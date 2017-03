Finále biatlonu: V Oslu se zatím nedá lyžovat, Koukalové jde o jeden glóbus, Krčmář vypadl z okna

před 50 minutami

Norské Oslo je poslední zastávkou Světového poháru v biatlonu. V pátek se jedou sprinty, v sobotu stíhací závody a v neděli klání s hromadným startem. O co půjde Čechům?

Praha/Oslo - V celkovém pořadí už se Gabriela Koukalová velmi pravděpodobně neposune ani dopředu, ani dozadu. A po loňském prvním místu ve Světovém poháru v biatlonu skončí tentokrát druhá.

Velký křišťálový glóbus už jistě putuje do Německa za letos nedostižnou Laurou Dahlmeierovou. Třetí Finka Kaisa Mäkäräinenová ztrácí na Češku 87 bodů. Pokud Koukalová na legendárním Holmenkollenu vyloženě nepropadne, nebude co řešit. Ale znáte to: je to biatlon.

Nicméně jednu velkou výzvu před sebou česká biatlonová jednička přece jen má. V Oslu jsou od pátku do neděle na programu sprinty, stíhací závody a závody s hromadným startem. A právě v poslední disciplíně, kterou celá letošní sezona v neděli vyvrcholí, ještě Koukalová může Dahlmeierovou předstihnout.

V hodnocení mass startu je jablonecká biatlonistka druhá o pouhých jedenáct bodů. Pokud tedy vyhraje a Němka dojede na třetím místě, poputuje aspoň jeden malý křišťálový glóbus do bohaté sbírky trofejí české závodnice. Nemusí být samozřejmě nutně první, musí však získat o dvanáct bodů víc než její úhlavní sokyně. A ta letos neselhává, v drtivé většině závodů dokázala dojet na prvních třech pozicích.

Hlavní otázkou finále Světového poháru ale ještě ve čtvrtek bylo, jestli vůbec budou na tratích v Oslu vhodné podmínky pro závodění. V týdnu to totiž vypadalo bledě. "Během tréninku se sportovci boří po kotníky do sněhu. Mnozí se tak místo lyžování chodili raději proklusnout," hlásil z místa šéftrenér Ondřej Rybář.

Pořadatelé podle něj slíbili, že v pátek před závody už bude všechno v pořádku. Ideální to ovšem není ani na střelnici. "Stahuje se tam voda," informoval Rybář na oficiálních stránkách českého biatlonu. V Oslu už v polovině března panuje spíše jarní počasí. "Zatím jsme tady měli mlhu, silný nárazový vítr a teplo," přiblížil Rybář. Během víkendu se má ale ochladit a v neděli dokonce mrznout.

Češi do pátečních sprintů nastoupí v tradičním počtu pět plus pět, důvěru dostávají stejní reprezentanti jako před týdnem v Kontiolahti. Tedy Koukalová, Puskarčíková, Vítková, Charvátová, Jislová, Moravec, Krčmář, Šlesingr, Soukup a Václavík.

A právě v pátečních sprintech budou chtít zahájit poslední víkend co nejlépe, tak aby si zajistili nejvyšší možný počet účastí v sobotních stíhačkách a nedělních hromadných startech. "Naším cílem je mít v sobotu na startovním roštu maximální zastoupení," podotkl Rybář.

S tím totiž bude souviset také šance rozšířit české řady v nedělních závodech. "Masáky" mají v tuto chvíli jisté Koukalová, Puskarčíková, Moravec a Krčmář. Ten mimochodem zažil ve čtvrtek legrační epizodu s pádem z okna.

Další dva reprezentanti jsou na hraně, vzhledem k tomu, že v poslední disciplíně sezony má právo startovat vždy pětadvacet nejlepších ze Světového poháru a pět biatlonistů či biatlonistek, jimž se nejlépe povede právě v Oslu.

Šlesingr je v celkovém hodnocení v tuto chvíli čtyřiadvacátý, Vítkové patří mezi ženami šestadvacátá pozice.

Češi by také rádi prodloužili dlouhou šňůru deseti zastávek, z nichž si odvezli alespoň jedno medailové umístění. To se jim daří už od loňského dostaveníčka v ruském Chanty-Mansijsku. Letos získali patnáct medailí ze závodů Světového poháru a k tomu čtyři cenné kovy z MS v rakouském Hochfilzenu.

