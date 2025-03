Mánie, která dráždí. Menšík v epicentru svárů, za Čecha se postavil i Djokovič

Světový tenis stojí na prahu vzrušující éry. Sebevědomí teenageři se hrnou nahoru a frontální útok na aktuální vladaře, Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze, se očekává velmi brzy. O některých supertalentech se mluví více, o některých méně, což vede k vášnivým sporům tenisové veřejnosti. V jejich epicentru je i Čech Jakub Menšík.

Brazilská tenisová horečka přerůstá v globální mánii. Její tváří je Joao Fonseca, rodák z Ria, který v tomto týdnu zlomil hranici jednoho milionu sledujících na svém instagramovém účtu.

Šílenství kolem osmnáctiletého tenisty dochází tak daleko, že se o něm před velkými turnaji ATP ve velkém referuje a spekuluje jako o jednom z favoritů, přestože svůj nesporně nadstandardní talent v takovou výkonnost zatím nepřetavil.

Jde o mánii, která svou zběsilostí stále více dráždí.

Fanoušci Fonsecy dorazili na aktuální podnik v americkém Miami ve vysokém počtu, s hlasitým projevem a s jedinou tunelovou vizí: vidět svého hrdinu v akci.

Když měl Brazilec v sobotu hrát na Grandstandu proti Francouzi Ugu Humbertovi, obsadili tribuny už před předcházejícím zápasem. Na kurt teprve nastupovali Jakub Menšík a Jack Draper a z ochozů už se ozývalo neúnavné skandování Fonsecova jména.

Během výborné bitvy Čecha s Britem se ale dozvěděli, že jejich miláčka pořadatelé přeložili na jiný dvorec.

S hlasitým bučením a řevem začali nekontrolovaně a bez jakéhokoli respektu k hráčům opouštět stadion. Zápas musel být přerušen.

"S fanoušky to dnes nebylo úplně jednoduché, ale snažil jsem se udržet koncentraci, protože nikdy nevíte, co se může stát," zachoval klid Menšík, když světovou sedmičku porazil. Následně postoupil dokonce do osmifinále, v němž se v noci na středu utká s krajanem Tomášem Macháčem.

To Fonseca už balil kufry, ve třetím kole prohrál s favorizovaným Australanem Alexem de Minaurem.

Zatímco Menšík má v devatenácti úžasnou bilanci 6:5 proti hráčům z první desítky, což ho mezi aktivními hráči řadí na čtvrté místo za Djokoviče, Alcaraze a Sinnera, o rok mladší Fonseca se zatím proti absolutní elitě prosadil pouze jednou.

Na sociální síti X se i proto v posledních dnech rozjela ostrá diskuse spočívající v disproporci, s jakou se světová tenisová média i fanoušci věnují Fonsecovi na jedné straně, a Jakubu Menšíkovi nebo další budoucí hvězdě Američanovi Learneru Tienovi na druhé.

Když se v Miami ptali Novaka Djokoviče, co říká na brazilskou senzaci, odpověděl se vší úctou. Fonsecu velebil a také zdůraznil, jak je důležitý pro světový tenis i z hlediska obřího potenciálu jihoamerického trhu.

Stejně to na sítích schytal.

Fonsecovi prý dostatečně nefandí kvůli tomu, že je mladý Brazilec velkým obdivovatelem Rogera Federera. Stačilo, že se i slavný Srb jedním dechem postavil za českého tenistu.

"Fonseca je neuvěřitelný, kompletní hráč. Je velmi zábavné ho sledovat, ale není jediný. Také je tu Menšík. Možná kvůli tomu, jak moc lidé mluví o Fonsecovi, trochu zapomínají na Menšíka. A také Tiena. Všichni tito hráči jsou velmi mladí, ale už teď skvělí," vysvětlil Djokovič.

Nová rivalita už teď budí emoce a to spolu Menšík s Fonsecou zatím neodehráli normální zápas na okruhu ATP.

Jejich společný příběh začal v prosinci na turnaji NextGen Finals, kde se utkali ve skupině a Menšík prohrál až po dramatické bitvě s pěti tie-breaky.

"Byl to dobrý zápas, samozřejmě s jinými pravidly, než jsme zvyklí. Chtěl bych s ním normální zápas, kde to nebude jen o zkrácených hrách. To by bylo zajímavé," uvedl český tenista nedávno.