Tyran Menšík. Šílené, popisoval Američan v údivu. Djokovič prý netuší, co ho čeká

Jakub Menšík v Miami naplno odpálil svůj kolosální potenciál. Český teenager slavně dobyl finále věhlasného turnaje a vyzve v něm hráče, kvůli kterému vzal kdysi raketu poprvé do ruky a prakticky okamžitě propadl celoživotní lásce: tenisu. Srbského velikána Novaka Djokoviče může v neděli večer připravit o jubilejní stý titul.

Euforie Jakuba Menšíka po postupu do finále turnaje v Miami | Foto: Reuters

Když hrál Novak Djokovič v roce 2006 Miami svůj první zápas, měl na sobě Jakub Menšík plenu. Bylo mu šest měsíců.

Teď se potkají ve finále, které pro oba znamená moc.

Český supertalent se ve věku 19 let a šesti měsíců stal nejmladším finalistou turnaje v Miami. O pár měsíců mladší se na Floridě do finále dostali jen Španělé Rafael Nadal a Carlos Alcaraz.

Pouze dva aktivní hráči mají aktuálně lepší bilanci v zápasech proti členům elitní desítky: jsou to Djokovič s Alcarazem.

Menšík nahání favoritům strach, vyhrál proti nim sedm zápasů z dvanácti. V uplynulých dnech v Miami přehrál světovou sedmičku Jacka Drapera a nyní i čtvrtého hráče světa Taylora Fritze.

Američan se nestačil divit, což přiznal po duelu, který ztratil až po dramatickém průběhu 6:7, 6:4, 6:7.

S Menšíkem měl své zkušenosti. Ovšem příjemné. Potkal ho ve třetím kole US Open 2023, přesně v den, kdy Čech slavil osmnáctiny. V New Yorku tehdy tenista z Prostějova zářil, zvládl třídílnou kvalifikaci i dvě úvodní kola.

Jenže proti pozdějšímu favorizovanému Fritzovi bolestivě narazil. Vůbec nestíhal a ve třech setech uhrál dohromady tři gamy.

Takový výprask už nechtěl nikdy znovu zažít a nyní, o rok a půl později, nastoupil proti Američanovi úplně jiný Menšík. Téměř neomylný stroj na skvělá podání, schopný se zuby nehty držet v dlouhých výměnách a mentální titán, který v nejnapjatějších chvílích ani náznakem nepodléhá tlaku.

"Jeho servis prošel masivním zlepšením. I v New Yorku tehdy podával velmi tvrdě, ale umístění bylo horší, netrefoval dobrá místa. Ale dnes? Šílené," kroutil šokovaně hlavou kalifornský player.

Fritz přiznal, že ho Čech servisem tyranizoval a opakovaně přiváděl do stavu bezmoci.

"Udělal jsem svou práci. Neprolomil mi podání. Nečelil jsem žádnému brejkbolu až do třetího setu. To je fakt na nic," vyprávěl Fritz. "Ale pravdou je, že na udržení svého servisu jsem se nadřel víc než on," dodal.

Podle amerického tenisty to bude mít s Menšíkem složité i Djokovič.

I srbský fenomén už s Čechem jeden zápas sehrál, na podzim ho porazil ve čtvrtfinále "tisícovky" v Šanghaji 6:7, 6:1, 6:4. I on ale v neděli zřejmě pocítí sílu "nového" Menšíka.

"Jsem teď jiný hráč. Loni v Šanghaji jsem byl proti Novakovi hodně nervózní, nedokázal jsem udržet nervy na uzdě. Myslím, že jsem mentálně vyzrál," prohlásil český tenista.

Djokoviče nicméně požene nadstandardní motivace. V Miami totiž ucítil šanci.

Jannik Sinner nehraje kvůli dopingovému trestu, další dva nejlepší tenisté současnosti Alexander Zverev a Carlos Alcaraz vypadli předčasně. A tak se Srbovi otevřely dveře k vytouženému 100. titulu kariéry.

99. získal v létě na olympijských hrách v Paříži, v rámci okruhu ATP triumfoval naposledy na konci sezony 2023, kdy ovládl Turnaj mistrů v Turíně.

Miamské finále je na programu v neděli od 21 hodin středoevropského času. Půjde o finále "tisícovky" s nejvyšším věkovým rozdílem od roku 1990. Djokovič je starší o osmnáct let a 102 dní.

