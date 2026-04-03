Menšíka čeká antuková smršť. Prý to není můj povrch, ale to je omyl, překvapuje

Turnajem v Monte Carlu zahájí tenista Jakub Menšík příští týden antukovou část sezony, oranžový povrch má rád a těší se na něj. Přestože v březnu neobhájil titul na turnaji v Miami, v rozhovoru s novináři řekl, že je s dosavadním průběhem ročníku spokojený. Vyřešil zdravotní trable, které ho trápily a před květnovým Roland Garros v Paříži chce odehrát co nejvíce turnajů.
"Antuka je povrch, na kterém jsem vyrůstal. Mám na něm jednoznačně nejvíce odehraných hodin. I když to třeba někomu nepřipadne, že by to měl být povrch pro můj herní styl, tak naopak. Mám pocit, že se mi tam daří a baví mě na něm hrát. Kdybych si měl vybrat, byl by to asi beton, ale antuka mi vůbec nevadí a rád na ní hraju," uvedl Menšík.
Dvacetiletý rodák z Prostějova naposledy hrál na turnaji v Miami, kde vypadl ve 3. kole s Američanem Francesem Tiafoem a neobhájil loňský titul. Po návratu do Evropy se věnoval rekonvalescenci.
"V průběhu Indian Wells (předchozího turnaje) jsem bohužel onemocněl a trápil se zdravotně. Nejdůležitější je, že jsem teď zdravý. Po příletu z Ameriky jsem se začal postupně připravovat na antuce," řekl Menšík.
Přestože kvůli neobhájeným bodům klesl v žebříčku ATP na 26. místo, sezonu zatím hodnotil pozitivně. V lednu triumfoval na turnaji v Aucklandu, dostal se poprvé do osmifinále Australian Open a poté se probojoval i do semifinále v Dauhá.
"I když jsem přišel o tisíc bodů z Miami, tak je to jen jeden turnaj. Tohle byla polovina mých všech bodů, které byly jen z jednoho turnaje. A teď je přede mnou celá sezona, kde obhajuju o dost méně," podotkl Menšík.
"Začátek sezony byl povedený a bral bych ho všemi deseti. Podařila se tam spousta dobrých zápasů. Těším se na další turnaje a doufám, že budu navazovat na výkony, které jsem předváděl na začátku roku. Snad to dopadne dobře a budu v žebříčku ještě výše než jsem byl na začátku roku," uvedl.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse zahájí antukovou část sezony na prestižním turnaji v Monte Carlu, který začíná 5. dubna.
"Moc se na to těším. Je to příjemná změna jít po půl roce betonových turnajů zpět na antuku. Je to povrch, na kterém jsem vyrůstal. Jedu tam dobře připravený. Ještě ji (přípravu) dodělám přímo v Monte Carlu, ale jako vždy tam jedu s vítězným záměrem a chci předvést to nejlepší, co ve mně je," řekl Menšík.
Po Monte Carlu je přihlášený na turnaj v Mnichově, vynechat nechce ani "tisícovky" v Madridu a Římě. V Madridu se dostal vloni do čtvrtfinále, v Římě postoupil do osmifinále.
"Sezona je ale tak nabitá, že je otázka, zda pojedu úplně všechno. Záleží, jak se bude dařit. Pokud těch zápasů bude hodně, tak možná některý z menších turnajů vynechám. Zatím mám ale v plánu celou antukovou sezonu," doplnil Menšík.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.