Alcaraz - Djokovič 2:1. Finálové drama pokračuje, oba hráči si drží podání
Sledujte online přenos z finále grandslamového Australian Open, v němž se střetnou Carlos Alcaraz a Novak Djokovič.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj
Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a na energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Zabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.
"Dočasné snížení počtu." Česko nakonec pomohlo, čtveřici letounů L-159 poskytlo
I když tomu generální štáb původně nebyl nakloněný, nakonec přistoupil na dohodu. Po domluvě s ministerstvem obrany dal zelenou procesu, během nějž se vzdušné síly zbavily čtyř svých podzvukových strojů L-159. Psal se rok 2014 a česká vláda, v níž byl i Andrej Babiš, tak pomohla Iráku v boji s teroristy z Islámského státu. Proč to tehdy šlo a dnes mají politici s pomocí Ukrajině před Ruskem potíž?
Nepřiměřeně nízký trest? Za nahé nahrávky svých svěřenkyň dostal trenér podmínku
Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský si čtyři roky tajně natáčel v šatnách a sprchách své svěřenkyně. V počítači mu policie našla i dětskou pornografii, napsal v neděli server Seznam Zprávy. Soud muži podle serveru uložil trestním příkazem tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz trénování. Hráčky podle serveru považují trest pro trenéra za nepřiměřeně nízký.
Bizár v ringu. Americký boxer přišel po úderu o svoji hřívu
Amerického boxera Jarrella Millera zradil během sobotního zápasu v newyorské Madison Square Garden s krajanem Kingsleym Ibehem příčesek.