z úvodu a opět z ní vyšel vítězně hanácký brankář.

Olomouc vyrážela z hlubokého obranného bloku k občasným brejkům. Nejnebezpečnějším výsledkem byla střela Ghaliho zleva do boční sítě a Kostadinovova rána nad.

Mistrovský celek se po krátkém výpadku vrátil k nátlakové hře, kterou přetavil do konce poločasu v 10 rohových kopů, několik závarů v pokutovém území a jednu nebezpečnou hlavičku Zmrzlého.

Po přestávce se domácí tým snažil vysokým presinkem ztížit rozehrávku Slavie, jejíž nápor neměl velkou intenzitu. Chyběla mu větší kreativita a finální přihrávka, která by vytvořila gólovou příležitost.

Ta přišla v 69. minutě, kdy Zmrzlého centr zleva propadl k Vlčkovi a jeho střelu za překonaného Koutného vytáhl hlavou nad břevno střídající obránce Huk. Šlo o největší šanci Slavie v celém zápase.

Duel tím dostal ještě větší náboj, prioritou Sigmy byla bezchybná defenziva. Směrem dopředu nedokázali domácí udržet míč delší dobu na svých kopačkách, a proto se k zakončení nepropracovali.

S přibývajícím časem vystupňovala Slavia svoje úsilí, ale na tři body nedosáhla. Naopak v 88. minutě se po brejku střetl ve vápně Šíp s Markovičem. Hlavní sudí Starý nařídil pokutový kop, ale po konzultaci s videorozhodčím jej odvolal a ještě udělil Šípovi žlutou kartu za simulování.

Slavia v lize s Olomoucí osmkrát po sobě bodovala, na jejím hřišti prohrála pouze v jediném z posledních 12 duelů nejvyšší soutěže. Nenavázala tam však na minulá čtyři vítězství, přesně před šesti měsíci tam po triumfu 5:0 oslavila první titul po čtyřech letech.

Sigma v sedmi domácích ligových zápasech v sezoně neprohrála a získala tam 15 z celkových 20 bodů v ročníku. Navíc potvrdila, že má se sedmi inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže.

13. kolo první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Starý - Váňa, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Sláma, Breite, Šíp Janotka (trenér) - Kušej. Diváci: 9440.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma (46. Huk) - Breite, Beran - Dolžnikov (57. Šíp), Kostadinov (74. Langer), Ghali (74. Mikulenka) - Vašulín. Trenér: Janotka.

Slavia: Markovič - Vlček, Zima, Bořil (79. Chaloupek) - Moses (90.+3 Prekop), Oscar, Zafeiris (79. Sadílek), Zmrzlý (79. Cham) - Kušej (65. Vorlický), Provod - Chorý. Trenér: Trpišovský.

18:30 Plzeň - Ostrava.

Utkání Sparta - Bohemians 1905 bylo přeloženo na úterý.

Tabulka:

1. Jablonec nad Nisou 13 8 4 1 18:8 28
2. Slavia 13 7 6 0 22:8 27
3. Sparta 12 8 3 1 23:11 27
4. Olomouc 13 5 5 3 10:7 20
5. Zlín 13 5 5 3 16:14 20
6. Plzeň 12 5 4 3 21:13 19
7. Karviná 13 6 1 6 22:19 19
8. Liberec 13 4 5 4 16:16 17
9. Hradec Králové 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians 1905 12 4 4 4 10:12 16
11. Teplice 13 2 5 6 13:19 11
12. Dukla 13 2 5 6 9:17 11
13. Pardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. Ostrava 12 2 4 6 8:14 10
15. Mladá Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. Slovácko 13 1 5 7 6:14 8
 
Mohlo by vás zajímat

Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem

Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem

Olomouc - Slavia 0:0. Pražané tlačili marně, na tři body to nestačilo

Olomouc - Slavia 0:0. Pražané tlačili marně, na tři body to nestačilo

Karviné to šlape i bez Hyského, odnesla to Boleslav. Jablonec po derby vede ligu

Karviné to šlape i bez Hyského, odnesla to Boleslav. Jablonec po derby vede ligu

Řehák a Sparta dostali pokutu za derby. Žitný z Brna obdržel výjimečný trest

Řehák a Sparta dostali pokutu za derby. Žitný z Brna obdržel výjimečný trest
Chance Liga Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha SK Sigma Olomouc

Právě se děje

před 4 minutami
Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem
Fotbal

Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem

Plzeň vyhrála i třetí soutěžní duel pod trenérem Hyským a vrátila se na čtvrté místo ligy.
před 25 minutami

Povolební protesty v Kamerunu si podle opozice vyžádaly čtyři mrtvé

Nejméně čtyři lidé byli dnes zabiti při střelbě na opozičních protestech v kamerunské obchodní metropol Douala. Podle agentury Reuters to uvedl prezidentský kandidát Issa Tchiroma, který se postavil…
Přečíst zprávu
před 49 minutami
Psychoterapie

Z temnoty pervitinu k amazonským rituálům: pády a vzestupy pornoherečky Daisy Lee

Z temnoty pervitinu k amazonským rituálům: pády a vzestupy pornoherečky Daisy Lee
Prohlédnout si 6 fotografií
Karolína Urbanová byla známá v porno průmyslu jako Daisy Lee.
Drogy se staly součástí jejího bytí.
před 50 minutami
Špitály čeká velký otřes, hrozí zavírání. „Ale já mám plán,“ tvrdí Babišův navrátilec
Zprávy

Špitály čeká velký otřes, hrozí zavírání. „Ale já mám plán,“ tvrdí Babišův navrátilec

Pravděpodobný ministr zdravotnictví ale současně řekl, že malým špitálům pomůže tím, že přenastaví platby od pojišťoven.
před 1 hodinou
Jílek začíná úřadovat. Rychlobruslařský světový rekord posunul o pět sekund
Ostatní sporty

Jílek začíná úřadovat. Rychlobruslařský světový rekord posunul o pět sekund

Rychlobruslař Metoděj Jílek vytvořil světový rekord na nemistrovské trati 3000 metrů. V Salt Lake City vylepšil maximum Nora Ervika skoro o 5 sekund.
před 1 hodinou
Mapa světa podle Trumpa: Belgie jako město, Albánie na Kavkazu či Paříž v Německu
Zahraničí

Mapa světa podle Trumpa: Belgie jako město, Albánie na Kavkazu či Paříž v Německu

Podívejte se na nejznámější geografické omyly amerického prezidenta.
před 1 hodinou
Růžička rozhodl nájezdy v Plzni, Kladnu nestačil náskok 3:0
Extraliga

Růžička rozhodl nájezdy v Plzni, Kladnu nestačil náskok 3:0

Hokejisté Třince zvítězili na ledě Plzně 2:1 po samostatných nájezdech a připsali si sedmou výhru za sebou.
Další zprávy