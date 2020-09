Bohemians - Plzeň. Viktoria nastoupí i s novou posilou Ondráškem

Plzeňští fotbalisté zatím odehráli tři utkání, z toho dvě na domácím hřišti. V obou uspěli, když nejprve porazili Opavu 3:1 a minulý týden také Mladou Boleslav 2:1. Jenže trable může dělat kouči Gulovi defenzíva Západočechů. Doma inkasovali vždy po jedné brance, horší to bylo ale v Liberci, kde Viktoria inkasovala čtyřikrát, z toho třikrát v rozmezí jedenácti minut. Když k tomu připočteme tři branky obdržené v Alkmaaru v předkole Ligy mistrů, v Plzni se mají na co zaměřit. Nepřesvědčivá je forma kapitána Brabce i dalších členů defenzívy. Posílení však přišlo do ofenzívy, kde přišel z Dallasu reprezentační útočník Zdeněk Ondrášek. Ten hned dnes naskakuje v základní sestavě.