Slavia v Příbrami nezaváhala, domácí mizérie Bohemians trvá

Aktualizováno před 36 minutami

Fotbalová Slavia tři dny po slavném vyřazení Sevilly z Evropské ligy zvítězila na půdě Příbrami 2:0. Druhý nedělní duel 25. kola Fortuna:Ligy mezi Bohemians a Opavou skončil bez branek.

Sešívaní vedli už ve třetí minutě

Favorita v Příbrami poslal už ve třetí minutě do vedení Peter Olayinka a druhý gól přidal v 65. minutě Josef Hušbauer. Domácí mohli vzápětí snížit, ale Roman Květ neproměnil penaltu. Červenobílí vyhráli v lize počtvrté za sebou a pět kol před koncem základní části soutěže mají už devítibodový náskok na druhou Plzeň. Příbramský nováček je čtrnáctý s náskokem sedmi bodů na předposlední Duklu.

Výrazně obměněné sestavy poslali do utkání oba trenéři. Domácí postrádali z různých důvodů osm hráčů, Slavia nasadila do zahajovací jedenáctky šest čerstvých tváří oproti čtvrtečnímu duelu se Sevillou, v němž Pražané po výhře 4:3 po prodloužení oslavili postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

Na souhře červenobílých to však příliš znát nebylo, protože už ve třetí minutě našel Baluta uvnitř šestnáctky Olayinku a ten dostal hostující tým do vedení k radosti několika tisíc příznivců. Ti u Litavky vytvořili svým hráčům domácí prostředí a zápas měl o atmosféru postaráno. Hosté měli i další možnosti, jenže Baluta i Škoda ve slibných šancích skóre nenavýšili a dění na trávníku se stále více vyrovnávalo.

Příbramští brzy ztratili ostych a přes slepovanou sestavu dokázali účinně narušovat slávistickou souhru ve středu hřiště. V 18. minutě dokonce díky Keitově přízemnímu centru vystrašili i hostujícího gólmana Koláře. K vyrovnání měl nejblíže po narážečce s Fantišem na hranici vápna ve 37. minutě Voltr, ale jeho přízemní pokus se mezi tyče nevešel.

Ani v druhém poločase domácí nepůsobili poraženecky, pokoušeli se o střelbu a Slavii drželi v dostatečné vzdálenosti od své branky. V 58. se mohli dočkat i gólové radosti po přímém kopu, který hlavou poslal směrem ke své brance Ngadeu a nastřelil tyč.

V 65. minutě ale Slavia vykročila ke třem bodům. Zmrhal našel v náběhu Hušbauera a někdejší hráč Příbrami hlavou zvýšil. Vzápětí se sice mohli dostat do hry opět domácí, když po Králově ruce sudí Zelinka s využitím videa nařídil penaltu, ale Květ v 71. minutě branku vysoko přestřelil. V sílícím větru to byl rozhodující okamžik zápasu, hosté si pak už zkušeně vítězství pohlídali.

Bohemians hráli s Opavou bez branek

Bohemians 1905 v nejvyšší soutěži doma podvanácté za sebou nezvítězili. "Klokani" nevyužili možnost přeskočit v tabulce Slezany, kteří jsou na dvanáctém místě nadále o bod lepší. Pražané dohrávali od 82. minuty bez vyloučeného Michala Šmída. Opava i po šesti jarních kolech čeká na první výhru.

"Z mého pohledu to bylo bojovné utkání, které moc nemělo velkou fotbalovou úroveň. Oba dva týmy se koncentrovaly na defenzivu, šancí moc nebylo," řekl na tiskové konferenci opavský trenér Ivan Kopecký. "Pro nás má každý bod velkou váhu a jsem rád za to, že si vezeme bod se soupeřem, který je na stejné úrovni nebo o kousek míň než my," dodal.

Jeho protějšek Martin Hašek udělal oproti zápasu v Karviné z minulého kola jedinou změnu, do středu útoku se místo Koubka vrátil s ortézou hrající Puškáč, který v lednu přestoupil ke "Klokanům" právě z Opavy.

Po pěti zápasech a poprvé na jaře se do hostující branky postavil Fendrich místo Šroma. Do základní sestavy nezasáhli v porovnání s posledním duelem proti Slovácku Řezníček a se sedmi góly nejlepší střelec týmu Smola, které nahradili Jursa a Juřena.

V osmé minutě se první velká příležitost naskytla hostům. Svozil z pravé centry poslal do vápna dlouhý centr, který Zapalač vrátil před branku na Schaffartzika, ale ten hlavičkoval do náruče gólmana Fryštáka.

Ve 22. minutě zahrál Vaníček přímý kop z hranice vápna, ale ani nadvakrát nedokázal ohrozit Fendricha. O pět minut později měli "Klokani" příležitost z podobného místa, ale Vackova přízemní střela těsně minula tyč. V závěru poločasu se i Slezané dostali k přímému kopu a Zavadil zamířil jen kousek vedle.

Do druhé poločasu vsadil hostující kouč Kopecký na Smolu, který nahradil Juřenu. V 52. minutě pálil z hranice vápna Vaníček, jehož střelu tečoval opavský Svozil, ale Fendrich vytěsnil míč mimo tři tyče. O deset minut později vystřídal Vaníčka s pěti brankami nejlepší střelec Bohemians Hilál, který si v jarní části zahrál poprvé. Žádnou větší příležitost si ale nevypracoval.

V 72. minutě Smola ve vyložené šanci hlavičkoval vedle a neprosadil se ani chvíli nato po přízemní střele. O tři minuty později mohl na druhé straně otevřít skóre Koubek, ale z otočky nastřelil pouze Fendricha.

Osm minut před koncem zastavil Šmíd nedovoleně Smolu, který si zaběhl za obranu domácích, a rozhodčí Pechanec stopera "Klokanů" potrestal rovnou červenou kartou. Hosté se však v krátké přesilovce do žádné větší šance nedostali. V lize pošesté za sebou Bohemians neporazili a 544 minut jim nevstřelili gól.

"Nula zhruba odpovídá tomu, co se na hřišti odehrávalo. Kdyby jedno z mužstev prohrálo, bylo by to pro něj asi kruté," řekl Hašek. "Od toho zápasu jsme si slibovali hodně. Chtěli jsme určitě vyhrát vyhrát, bod je málo, ale lepší než prohra. Nebyli jsme vůbec nebezpeční, nebylo z čeho dát gól. Chyběla větší odvaha, chuť po gólu, dravost do útoku," dodal Puškáč.

Bohemians v lize naposledy vyhráli v Ďolíčku v úvodním kole sezony nad Slováckem 2:1 a s 10 body jsou nejhorším domácím týmem v soutěži. Pětkrát za sebou nedali před vlastními fanoušky gól. "Na druhou stranu z hlediska počtu pravděpodobnosti každým dalším neúspěchem stoupá pravděpodobnost, že už vyhrajeme. Dnes jsme opět blíž k zápasu, kterým to konečně prolomíme a zvítězíme," dodal Hašek.

25. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Ratajová. ŽK: Bartek, Vacek, Ljovin, Pokorný - Jursa, Simerský, Manzia, Zavadil, Svozil. ČK: 82. Šmíd (Bohemians). Diváci: 4755.

Sestavy:

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Ljovin, Vacek, Bartek - Reiter, Puškáč (69. Koubek), Vaníček (62. Hilál). Trenér: M. Hašek.

Opava: Fendrich - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek - Stáňa (67. Manzia), Zavadil, Janetzký (87. Jurečka), Jursa, Zapalač - Juřena (46. Smola). Trenér: Kopecký.

1. FK Příbram - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 3. Olayinka, 65. Hušbauer. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Antoníček - Marek (video). ŽK: Hlúpik - Kúdela. Diváci: 7132.

Sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Fantiš, Soldát, Květ, Průcha (79. Kilián), Voltr (81. Polidar)- Keita (56. Hlúpik). Trenér: Csaplár.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Zelený (84. Frydrych) - Král - Olayinka, Baluta (64. Traoré), Hušbauer, Zmrhal - Škoda (60. Van Buren). Trenér: Trpišovský.