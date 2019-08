Olomouc a Slovácko slaví druhé výhry. Csaplár řešil rozhodčí, Slovan neuznaný gól

Aktualizováno před 3 hodinami

Druhé výhry v sezoně si ve čtvrtém kole Fortuna:Ligy připsaly Olomouc a Slovácko. Sigma vyhrála na půdě Liberce 1:0, Slovácko v derby porazilo doma Zlín také 1:0.

Slovanu vyrovnání neuznali

Zápas Liberce s Olomoucí v 39. minutě rozhodl Jakub Plšek, který se prosadil při svém 100. startu v nejvyšší soutěži. Sigma vyhrála v lize v Liberci poprvé po sedmi zápasech a připsala si druhé vítězství v sezoně. Slovan naopak potřetí za sebou prohrál a má jen tři body. Doma Severočeši z posledních čtyř utkání uhráli jediný bod.

"Jsme šťastní za tři body. Hlavně kvůli našemu těžkému úvodu jsou to pro nás zlaté body. Samozřejmě liga bude trvat ještě dlouho, právě proto je to pro nás takové povzbuzení a nabuzení mančaftu," řekl olomoucký trenér Radoslav Látal na tiskové konferenci.

Oba týmy měly po prvních třech kolech jen tři body a zápas tak začal v opatrném duchu. Mírně aktivnější byla v úvodu překvapivě Olomouc. Jako první zahrozil hostující Yunis, který ale v akrobatické pozici trefil jen střed branky, kde stál gólman Nguyen.

Slovan postupem první půle přidal a ve 34. minutě měl první velkou šanci. Po brejku se dostal do úniku Potočný, ale tísněn obráncem zamířil kousek vedle.

Ve chvíli, kdy domácí získávali převahu, udeřila Sigma. Pilař poslal z pravé strany centr na hranici malého vápna a nabíhající Plšek umístil míč do sítě.

Po přestávce se Liberec tlačil za vyrovnáním, do šancí se ovšem domácím složitě. V 55. minutě hlavičkoval Karafiát vedle. Naopak Hanáci mohli několikrát pojistit své vedení. Hlavičkující Yunis v 58. minutě minul, chvíli nato domácí brankář Nguyen vyrazil střelu bývalého libereckého hráče Kerbra a poté svůj celek podržel i proti Faltově střele.

Slovan si vynutil závěrečný nápor a nakonec neměl daleko k vyrovnání. Střídající Pešek v 86. minutě po centru trefil břevno a pak marně reklamoval, že balon po odrazu přešel brankovou čáru. "Podle reakcí hráčů, kteří u toho byli, všichni viděli, že branka byla. Co mám teď informace, tak to byla naprosto regulérní branka," prohlásil Hoftych. "Bohužel jsme to nedokázali vyrovnat, hráči do odmakali a nechali na hřišti srdce," prohlásil trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Hanáci v nastavení už první venkovní body v sezoně udrželi a jejich trenér Radoslav Látal mohl slavit vítězství v souboji se svým bývalým spolupracovníkem v Trnavě a nyní libereckým koučem Pavlem Hoftychem.

Derby vyhrálo Slovácko

Fotbalisté Slovácka ve čtvrtém kole první ligy doma porazili Zlín 1:0 a zabrali po dvou porážkách za sebou a především minulém debaklu 0:6 v Jablonci. Naopak "Ševci" pod novým trenérem Josefem Csaplárem potřetí v sezoně prohráli výsledkem 0:1 a mají tři body. Krajské derby rozhodl ve 44. minutě Tomáš Zajíc.

"Dneska jsme navázali dobou organizací, kompaktností a presinkem na zápas na Spartě. Kluci si uvědomili, že tímhle to musí začínat. Teď už je to jen otázka, aby to takhle bylo každý zápas," řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík, který připomněl úvodní výhru 2:0 na Spartě.

První velkou šanci si ve čtvrté vypracovali hosté, když Hlinkovu ránu brankář Trmal s problémy vytáhnul nad břevno. Pak přvzali iniciativu hráči Slovácka. Nejprve Zajíc hlavou minul, pak Navrátil z dálky protáhnul Dostála a zlínský gólman ještě lepší zákrok předvedl proti Reinberkově ráně.

Minutu před pauzou už se domácí dočkali. Petržela před pokutovým územím našel Reinberka, jehož nepovedena střela se dostala před Zajíce a útočník Slovácka míč zblízka napálil pod břevno. Tým z Uherského Hradiště v nejvyšší soutěži skóroval poprvé po 283 minutách.

Po přestávce Slovácko začalo podobným stylem jako v první půli. Dostál další Navrátilovu střelu vytěsnil na roh, domácí pak zahodili slibný brejk a Šašinka nastřelil jen vyběhnutého Dostála. Hostujícího brankáře v 52. minutě sice obstřelil Petržela, ale druhý gól neplatil pro ofsajd letní posily z Plzně.

Domácí ovládali hru a nepouštěli Zlín ani na svou polovinu a Navrátilova střela se odrazila od tyče. Branková konstrukce se však ozvala i na druhé straně, když Poznar obloučkem trefil břevno špatně postaveného Trmala. Jeho protějšek Dostál poté ve velké šanci vychytal Zajíce, který nezužitkoval dobrou přihrávku od Kalabišky.

Domácí se v závěru zatáhli, přenechali aktivitu a územní převahu Zlínu a v nastavení málem o nejtěsnější vedení přišli, jenže Poznar zblízka odmítl vyrovnání a netrefil branku. "Ševci" tak venku prohráli osmý ligový zápas po sobě a na hřišti Slovácka nebodovali poprvé po pěti utkáních.

"Říkal jsem si, že asi budu mít premiéru - 26 let nekomentuju rozhodčí, ale nejprve se podívám na záznam. Každopádně můj názor je, že rozhodčí umožnil domácím větší tlak. Myslím, že hráči Zlína taky chtěli hrát, ale nebylo jim to umožněno," prohlásil trenér Zlína Josef Csaplár.

4. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Sigma Olomouc 0:1 (0:1)

Branka: 39. Plšek. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Vlček. ŽK: Breite, Mara, Kuchta, Potočný, Hoftych (trenér), Medynský (asistent trenéra) - Kerbr, Sladký, Reichl. Diváci: 3942.

Sestavy:

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Malinský (70. Pešek), Breite, Oscar, Mara (59. Alibekov), Potočný - Musa (52. Kuchta). Trenér: Hoftych.

Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr (81. Texl) - Pilař (87. Radek Látal), Plšek, Greššák (18. Zmrzlý), Houska, Falta - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

1. FC Slovácko - Fastav Zlín (1:0)

Branka: 44. Zajíc. Rozhodčí: Dubravský - Vlasjuk, Kříž. ŽK: Navrátil, Reinberk, Šimko - Hlinka, Azackij, Fantiš, Janetzký, Jiráček. Diváci: 5742.

Sestavy:

Slovácko: Trmal - Reinberk (67. Šimko), Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (73. Kalabiška), Šašinka, Navrátil - Zajíc (90. Krejčí). Trenér: Svědík.

Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Matejov (51. Cedidla), Hnaníček (46. Janetzký), Bartošák (74. Nečas) - Mašek, Jiráček - Fantiš, Poznar. Trenér: Csaplár.