Biatlonovou štafetu v Ruhpoldingu poběží prvně v kariéře juniorka Davidová

Juniorka Markéta Davidová se premiérově představí jako členka české biatlonové štafety v "dospělém" Světovém poháru. Debut ji bude čekat ve čtvrtek v Ruhpoldingu.

Ruhpolding - Ve štafetě českých biatlonistek na Světovém poháru v Ruhpoldingu dostane poprvé šanci juniorka Markéta Davidová. V týmu s vedoucí ženou seriálu Gabrielou Koukalovou, Evou Puskarčíkovou a pravděpodobně s uzdravenou Veronikou Vítkovou poběží ve čtvrtek místo Lucie Charvátové.

Na čtvrté místo ve štafetě není velký přetlak

Dvacetiletá Davidová v listopadu vyhrála sprint nižšího IBU Cupu v Beitostölenu a před Vánoci už si vyzkoušela atmosféru Světového poháru v Novém Městě na Moravě při sprintu. Charvátové nevyšla na začátku prosince štafeta v Pokljuce a stále se při střelbě trápí.

"Rozhodnutí jsme udělali už někdy mezi Vánocemi. Když to řeknu na rovinu, my zase nemáme tolik na výběr. Těch lidí, co přichází v úvahu, není mnoho," řekl kouč Zdeněk Vítek pro web České televize.

Biatlonová reprezentace se do Ruhpoldingu přesunula z úspěšného Oberhofu, kde slavila pět medailí: Koukalová dvakrát vyhrála, jednou brala stejně jako Michal Šlesingr stříbro a Puskarčíková byla v neděli třetí.

Ruhpolding je jak v pohádce

Uzdravená Vítková už absolvovala pár tréninků. "I střelbu nějakým způsobem po nemoci stabilizovala, takže to zatím vypadá, že pojede," upřesnil Vítek.

V úvodní štafetě sezony v Pokljuce byly Češky čtvrté. Pátou zastávku SP zahájí ve středu mužská štafeta. "Je tady čtyřicet centimetrů čerstvého sněhu. Je tu kolem nuly až minus dvou stupňů. No, jako v pohádce," popsal Vítek.

