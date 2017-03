V Koreji biatlon není fenomén. Koukalové přišlo, že lyžuje poprvé. Laura je prostě lepší, řekla

před 1 hodinou

Atmosféra v Jižní Koreji byla ve čtvrtek večer tamního času vyloženě komorní. A Češkám se ve sprintu nedařilo. Kouč Zdeněk Vítek připustil, že za to může hraničně pozdní příjezd do dějiště Světového poháru.

Pchjongčchang/Praha - Gabriela Koukalová nemohla být po svém úvodním představení v dějišti příští zimní olympiády spokojená.

Ve sprintu Světového poháru v jihokorejském Pchjongčchangu chybovala jednou na každé ze dvou střeleckých položek a na nejlepší nestačila. Skončila jednadvacátá se ztrátou minuty a 43 vteřin na vítěznou královnu letošní sezony Lauru Dahlmeierovou.

"Laura vyhrála naprosto zaslouženě. Letos je opravdu neskutečně připravená a je prostě lepší než já. Proto jí úspěchy ze srdce přeju. Budu se teď koncentrovat na souboj o druhé místo," citoval druhou ženu celkového pořadí oficiální web českého biatlonu.

Její ztráta na vedoucí Dahlmeierovou se zvýšila na 86 bodů. Naopak se ztenčil náskok Koukalové na třetí Finku Kajsu Mäkäräinenovou. Činí už jen 58 bodů.

Českou biatlonistku překvapily v Pchjongčchangu náročné tratě. "Přijdou mi náročnější než v Oberhofu. Nový sníh se brzy umydlil a chvílemi jsem si připadala, že lyžuji poprvé," uvedla.

Zaskočená byla i z počasí. "Byla nepříjemná zima. Sice jen -1,8 °C, ale při té obrovské vlhkosti mi to pocitově přišlo na -10 °C. Oblečená jsem byla jako v sibiřském Chanty-Mansijsku," nechápala.

Závod se jel v komorní atmosféře. Na trati nebyli žádní diváci, jen pár desítek jich nesměle fandilo na stadionu. "Moc jich tam nebylo, většina dorazila z Ruska. Prostě biatlon tady není takovým fenoménem jako v Evropě. Zahlédla jsem i jednu českou vlajku, ale nestihla fanoušky pozdravit. Snad mi to vyjde příště," řekla Koukalová a svůj výsledek zhodnotila následovně: "Nebyla to bedna, ani nejlepší desítka, přesto jsem ráda, že si to tady mohu před olympiádou osahat."

Nejlepší českou závodnicí v úvodním klání jihokorejské zastávky byla Eva Puskarčíková. Čistá střelba jí stačila na šestnácté místo.

"Dnes mi závod na trati moc nechutnal. A proto jsem ráda, že jsem si dokázala pohlídat střelbu. Jak mně potvrdil Zdeněk Vítek, tak mi foukalo stále stejně, a to bylo možná i mé štěstí. Štěstí, které mi přálo, když už jsem na sobě měla číslo Jardy Jágra," usmívala se biatlonistka se slavnou osmašedesátkou na hrudi.

Puskarčíková doufala, že už zapomněla na nevydařené střelecké představení ze světového šampionátu v Hochfilzenu. "Věřím, že už se mi střelba bude dařit a snad se brzy přidá i běh. Teď na mě, věřím, ještě dolehla únava z dlouhého přesunu z Evropy a v sobotu to bude o poznání lepší," dodala.

Únavu skutečně cítily všechny české reprezentantky. A kouč Zdeněk Vítek připustil, že za to mohl příliš pozdní přesun do Jižní Koreje. "Myslím, že to bylo znát. Možná už jsme se tím dostali za hranu. Uvidíme, v jakém stavu budou děvčata v sobotu a v neděli," řekl trenér.

Své svěřenkyně musel chtě nechtě kritizovat za chyby na střelnici. "Gabča například ránu vleže spustila brzy. Skončila dole na šest hodin. Stojka, to byla těsná rána. Tady scházelo jen více štěstí. Podobně na tom byla vstoje i Veronika, také šlo o dvě těsné rány."

Mrzela ho smůla Jessicy Jislové, která skončila jednašedesátá a k postupu do stíhačky jí chybělo pouze půl vteřiny. Mezi šedesátku nejlepších se nevešla ani Lucie Charvátová. Pět trestných kol bylo prostě příliš.

"Lucie bohužel ležku nezvládla. Rány měla po celém terči, takže ani u ní nehrál vítr žádnou roli. Prý za to mohla nervozita," vysvětlil Vítek.

