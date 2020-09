Vrba překonal trombózu, v nemocnici zůstane pět dnů. Jen tak něco mě nezlomí, říká

V případě zdárné rekonvalescence se na lavičku vedoucího celku bulharské ligy vrátí příští týden.

"Jsem už v pohodě, mě jen tak něco nezlomí," prohlásil Vrba. Bývalý reprezentační kouč to řekl v rozhovoru pro Sport.cz.

Jeho potíže se projevily na cestě do tréninkového centra Ludogorce. "Cítil jsem, jako bych měl křeč ve stehně. Myslel jsem si, že jsem si nohu přisedl v autě, ale ani poté, co jsem si ji dal v kanceláři nahoru, ztuhnutí nepovolilo. Navíc jsem se začal potit, noha postupně zrudla. To už nebyla legrace, okamžitě jsem zašel za klubovým lékařem. Ten mě hned odvezl do nemocnice," popsal šestapadesátiletý kouč.

Podle popsaných příznaků se pravděpodobně jednalo o trombózu, v nemocnici kouč zůstane pět dnů. "Tři dny teď nesmím vstát z postele. Doufám ale, že od úterý už budu normálně fungovat," konstatoval rodák z Přerova, který do Razgradu přišel loni v prosinci z Plzně.

Se Západočechy získal během dvou angažmá tři tituly a třikrát si s nimi zahrál základní skupinu Ligy mistrů. S Ludogorcem hned v první sezoně vyhrál ligu a rozšířil sbírku úspěchů, v níž má i titul se Žilinou. V minulosti Vrba působil také v Ostravě, Machačkale a v letech 2014 až 2016 vedl českou reprezentaci, s níž postoupil na Euro 2016.