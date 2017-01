Před rokem se v Oberhofu kvůli nedostatku sněhu nezávodilo, v roce 2015 ovládla závod s hromadným startem Darja Domračevová. Na druhém místě tehdy skončila Veronika Vítková a třetí Tiril Eckhoffová. Ani jedna z těchto biatlonistek ale dnes na startu nebude. Vítková vynechává závody v Oberhofu kvůli chřipce, do Německa nepřicestovala ani Eckhoffová. Domračevová se sice v Durynsku vrátila po mateřské pauze k biatlonu, ovšem její výsledky ze sprintu a stíhačky ke kvalifikaci do "masáku" nestačily. Vedle Vítkové a Eckhoffové nepojede ani Franziska Preussová, přestože by startovat mohla.