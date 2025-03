Kde se to v těch Češích bere? diví se Australané. Berdych popsal národní majstrštyk

Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka. Tři tenisoví mladíci, nová česká generace, která se hrne na světové kurty, nepřestává dráždit experty tohoto sportu. Také Tomáš Berdych se v australském podcastu The Sit-Down musel zpovídat, odkud se české talenty berou.

Letos mu bude 40 let, ale není to tak dávno, co patřil k pilířům první desítky světového žebříčku. Rodák z Valašského Meziříčí v ní strávil nepřetržitě šest let.

Nyní z pozice daviscupového kapitána Berdych pozoruje, jak se čerstvá česká krev hrne na výsluní, kde se sám dlouho vyhříval.

I proto si ho moderátoři australského tenisového podcastu The Sit-Down pozvali jako jednoho z hostů.

"Asi tu otázku dostáváte často, ale kde se to v těch Češích bere, proč je u vás tenis tak silným sportem?" zazněl jeden z dotazů.

"Nevím, jestli existuje jeden recept, spíš jde o systém a souhru více věcí, které u nás fungují," odpovídal nejprve Berdych.

Moderátoři se ale nenechali odradit a společně přišli na český "majstrštyk". Málokterá tenisová škola totiž o sobě může říct, že má zbraně na všechny typy povrchů.

"Je pravda, že žádná Češka není vyloženě antukářka, nebo Čech expert na tvrdý povrch. Se mnou to bylo podobné," vzpomíná Berdych.

Výsledky mluví za vše. Minimálně semifinále si zahrál na všech čtyřech grandslamech. Na žádném vyloženě nepropadl, jen na Wimbledonu si zahrál finále v roce 2010 proti Rafaelu Nadalovi.

Výhoda oproti zbytku světa se prý tedy skrývá v podmínkách, které v Česku panují v zimě, kdy se trénuje, kde se dá.

"Když já byl mladý, což bylo před spoustou let, v Česku ani pořádně žádné vnitřní kurty nebyly. Trénovalo se ve školních tělocvičnách, což rozhodně nebyla klasická hala pro tenis. Spíš taková ta palubovka, na které se normálně hrál basketbal a pak se šlo hrát s raketou. Asi si umíte představit, jak rychlé to bylo," líčil Berdych.

Podle něj to je jeden z důvodů, proč jsou jeho krajané historicky tak úspěšní na trávě, i když teď už jsou povrchy v halách výrazně lepší.

"Umíme se rychle etablovat na jiný povrch. Za takových podmínek, jaké jsme my měli k tréninku, se váš herní styl vyvíjí úplně jinak. Musíte být schopní rychle vrátit balonek, protože ten povrch po odskoku hodně zrychluje. V Česku snad ani nemáme žádný pořádný travnatý kurt, na kterém by se dalo trénovat," přiznal.

Zatímco v posledních letech sbíraly grandslamové tituly hlavně české tenistky, díky vlně talentů typu Menšíka, Macháče nebo Lehečky se zdá, že by brzy mohl přijít úspěch i v mužském pavouku na některém z podniků velké čtyřky.

"Doufejme. Je to úžasné, jsou mladí, hlavně Jakub, je mu 19 let, ale tím, jak se na kurtu i mimo něj chová, působí ohromně vyspěle. Má před sebou skvělou budoucnost a stejně tak Tomáš s Jirkou. Jsem rád, že u toho můžu být jako daviscupový kapitán a třeba těm klukům i svými zkušenostmi nějak přispět k vývoji," dodal Berdych.