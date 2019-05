Fotbalová Sparta má trenéra. Letenské se pokusí probudit Jílek

Václav Jílek

Datum narození: 16. května 1976

Trenérská kariéra: Olomouc (do 2011), reprezentace ČR do 19 let (asistent 2009-11), Sparta Praha (asistent 2011-15), reprezentace ČR do 21 let (asistent 2015-18), Olomouc (2015-19)

Trenérská bilance v české lize: 82 zápasů, 33 výher, 18 remíz, 31 porážek

Největší úspěchy: jako asistent stříbro z ME do 19 let 2011, mistr ligy a vítěz domácího poháru 2014; jako hlavní postup do první ligy 2017

Ocenění: vítěz domácí ankety o nejlepšího ligového trenéra sezony 2017/18; nejlepší trenér dorostu 2009