Alcaraz - Djokovič 2:1. Finálové drama pokračuje, oba hráči si drží podání

Sport

Sledujte online přenos z finále grandslamového Australian Open, v němž se střetnou Carlos Alcaraz a Novak Djokovič.

Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a na energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Zabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.

I tento původně český bitevník L-159 Alca se nakonec stal součástí vzdušných sil Iráku.
"Dočasné snížení počtu." Česko nakonec pomohlo, čtveřici letounů L-159 poskytlo

I když tomu generální štáb původně nebyl nakloněný, nakonec přistoupil na dohodu. Po domluvě s ministerstvem obrany dal zelenou procesu, během nějž se vzdušné síly zbavily čtyř svých podzvukových strojů L-159. Psal se rok 2014 a česká vláda, v níž byl i Andrej Babiš, tak pomohla Iráku v boji s teroristy z Islámského státu. Proč to tehdy šlo a dnes mají politici s pomocí Ukrajině před Ruskem potíž?

sprcha, žena
Nepřiměřeně nízký trest? Za nahé nahrávky svých svěřenkyň dostal trenér podmínku

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský si čtyři roky tajně natáčel v šatnách a sprchách své svěřenkyně. V počítači mu policie našla i dětskou pornografii, napsal v neděli server Seznam Zprávy. Soud muži podle serveru uložil trestním příkazem tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz trénování. Hráčky podle serveru považují trest pro trenéra za nepřiměřeně nízký.

